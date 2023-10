Ruská agrese na Ukrajině: USA odsoudily "děsivý" útok na vesnici v Charkovském regionu; vedoucí představitelé EU budou jednat o členství Ukrajiny v EU

6. 10. 2023

Vedoucí představitelé USA a Evropy odsoudili Rusko za útok na Hroznu, při němž zahynuly desítky lidí



- Orbán kritizuje ukrajinskou a migrační politiku EU



Maďarský premiér Viktor Orbán zahájil den zveřejněním videa na Facebooku, v němž kritizuje "bruselské byrokraty" za politiku zaměřenou na podporu Ukrajiny.



Ve videu, které bylo zveřejněno z Granady a na jehož pozadí hraje dramatická hudba, kritizuje tento krajně pravicový politik plány na zvýšení pomoci Kyjevu a také migrační balíček bloku.



Maďarsko podle něj nepodpoří plány na revizi dlouhodobého rozpočtu EU.

In June 2018, we introduced a clear indication in the #EUCO conclusions - there is no possibility of relocating irregular migrants without the consensus of the EU Member States. pic.twitter.com/yCOgEPex6s — Poland in the EU (@PLPermRepEU) October 6, 2023 Maďarský premiér Viktor Orbán zahájil den zveřejněním videa na Facebooku, v němž kritizuje "bruselské byrokraty" za politiku zaměřenou na podporu Ukrajiny.Ve videu, které bylo zveřejněno z Granady a na jehož pozadí hraje dramatická hudba, kritizuje tento krajně pravicový politik plány na zvýšení pomoci Kyjevu a také migrační balíček bloku.Maďarsko podle něj nepodpoří plány na revizi dlouhodobého rozpočtu EU.







- Orbán řekl, že v souvislosti s ukrajinskou nabídkou na vstup do EU existuje "mnoho otázek".



Maďarský premiér Viktor Orbán při příjezdu na summit v Granadě uvedl, že ohledně nabídky Kyjeva na vstup do EU existuje "mnoho otázek" a "pochybností", a dodal, že lídři EU potřebují o této záležitosti strategickou diskusi.



Orbán, který udržuje vztahy s Kremlem a staví se proti posílání zbraní na Ukrajinu, uvedl, že blok musí pochopit dopad ukrajinského vstupu na bezpečnostní, zemědělskou a regionální rozvojovou politiku EU.



Premiér rovněž uvedl, že "bez Ázerbájdžánu nemůžeme mít energetickou nezávislost", a označil jej za "velkou zemi".



- Vedoucí představitelé EU budou jednat o členství Ukrajiny



Den poté, co přislíbili ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému svou neochvějnou podporu, budou vedoucí představitelé EU v pátek čelit kláíčovému problému - jak a kdy přijmout zadluženou a sužovanou Ukrajinu do bloku.



Sedmadvacítka od začátku ruské invaze v únoru 2022 tvrdí, že na konci války bude vytrvale pracovat na "trvalé jednotě", která by se nakonec promítla do členství Ukrajiny v bohatém bloku.



Pro národ, který bojuje o své přežití, nemůže tento okamžik přijít dost rychle. Pro samotný blok se to teprve ukáže.



V pátek budou vedoucí představitelé na neformálním summitu v jihošpanělské Granadě hodnotit "rozšíření". Kromě Ukrajiny klepou na dveře s rostoucí netrpělivostí také některé země západního Balkánu a Moldavsko.



Předseda Rady EU Charles Michel ve svém zvacím dopise na summit položil vedoucím představitelům "zásadní otázky, jako např: Co uděláme společně? Jak se rozhodneme? Jak sladíme naše prostředky s našimi ambicemi?".



To se již pro současné členy ukázalo jako dostatečně obtížné, zejména s ohledem na stále platná pravidla stará desítky let, která byla vytvořena pro desítku úzce propojených států. V té době se rozhodování jednomyslností a právo veta stále ještě považovaly za funkční postupy a peníze se stále ještě daly sehnat relativně snadno.



- Morawiecki si bere na mušku migrační politiku



V době, kdy se Polsko připravuje na volby, které se uskuteční 15. října, se polský premiér Mateusz Morawiecki v pátek ráno v Granadě zaměřil na migraci.



