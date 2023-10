Vladimir Putin stupňuje jadernou rétoriku hrozbou obnovení testů

6. 10. 2023

čas čtení 3 minuty



Ruský prezident ve svém projevu zdůraznil nové raketové schopnosti a prohlásil, že možná odstoupí od smlouvy o zákazu zkoušek





Vladimir Putin vystupňoval svou jadernou rétoriku a prohlásil, že jeho země úspěšně otestovala strategickou řízenou střelu Burevestnik s jaderným pohonem, a naznačil, že by Rusko mohlo poprvé po více než třech desetiletích obnovit jaderné zkoušky.



Ruský prezident ve čtvrtečním projevu na každoročním Valdajském diskusním klubu v černomořském letovisku Soči uvedl, že Rusko rovněž téměř dokončilo práce na svém mezikontinentálním balistickém raketovém systému Sarmat, který je schopen nést na každé raketě nejméně 10 jaderných hlavic.





"V případě útoku na Rusko nemá nikdo žádnou šanci na přežití," řekl a dodal, že si "není jistý, zda musíme provádět jaderné testy, nebo ne".



Projev přišel poté, co tvrdá linie politologů a komentátorů v Rusku prohlásila, že návrat k jaderným zkouškám by mohl vyslat silný signál nepřátelům Moskvy na Západě. "Slyším výzvy k zahájení testování jaderných zbraní, k návratu k testování," řekl Putin.



Někteří lidé v Rusku vyzývají Putina, aby odpálil jadernou bombu a ukázal tak Západu, že Moskvě dochází trpělivost kvůli západní podpoře Ukrajiny a zjevné neochotě vyjednávat.



Naposledy Margarita Simonjanová, šéfredaktorka státem financované televizní stanice RT, navrhla, aby Rusko odpálilo jadernou bombu nad Sibiří.



Od roku 1945 do uzavření smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek v roce 1996 bylo provedeno více než 2 000 jaderných zkoušek; podle OSN 1 032 z nich provedly USA a 715 Sovětský svaz. Sovětský svaz naposledy testoval v roce 1990. USA naposledy v roce 1992.



Ruský prezident uvedl, že Moskva by "teoreticky mohla odvolat ratifikaci" mezinárodní smlouvy o zákazu jaderných zkoušek. Poznamenal, že USA smlouvu o úplném zákazu jaderných zkoušek podepsaly, ale neratifikovaly, zatímco Rusko ji podepsalo a ratifikovalo.



"Nejsem připraven říci, zda skutečně musíme provádět testy, nebo ne, ale teoreticky je možné se zachovat stejně jako USA," řekl Putin.



Obnovení jaderných testů ze strany Ruska, USA nebo obou zemí by bylo hluboce destabilizující v době, kdy je napětí mezi oběma zeměmi větší než kdykoli od kubánské krize v roce 1962.



V únoru Putin pozastavil účast Ruska ve smlouvě Nový start, která omezuje počet jaderných zbraní, jež může každá strana nasadit.



Ve svém projevu ve Valdajském výzkumném institutu, který je spojen s Kremlem, Putin také opakoval některé ze svých stížností na Západ a prohlásil, že "západní vliv na svět je obří Ponziho schéma".



Řekl, že není třeba měnit ruskou jadernou doktrínu, protože jakýkoli útok na Rusko by vyvolal ve zlomku vteřiny odpověď stovkami jaderných raket, které by žádný nepřítel nepřežil.





"Všechno se dá změnit, ale já prostě nevidím potřebu to měnit," řekl Putin. "Myslím, že žádného člověka se zdravým rozumem a jasnou pamětí by nenapadlo použít proti Rusku jaderné zbraně."





Zdroj v angličtině ZDE



