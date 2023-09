Nebezpečná popularita misogyna Andrewa Tatea mezi britskými mladíky

Kromě War Room Brit dokonce propagoval online koučovací kurz, který měl naučit, jak by "měly vypadat interakce mezi muži a ženami". V prezentačním videu uvedl, že úkolem muže je "seznámit se s dívkou, vzít ji na několik schůzek, vyspat se s ní, přimět ji, aby se zamilovala do té míry, že udělá vše, co muž řekne, a pak ji přimět, aby se natočila, abyste spolu mohli zbohatnout".







I přes to všechno má Tate na mladé chlapce ve Velké Británii znepokojivý vliv, ukázal průzkum společnosti YouGov. https://twitter.com/YouGov/status/1706980527998107939





Z údajů vyplývá, že 23 % britských chlapců ve věku 13 až 15 let má na tohoto influencera pozitivní názor a 25 % souhlasí s tím, co říká. Celkově 11 % dětí uvedlo, že má o Andrew Tateovi dobré mínění, zatímco 33 % o něm má špatné mínění a 46 % o něm neslyšelo. Průzkum společnosti YouGov se týkal 1 106 dětí ve věku od šesti do patnácti let, přičemž 346 z nich bylo nejméně třináctiletých.





Jeho popularita byla nejvyšší mezi chlapci, kde 17 procent chlapců ve věku od šesti do 15 let uvedlo, že na něj má kladný názor, zatímco u dívek to bylo jen pět procent. S jeho názory na to, jak by se mělo zacházet se ženami, souhlasilo 12 procent respondentů.





Jiné studie, kterou letos v květnu provedla agentura YouGov a které se zúčastnili dospělí muži, ukázala, že 93 procent z nich ve věku 18 až 29 let o Tateovi slyšelo a 24 procent z nich souhlasí s jeho názory na ženy. https://yougov.co.uk/society/articles/45735-how-many-britons-agree-andrew-tates-views-women?redirect_from=%2Ftopics%2Fsociety%2Farticles-reports%2F2023%2F05%2F23%2Fhow-many-britons-agree-andrew-tates-views-women





Přestože přiznali, že sdílejí jeho názory, mnoho respondentů nesouhlasilo s řadou jeho extrémnějších výroků, přičemž sedm procent z nich se domnívá, že za znásilnění nebo sexuální napadení může žena. Jenže 14 procent lidí ve věku 18-29 let souhlasí s Andrewem Tatem v tom, že žena je majetkem svého muže, zatímco 12 procent si myslí, že je špatné, když má žena hodně sexuálních partnerů.





Tate není sám. V posledních letech se toxická maskulinita stala kvetoucím průmyslem. Jako reakce na #MeToo a multikulturalismus prosazuje agresivní misogynii jako výchozí ideologii. Vina za problémy světa, skutečné i imaginární, je svalována na změnu genderových norem a posílení postavení žen a LGBTQ.





Někdo jako Tate je přitažlivý proto, že mladé bělošské muže oslovuje opravdu zjevným a velmi explicitním způsobem a v podstatě říká: "Jsi důležitý, jsi potřebný, tvoje mužnost je potřebná k boji proti všem změnám, které se ve světě dějí. Svět už není pro tebe nebo do tebe nechce investovat".





Tate neoslovuje pouze dospívající chlapce; nasbíral si příznivce mezi některými konzervativními muslimskými muži, zejména po své loňské konverzi k islámu. Tateovy výroky potvrzují patriarchální systém víry těchto stoupenců, v němž muži zůstávají hlavami domácností a ženy jsou podřízenými aktérkami, které je podporují.





Tváří v tvář rostoucí misogynii na internetu potřebují mladí lidé včasnou, důslednou a pozitivní spolupráci s muži, kteří jsou vzorem pro uctivé zacházení se ženami.





Ženy jsou ohroženy, a to již po celé generace. Muži jako Andrew Tate dělají svět pro ženy ještě nebezpečnějším. Tate, který svou značku maskuje pod otřepanou frází o obraně mužnosti a tradiční domácnosti, propaguje ideologii, která v nejlepším případě komodifikuje, objektivizuje a infantilizuje mladé ženy. V horším případě vyloženě podporuje násilí a hanobení obětí.





Tate a jeho vrstevníci jsou reakcí na kulturní válku, která je odpovědí na rostoucí povědomí o proměnlivosti a privilegovanosti pohlaví a genderových rolí. Muži, kteří se k Tateovi hrnou, v něm nevidí misogynní monstrum, ale ctižádostivý vzor, někoho, komu na nich záleží a kdo je může naučit, jak se v životě prosadit.





Prožíváme okamžik dramatických změn a nejistoty - většinu z nich usnadňují a umožňují (v dobrém i zlém) sociální média. Je slyšet mnohem širší spektrum hlasů a zkušeností. Je přirozené, že takové extrémy, které dříve neměly příliš prostoru k šíření, se nyní šíří jako škodlivý plevel.





V červnu byli bratři Andrew a Tristan Tateovi a jejich dva rumunští partneři oficiálně obviněni u soudu z obchodování s lidmi, znásilnění a vytvoření zločinecké organizace za účelem sexuálního vykořisťování žen. Tate se v reakci na to hájil tím, že "není prvním vlivným mužem, který byl neprávem obviněn". V srpnu byli propuštěni z domácího vězení a čekají na soud v domácím vězení v Rumunsku.