V červnu 2018 jsme jasně dali najevo, že není možná žádná relokace neregulérních migrantů bez konsensu členských zemí EU.



Stále více institucionálních prvků liberálního demokratického systému je odbouráno, nezávislá média jsou terčem útoků a práva menšin byla výrazně oslabena.



Namísto demokratické soutěže je nynější volební kampaň v Polsku dalším projevem neliberalismu. Varování opozice před ohrožením demokracie jsou zesměšňována a odmítána. Neutralizace politických skandálů se stala uměním.



- Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková napsala na Twitteru: "Dokud budou padat bomby na supermarkety a kavárny, uděláme vše pro to, aby se Ukrajina ochránila před Putinovým raketovým terorem." Ve čtvrtek na setkání evropských lídrů ve španělské Granadě ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a německý kancléř Olaf Scholz oznámili, že Berlín pracuje na dodávce systému protivzdušné obrany Patriot Kyjevu.



Josep Borrell, šéf diplomacie EU, k útoku řekl: "Úmyslné útoky proti civilistům jsou válečnými zločiny. Ruské vedení, všichni velitelé, pachatelé a spolupachatelé těchto zvěrstev budou pohnáni k odpovědnosti. Válečné zločiny nebudou beztrestné."



Denise Brownová, koordinátorka pro Ukrajinu Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA), označila útok za "naprosto děsivý" a uvedla, že "úmyslné vedení útoku proti civilistům nebo civilním objektům je válečný zločin".



- Bílý dům odsoudil útok na kavárnu a obchod s potravinami v ukrajinské obci Hroza, při němž zahynulo 51 lidí, jako "děsivý", britský premiér Rishi Sunak podle mluvčího Downing Street uvedl, že úder "ukázal hloubku zvrhlosti, do níž jsou ruské síly ochotny klesnout".



Útok byl nejsmrtelnějším v Charkovské oblasti od ruské invaze před více než 19 měsíci, uvedl regionální představitel pro veřejnoprávní televizi Suspilne. Zdá se, že šlo také o jeden z největších počtů mrtvých civilistů při jakémkoli jednotlivém ruském úderu.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po útoku obvinil Rusko z "genocidní agrese". Označil jej za "prokazatelně brutální ruský zločin - raketový útok na obyčejný obchod s potravinami, zcela záměrný teroristický čin" a později uvedl, že nešlo o "žádný úder naslepo".



Evropští představitelé podpořili ukrajinského prezidenta tváří v tvář nervozitě USA ohledně financování obrany. Setkání na summitu Evropského politického společenství (EPC) ve španělské Granadě poskytlo vedoucím představitelům, včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, německého kancléře Olafa Scholze a britského premiéra Rishiho Sunaka, příležitost znovu potvrdit svůj závazek vůči Ukrajině poté, co politické turbulence v USA a Evropě vyvolaly otázky ohledně pokračující podpory.



- Bidenova administrativa zvažuje využití dotačního programu amerického ministerstva zahraničí k zaslání další vojenské pomoci Ukrajině, informoval ve čtvrtek server Politico s odvoláním na dva americké představitele, kteří jsou s těmito jednáními obeznámeni.



- Slovensko prozatím další vojenskou pomoc Ukrajině nepošle, uvedl premiér země Ľudovít Ódor. Místo toho bude rozhodnutí odloženo do doby, než bude sestavena nová vláda po volbách z minulého týdne, v nichž zvítězil Robert Fico, populistický, proruský bývalý premiér, který v kampani sliboval ukončení vojenské pomoci Ukrajině.



- Americký prezident Joe Biden chce pronést "zásadní" projev o podpoře Ukrajiny, uvedla tisková mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierre, aniž by upřesnila, kdy se tak stane. Raketový útok na Hrozbu označila za "děsivý".



- Vladimir Putin zesílil svou jadernou rétoriku a prohlásil, že jeho země úspěšně otestovala strategickou řízenou střelu Burevestnik s jaderným pohonem, přičemž naznačil, že by Rusko mohlo poprvé po více než třech desetiletích obnovit jaderné zkoušky.





Podrobnosti v angličtině ZDE





