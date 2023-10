Klíčový recept putinismu: Manipulace s minulostí

2. 10. 2023

Existuje slavná fotografie bývalého petrohradského starosty Anatolije Sobčaka pořízená během návštěvy Novočerkassku v červnu 1991. Šlo o součást snahy odhalit, co se stalo v ono město na severním Kavkaze v roce 1962, kdy sovětská vojska střílela na ruské dělníky během protestu proti zvyšování cen. Býval to jeden z hlavních požadavků ruských demokratů na glasnosť ohledně událostí sovětské minulosti. Existuje slavná fotografie bývalého petrohradského starosty Anatolije Sobčaka pořízená během návštěvy Novočerkassku v červnu 1991. Šlo o součást snahy odhalit, co se stalo v ono město na severním Kavkaze v roce 1962, kdy sovětská vojska střílela na ruské dělníky během protestu proti zvyšování cen. Býval to jeden z hlavních požadavků ruských demokratů na glasnosť ohledně událostí sovětské minulosti.

Mezi nosiči zavazadel v Sobčakově doprovodu byl i mladý Vladimir Putin, krátce předtím převedený z KGB do Sobčakova štábu. Portál Prosledujet se zabývá tím, co Putin nepochybně zjistil a jak to formovalo jeho názory na to, co by měla Moskva v budoucnu dělat.

Sovětské potlačení dělnických protestů v Novočerkassku v roce 1962 výrazně přispělo k vzestupu disidentského hnutí.

Sobčak se přinejmenším veřejně angažoval ve věci tvrzení, že odhalení minulých zločinů Sovětského svazu je nejlepším způsobem, jak zabránit jakémukoli opakování. Ale zdá se pravděpodobné, že bude Vladimir Putin vyvodil zcela odlišné závěry a je přesvědčen, že jediný způsob, jak zabránit opakování, je skrýt zločiny před populace - což se i stalo.

V prvním desetiletí Putinova působení ve funkci prezidenta byly některé exponáty Novočerkasského muzea tragédie zabaveny – především dokumenty z archivů KGB, které pak byly opět utajeny. V důsledku toho se vzpomínka na tragédii pomalu vymazává, stejně jako vzpomínka na jiné tragédie sovětské éry.

Události v Novočerkassku Putina nenaučily, že minulost musí být odhalena, aby se zabránilo opakování, ale že chyby mohou být vždy skryty, historie může být vždy přepsána. A to je logika, která řídí proud prezident, který pokračuje v zakrývání zločinů svých kolegů ze sovětské KGB.

Jiné zprávy za poslední desetiletí ukazují, že události Novočerkassku v roce 1962 nadále znepokojuje Putinovo vedení. Ale vůdce zůstává oddán ututlání, nikoliv upřímnému zhodnocení toho, co se stalo a proč.

