Nevyhnutelné konspirační teorie o tom, že Netanjahu o útocích věděl a jak Hamás právě spáchal sebevraždu

Izraelská armáda opakovaně Netanjahua před možným útokem od Hamásu varovala, ten jim vzkázal, že to jsou blbí protestující levičáci a nic neudělal. Jeho ministři se vyjádřili, že "armáda může jít do prdele".



💥The Israeli army warned Netanyahu for months that his push for government overhaul put Israel at great risk of a multi-front attack. He dismissed their warnings by accusing the military of "joining the left-wing protesters" against him. His ministers said army could go to hell. https://t.co/zxJmti4j6G



Můj otec, brigádní generál Uzi Ben JIcchak mě požádal, ať se zeptám, proč lžou, že všech 26 praporů, téměř celá izraelská armáda, je na teritoriích. Na jihu není skoro žádná armáda. To je všechno důsledkem rozhodnutí extremně pravicového křídla ve vládě.



💥 "My father, Brig Gen (ret) Uzi Ben Yitzchak, asked me to ask why they're not saying the truth: that 26 battalions, almost all the regular IDF, is in the territories. There is almost no army in the south. All this due to a decision of the extreme right-wing government." https://t.co/e6np4bKhDg