Hamás zahájil útok na Izrael "5 000 raketami"

7. 10. 2023

Zdá se, že Izrael a Hamás opět směřují k válce poté, co palestinská militantní skupina zahájila masivní leteckou a pozemní operaci z blokovaného pásma Gazy, která je největším útokem za poslední roky.



V sobotu kolem sedmé hodiny ranní se po celém Izraeli a na severu až po sporné město Jeruzalém rozezněly sirény poté, co Hamás z blokované enklávy odpálil 5 000 raket. Zdálo se, že došlo také k pozemní infiltraci ozbrojenců Hamásu do izraelských měst a vesnic na periferii, což je za 16 let od převzetí pásma islamisty bezprecedentní událost.

Z nepotvrzených prvních zpráv a fotografií a videozáznamů se zdálo, že ozbrojenci zahájili palbu v pohraničním městě Sderot a zabili několik izraelských civilistů a vojáků. Zdravotníci potvrdili, že za nejasných okolností zemřela jedna starší žena, a další čtyři lidé v beduínských vesnicích na jihu Izraele byli zabiti raketovou palbou.



Palestinská média rovněž informovala, že bojovníci zajali několik Izraelců.



Mohammad Deif, vojenský velitel Hamásu v Gaze, ve svém prohlášení oznámil zahájení nové operace s cílem osvobodit citlivý jeruzalémský areál mešity al-Aksá, který v posledních týdnech zaznamenal zvýšený počet židovských návštěvníků v důsledku židovských velkých svátků. Dodal, že "toto je pouze první fáze" obnoveného úsilí Hamásu proti Izraeli.



"Varovali jsme nepřítele, aby nepokračoval v agresi proti mešitě al-Aksá... Doba nepřátelské agrese bez odezvy skončila. Vyzývám Palestince všude na Západním břehu a uvnitř Zelené linie [izraelského území], aby zahájili útok bez zábran. Vyjděte do všech ulic. Vyzývám muslimy, aby všude zahájili útok," řekl.



Islámský džihád, další frakce v Gaze, o několik hodin později v prohlášení na Telegramu uvedl, že se také zapojil do bojů. Panují obavy z regionální války pokud se násilí rozšíří na okupovaný Západní břeh Jordánu, který je uzavřen, na severní frontu s libanonskou militantní skupinou Hizballáh nebo na vnitrokomunitní násilí v ulicích Izraele, jak tomu bylo v roce 2021.



V reakci na útoky, které izraelské bezpečnostní služby zřejmě zaskočily, vyhlásil Izrael válečný stav. V prohlášení to uvedl izraelský ministr obrany Yoav Gallant: "Hamás se dnes ráno dopustil vážné chyby."



"Několik teroristů proniklo na izraelské území z pásma Gazy," uvedla armáda v prohlášení a dodala, že obyvatelé v okolí pásma Gazy byli vyzváni, aby zůstali ve svých domovech.



"Izraelské obranné síly budou bránit izraelské civilisty a teroristická organizace Hamás za své činy tvrdě zaplatí," dodalo.



Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua uvedl, že se v nejbližších hodinách sejde s nejvyššími bezpečnostními představiteli a že byli mobilizováni vojáci v záloze. Izraelská armáda uvedla, že její jednotky operují uvnitř Gazy, ale neposkytla žádné podrobnosti.













Podrobnosti v angličtině ZDE

