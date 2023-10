Produkce plynu v Rusku se propadla na úroveň SSSR

4. 10. 2023

Ruská produkce plynu v letošním roce klesla na úroveň, která nebyla zaznamenána od 70. let, upozorňuje Brendan Cole. Ruská produkce plynu v letošním roce klesla na úroveň, která nebyla zaznamenána od 70. let,

Státní energetický gigant Gazprom ve své poslední zprávě uvedl, že produkce plynu v první polovině roku 2023 činila 179,45 miliardy metrů krychlových. Gazprom dodal, že to představuje meziroční pokles o téměř čtvrtinu (24,7 %) a pokles dodávek plynu na domácí i zahraniční trh o 26,5 %.

Vzhledem k tomu, že 24. února 2022 začala totální invaze Vladimira Putina na Ukrajinu, sankce se snaží izolovat Rusko od globální ekonomiky, odříznout ho od mezinárodního bankovního systému SWIFT a zmrazit část jeho devizových rezerv.

Invaze také donutila Evropu drasticky snížit nákupy ruské ropy a plynu. Kontinent překonal energetickou krizi minulou zimu, částečně snížením spotřeby energie a nalezením jiných dodavatelů, jako jsou prodejci zkapalněného zemního plynu (LNG).

Zpráva Gazpromu uvedla, že Západ přispěl ke snížení spotřeby paliva a dodala, že "v řadě zemí byla přijata politicky motivovaná rozhodnutí zaměřená na upuštění od dovozu ruského plynu".

Nezávislý ruskojazyčný zpravodajský kanál Agentstvo uvedl, že Gazprom "nikdy neměl tak nízkou míru výroby v celé své historii" a že "naposledy bylo podobné číslo v Sovětském svazu v roce 1978", kdy bylo vyrobeno 372,1 miliard krychlových metrů.

"Od té doby produkce plynu "jen rostla", uvedla Agentstvo. Výstup dodal, že sovětská plynová produkce zahrnovala také pole na Ukrajině a v Uzbekistánu. Newsweek poslal Gazpromu e-mail s žádostí o další komentář.

V únoru 2023 Putin obvinil Západ z přímých pokusů pokusit zbrzdit a omezit ruský plynárenský průmysl, ale dodal, že Gazprom "postupuje vpřed a zahajuje nové projekty".

Thomas O'Donnell, geopolitický analytik se sídlem v Berlíně, řekl Newsweeku, že Putin přerušil dodávky plynu ještě před útokem na plynovody Nord Stream mezi Ruskem a Německem v září roku 2022 – aktem sabotáže, za který Kreml odmítá odpovědnost a který je stále vyšetřován.

"Tento aspekt Putinovy plánované energetické války se vymstil. Před invazí se rok připravoval, aby udržel sklady EU prázdné a pak měl maximální vyděračskou páku selektivním omezováním a dodávkami do států EU – ale to se nepodařilo."

O'Donnell řekl, že zvýšení dodávek amerického LNG s pomocí Norska a Kataru znamená, že "EU nemusela ustoupit, když Putin omezil toky plynu."

"Takže tento obchod je nyní pro Putina ztracen," řekl O'Donnell, ačkoli EU bude čelit vyšším cenám nového globálního LNG, který přichází online.

"Pro Moskvu, bez nových, nesmírně drahých plynovodů až do Číny, zůstane tento obrovský ruský zdroj plynu uvízlým aktivem," dodal O'Donnell, globální spolupracovník mozkového trustu Wilson Center.

Mezitím zpráva Gazpromu posiluje předpovědi ruské státní banky VEB, o nichž informovala agentura Reuters v září, že vývoz ruského plynovodu do Evropské unie může klesnout na 21 miliard krychlových metrů, téměř o dvě třetiny nižší než v loňském roce a šestinásobný pokles oproti roku 2021.

VEB uvedl, že vývoz ruského plynu do Evropy by měl v roce 2026 klesnout na 15 miliard krychlových metrů. Rusko nabízí zlevněný vývoz energie takzvaným "přátelským" zemím. VEB však dodal, že omezení infrastruktury znamenají, že nebude schopna dodávat dostatek plynu do Asie, aby tento nedostatek nahradila.

Šéf Gazpromu Alexej Miller se připojí k Putinovi během návštěvy ruského prezidenta v Číně příští měsíc, aby posílil obchodní vazby a kompenzoval ztráty z prodeje plynu z lukrativního evropského trhu, uvedla agentura Reuters.

Putin se má setkat se svým čínským protějškem na rozhovorech v Pekingu, kde se zúčastní třetího fóra Pásu a stezky, které přichází několik měsíců po Siově vysoce profilované návštěvě Moskvy v březnu.

