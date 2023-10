USA: Co znamená sesazení McCarthyho pro pomoc Ukrajině?

6. 10. 2023

čas čtení 5 minut

V dramatickém hlasování přišel o místo předseda Sněmovny reprezentantů McCarthy. To by mohlo mít nejen domácí politické důsledky, ale i vážné důsledky pro Ukrajinu, upozorňuje Stephanie Höppnerová. V dramatickém hlasování přišel o místo předseda Sněmovny reprezentantů McCarthy. To by mohlo mít nejen domácí politické důsledky, ale i vážné důsledky pro Ukrajinu,

Byl to historický čin - a také způsobil mezinárodní nepokoje: Poprvé v historii Spojených států byl předseda Sněmovny reprezentantů odvolán parlamentním hlasováním. Většina poslanců hlasovala pro návrh pravicového zastánce tvrdé linie Matta Gaetze na svržení republikána Kevina McCarthyho z čela Sněmovny reprezentantů. Osmapadesátiletý politik tak prohrál vnitrostranický boj o moc ve sporu o rozpočet a další pomoc Ukrajině. Úřad je jedním z nejdůležitějších ve státě, hned po americkém prezidentovi a viceprezidentovi.

Jaké důsledky by sesazení mohlo mít pro pomoc Ukrajině?

USA jsou jedním z hlavních dárců ukrajinské pomoci. Podle expertů by proto sesazení McCarthyho mohlo mít vážný dopad i na pomoc Ukrajině. Americký prezident Joe Biden vždy zdůrazňoval, že USA budou podporovat Ukrajinu, která byla napadena Ruskem, "tak dlouho, jak to bude nutné". Ale bez předsedy je Sněmovna reprezentantů prozatím paralyzována - jen několik týdnů před zmrazením rozpočtu v polovině listopadu a vyčerpáním ukrajinské pomoci, která pomalu končí bez nových kongresových fondů.

Nedávno schválený přechodný rozpočet neobsahuje Bidenovu novou pomoc Ukrajině ve výši 24 miliard dolarů. "Přináší to hodně nejistoty ohledně pokračující podpory Spojených států Ukrajině," řekl DW Dominik Tolksdorf z Německé rady pro zahraniční vztahy (DGAP).

Kdo ho nahradí?

Není zcela jasné, který republikán může získat potřebnou většinu, aby nahradil McCarthyho, a kdy bude Sněmovna reprezentantů opět usnášeníschopná. "Hodně nyní záleží na tom, kdo bude novým předsedou Sněmovny reprezentantů a jaké podmínky k tomu připojí těchto osm zákonodárců, kteří se postavili proti McCarthymu, včetně toho, jaké podmínky budou klást pro podporu Ukrajiny," řekl Tolksdorf. Lze si představit například dohodu, která by zahrnovala i otázku migrace. "Kde je řečeno: Za podporu Ukrajiny poskytneme další finanční prostředky na bezpečnost hranic (USA-Mexiko, pozn. red.)."

Úřad je však "frustrujícím" pro úřadující prezidenty, protože musí smířit různá křídla republikánů, řekl Tolksdorf. Mezi dosud zvažovanými kandidáty jsou však i někteří, kteří dosud podporovali pomoc Ukrajině.

Pokud tento plán nevyjde, přicházejí v úvahu i jiné typy financování, jako je prodloužení zákona o půjčce a pronájmu ukrajinské demokracii v oblasti obrany z roku 2022, řekl Tolksdorf. To by Ukrajině umožnilo "pronajmout" si vojenský materiál od Spojených států. Platnost zákona z roku 2022 vypršela v září; Ukrajina doufá v prodloužení. "To by snad mohlo být pro republikány přijatelnější, protože to znamená, že Ukrajina po skončení války alespoň část pomoci splatí." Zda by to bylo snazší prosadit v Kongresu než další balíček pomoci, jak navrhuje Bidenova administrativa, je sporné a nejprve by musel být zvolen nový předseda.

Pomoc Ukrajině – nové téma volební kampaně

Republikáni nyní objevili otázku pomoci Ukrajině jako téma volební kampaně, kterou také povzbudil Donald Trump. "Myslím, že Evropa musí udělat víc," řekl v televizním rozhovoru pro NBC v polovině září. "Válka ovlivňuje Evropany mnohem více než nás." Podle jeho tvrzení USA utrácejí výrazně více peněz než Evropané. Podle Kielského institutu pro světovou ekonomiku však Evropa od září 2023 výrazně předstihla USA se slíbenou pomocí pro Ukrajinu. Celkově evropští dárci (EU i mimo EU) přislíbili přibližně 156 miliard eur, zatímco USA 70 miliard eur.

Další prominentní republikáni, jako je zastánce tvrdé linie Matt Gaetz, guvernér Floridy Ron DeSantis a pravicová poslankyně Marjorie Taylor Greeneová, také vedou kampaň proti americké pomoci Ukrajině – a místo toho volají po tom, aby byly finanční prostředky použity na hranici s Mexikem k omezení imigrace.

"Mnoho republikánů stále chce podporovat Ukrajinu," říká Tolksdorf. "Ale skupina republikánů, zejména ve Sněmovně reprezentantů, kteří chtějí snížit podporu nebo ji dokonce úplně zastavit, roste." Je to stále menšina, ale tento konflikt má nyní dopad zejména v Republikánské straně. "A stále více se to stává tématem, ke kterému musí poslanci před nadcházejícími volbami zaujmout jasné stanovisko: Zda jsou pro nebo proti podpoře."

A vyhlídka na další "nekonečnou válku" by mohla v budoucnu odradit ještě více kongresmanů od podpory. Ukrajinská protiofenzíva zatím postupuje poměrně pomalu. Ve skutečnosti měl masivní postup přijít v létě, ale zatím se neuskutečnil.

Nálada mezi obyvatelstvem upadá

Změna nálady, která se nyní objevuje mezi republikány, by také mohla dopadnout na úrodnou půdu mezi širší populací. Podle průzkumu CNN ze začátku srpna odmítá další pomoc asi 55 % respondentů. Postoj k tomuto tématu se však liší v závislosti na průzkumu a době průzkumu. "V průzkumech veřejného mínění je v podstatě trend, že podpora klesá, zejména mezi republikánskými voliči," říká Tolksdorf. "Ale samozřejmě to vše souvisí i s politickým diskurzem. Čím silnější jsou hlasy v Kongresu, které říkají, že je to plýtvání penězi daňových poplatníků, tím více to rezonuje mezi voliči." To je cyklus, který by se mohl v nadcházejících měsících zintenzivnit.

Zdroj v němčině: ZDE

0