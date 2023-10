"Nová forma války": jak Ukrajina získala zpět Černé moře od ruských sil

Pro Moskvu to byl okamžik ponížení. Velitelství ruské černomořské flotily - budova s elegantními bílými sloupy s výhledem na krymský přístav Sevastopol - bylo v plamenech. Do modré oblohy se valil dým. Do střechy narazila nejprve jedna a pak druhá střela Storm Shadow. Video zachytilo dopad: přesný, smrtící, hromový zásah.



Při útoku 22. září zahynulo podle Ukrajiny 34 důstojníků včetně Viktora Sokolova, velitele flotily. Rusko to popřelo a zveřejnilo záběry Sokolova, které naznačují, že je stále naživu. Ať už je pravda o admirálově osudu jakákoli, úder hluboko do nepřátelského území měl zásadní význam. Byl dalším důkazem, že plnohodnotná invaze Vladimira Putina po 19 měsících neprobíhá podle plánu, píše Pjotr Sauer.





Na souši kyjevská protiofenzíva postupuje pomalu. Ukrajinské jednotky narážejí na mohutné ruské překážky. Na vodě je však zaznamenávají úspěch. Ukrajina z velké části nepozorovaně získala zpět Černé moře, alespoň částečně, tím, že z něj udělala zónu, do které ruské válečné lodě nemají přístup - což je pozoruhodné vzhledem k tomu, že Ukrajina nedisponuje žádným námořnictvem a má jen hrstku starých stíhaček.



V Sevastopolu došlo k exodu ruského námořnictva. Podle satelitních údajů opustily přístav dvě ruské fregaty a tři útočné ponorky a přesunuly se na východ do bezpečnějšího ruského přístavu Novorossijsk. Připojilo se k nim pět velkých výsadkových lodí, hlídkový člun a malá raketová plavidla. Skupina dalších lodí vyplula ze Sevastopolu do Feodosie, přístavu na východní straně Krymu.





Vyhnáni ze Sevastopolu





Rusko údajně podepsalo dohodu o nové námořní základně. Bude se nacházet v odtrženém gruzínském regionu Abcházie, dále podél pobřeží Černého moře. Vůdce regionu Aslan Bžania ve čtvrtek prohlásil, že stálé zařízení bude vybudováno v "blízké budoucnosti". "To vše má za cíl zvýšit úroveň obranyschopnosti Ruska i Abcházie," řekl listu Izvestija.

A co admirál Sokolov? Ukrajinské zdroje jsou stále více přesvědčeny, že byl zabit minulý měsíc při úderu raketami Storm Shadow. "Rusové mohou dokázat, že je naživu, když s ním udělají rozhovor," řekl mluvčí námořnictva Pletenčuk.





V projevu z tohoto týdne James Heappey, ministr ozbrojených sil Spojeného království, uvedl, že ruská černomořská flotila utrpěla "funkční porážku". "Byla nucena rozptýlit se do přístavů, z nichž nemůže útočit na Ukrajinu," řekl na varšavském bezpečnostním fóru. Osvobození ukrajinských vod je "stejně důležité" jako loňská protiofenzíva v Charkovské oblasti, během níž Kyjev znovu získal území, dodal Heappey.Podle bývalého ukrajinského ministra obrany Oleksije Reznikova byly pro získání Černého moře zpět životně důležité bezpilotní letouny. Reznikov přirovnal rozmach domácí výroby dronů k počátkům Silicon Valley, kdy Steve Jobs sestrojil první počítače Apple ve své garáži. Řekl: "Tato válka je poslední konvenční pozemní válkou. Války budoucnosti budou hi-tech. Černé moře je jako polygon. Jsme svědky vážných bojových testů."Reznikov uvedl, že Ukrajina vyrábí celou řadu bezpilotních letounů a také drony, které se pohybují po moři a pod vodou. Mezi konkurenčními jednotkami - ukrajinským námořnictvem, speciálními jednotkami, zpravodajskými službami GUR a SBU - probíhala "soutěž" o to, kdo vyrobí nejlepší dron. "Nemáme žádnou seriózní flotilu ani námořní kapacity. Ale jsme schopni je zasáhnout drony," řekl.Andrij Zagorodňuk, Reznikovův předchůdce ve funkci ministra obrany, řekl, že Kyjev je průkopníkem "nové formy vedení války". Sestrojení námořního dronu naplněného výbušninami stojí 10 000-100 000 dolarů. Vypouštějí se v "rojích" a zaměřují se na ruské lodě za stovky milionů dolarů. "Je to extrémně asymetrický způsob boje proti nepřátelským lodím. Platí to o nákladech i čase. Nemůžete rychle postavit novou loď. Jsou to obrovské platformy," řekl.Po anexi Krymu v roce 2014 se Kreml stal dominantní silou v Černém moři. Prohlásil rozsáhlé oblasti za zakázané pro ukrajinské lodě, včetně velké části Azovského moře v okolí přístavu Mariupol. První den invaze Moskva bombardovala a obsadila Hadí ostrov, strategické území poblíž ústí Dunaje. Ruská vojska vtrhla do jižního města Cherson, prakticky bez odporu, a oblehla nedaleký Mykolajiv.Od jara 2022 se však Ukrajina bránila. Zmařila ruský obojživelný výsadek v Oděse, největším a nejstrategičtějším ukrajinském černomořském přístavu. V dubnu téhož roku Kyjev potopil Moskvu, vlajkovou loď Ruska, pomocí dvou řízených střel Neptun. V červnu pak bylo Rusko nuceno opustit Hadí ostrov. Stalo se tak díky protilodním střelám Harpoon, které dodal Západ a které byly odpáleny z pobřeží, uvedl Reznikov.Tyto neúspěchy vedly Rusko k dohodě o "obilném koridoru", který zprostředkovalo Turecko a OSN a v jehož rámci obchodní lodě vyplouvaly z Oděsy a připlouvaly do Oděsy a dalších dvou přístavů. Ukrajinské síly mezitím zesílily útoky na dálku. "Začali jsme na ně útočit nekonvenčním způsobem, raketami a drony," řekl Zagorodňuk. Jedním z cílů byl Kerčský most spojující okupovaný Krym s Ruskem. V říjnu 2022 vyhodila do povětří část jeho silničního úseku bomba nastražená v nákladním automobilu.Pomalu, ale jistě se ruská námořní plavidla ocitla v tísni. Na podzim 2022 Reznikov uvedl, že si vyměnil tajné zprávy v aplikaci WhatsApp s Benem Wallacem, tehdejším britským ministrem obrany. Diskutovali spolu o poskytnutí střel Storm Shadow, které mění pravidla hry. Uvedl, že: "Použili jsme speciální kód: whisky. Ptal jsem se na Glenfiddich a Glenmorangie. Jednoho dne mi Ben řekl: "Přijde silná whisky.""Nedávno Ukrajina útočila na ruské základny na Krymu. Vyřadila nejméně dva systémy protivzdušné obrany S-400 a radarovou stanici. V září se ukrajinské speciální jednotky zmocnily plynových vrtných souprav západně od Krymu. Poté narazila raketou do sevastopolské loděnice. Poškodila ruskou výsadkovou loď a ponorku, která se tam opravovala. Bylo to poprvé od roku 1945, kdy Moskva přišla v boji o ponorku. O několik dní později zasáhl Kyjev velitelství černomořské flotily.Tyto různé útoky měly dramatické následky. Jak řekl Zagorodňuk: "Utekli". Do Novorossijska se přesunul významný ruský námořní štáb a také četné lodě.Ukrajinští představitelé jsou opatrnější. Dmytro Pletenčuk, mluvčí ukrajinského námořnictva, uvedl, že Kyjev dosáhl "technického vyřazení". Zdůraznil, že na odepisování Ruska je příliš brzy. "Mluvíme o silném uskupení," řekl. Moskva měla 30 válečných lodí, mnoho menších člunů a pobřežních plavidel střežících Kerčský most. Pět letadlových lodí a pět ponorek třídy Kilo bylo podle něj schopno odpalovat na ukrajinská města řízené střely Kalibr.Ve středu britská rozvědka uvedla, že Rusko plánuje sabotovat nový humanitární obilný koridor, kterým z Oděsy a sousedních přístavů vyplulo a připlulo více než 30 lodí. Ruský plán spočíval v použití jeho ponorek k umístění námořních min uprostřed kanálu. Pokud by se nějaká loď potopila, Moskva by z toho obvinila Ukrajinu. Britský ministr zahraničí James Cleverly označil tuto taktiku za "zhoubnou".Nicméně Ukrajina má nyní v Černém moři relativně volnou ruku. Začátkem tohoto týdne se na krymském pobřeží vylodila skupina komand ukrajinské vojenské rozvědky v pěti obojživelných člunech. Vyvěsili ukrajinskou vlajku a zabili ruské vojáky. Při speciální misi zahynul menší počet "ukrajinských obránců", uvedl mluvčí Andrij Jusov. Dodal: "Operace na deokupaci Krymu pokračuje".Podle bezpečnostních expertů je získání Krymu zpět zásadní pro ukrajinské vítězství i pro jeho postup na pevnině. "Pokud si Rusové udrží Krym, mohou se zaměřit na celou pevninskou část Ukrajiny," řekl Alexander Khara, zástupce předsedy Černomořského institutu strategických studií. Moskva podle něj stojí před dilematem. Přístav Novorossijsk byl zranitelný vůči útokům dronů a Rusko mělo příliš málo systémů protivzdušné obrany na to, aby ochránilo všechny své námořní prostředky, řekl."Představa o ruské neporazitelnosti v Černém moři byla rozbita," řekla Jevgenija Gaberová, vedoucí pracovnice Atlantické rady. "Došlo k posunu v poznání," řekla a spojenci Ukrajiny tomu napomáhali. Je nepravděpodobné, že by britské válečné lodě hlídkovaly v Černém moři, což v neděli navrhl britský ministr obrany Grant Shapps. Spojené království však pomáhá jinými způsoby, a to průzkumem a technologií dronů, uvedla Gaberová.Ukrajinští pozorovatelé nyní sní o nové Pařížské smlouvě - dohodě z roku 1856, která ukončila krymskou válku. Ta vedla k oslabení vlivu Ruska v regionu po jeho porážce od britské, francouzské a osmanské říše. Smlouva zakazovala Rusku umístit v Sevastopolu námořnictvo. "Tato válka musí skončit stejně, potopením černomořské flotily a zákazem Ruska podle mezinárodního práva vybudovat novou," řekl Zagorodňuk.