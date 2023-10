100% pacientů, které Lékaři bez hranic včera přijali na klinice ve městě Gaza, byly děti ve věku 10 až 14 let

Podle informací ze středečního večera bylo včera 100 % pacientů, které Lékaři bez hranic přijali na klinice ve městě Gaza, děti ve věku 10 až 14 let. Většinu zraněných tvoří ženy a děti, protože právě ony jsou nejčastěji v domech, které jsou při náletech zničeny. (Ayman Al-Djaroucha, zástupce projektového koordinátora Lékařů bez hranic v Gaze)



Léo Canse, vedoucí mise Lékařů bez hranic v Palestině (pobývající v Jeruzalémě):



Situace v Gaze je katastrofální, nemocnice jsou přeplněné. Počet raněných je extrémně vysoký – do všech nemocnic v Pásmu Gazy bez ustání přicházejí noví pacienti. Vyčerpaní zdravotníci pracují nepřetržitě, aby se o ně postarali.



Velmi intenzivní bombardování ničí celé budovy, předevčírem zasáhlo i místo hned vedle kanceláře Lékařů bez hranic. Stává se, že lidé dostanou uprostřed noci textovou zprávu s varováním a výzvou, aby opustili své domovy, jako tomu bylo u některých členů našeho týmu v Gaze. Musíte rychle vzbudit své děti a opustit dům, aniž byste si mohli vzít jakýkoli majetek. Kde je ale bezpečno? Lidé velmi často nevědí, kam jít. Ocitnou se tak venku v noci pod smrští bomb.

Podle posledních odhadů je počet vysídlených lidí asi 200 000. Jsou to především lidé, kteří obdrželi tyto SMS zprávy a jejichž domovy byly zničeny. Potřebují všechno: vodu, místo, kde se mohou osprchovat, jídlo, matrace na spaní... zkrátka jde o rozmanité, ale základní potřeby.



Nyní se izraelská vláda rozhodla zcela přerušit dodávky vody i elektřiny a telefonní síť byla vážně poškozena. V úterý ráno jsme se například nemohli telefonicky spojit s našimi týmy v Gaze. To vše

nevyhnutelně nesmírně ztěžuje koordinaci záchranných operací a přístup ke zraněným.



Lidé v Gaze jsou vyděšení. S našimi kolegy tam jsem v kontaktu pravidelně. Jsou to lidé s tuhým kořínkem. Prožili už tolik válek, ale současná situace v nich vyvolává extrémní úzkost. Říkají, že tentokrát je to jiné: nevidí východisko a ptají se, jak to všechno skončí. Jsou pod strašným psychickým tlakem. Neexistují slova, která by popsala, co lidé prožívají.



Co se týče Lékařů bez hranic, znepokojuje nás, když vidíme, že zdravotnická zařízení nebyla ušetřena. Jedna z nemocnic, kterou podporujeme, byla zasažena a poškozena. Další nálet zničil sanitku převážející raněné, a to přímo před nemocnicí, kde pracujeme. Jeden z našich týmů, který zrovna operoval pacienta, musel nemocnici narychlo opustit. Opakujeme: zdravotnická zařízení musí být respektována. Toto není věc, o které by se mělo vyjednávat.



V současné době dodáváme hlavním nemocnicím v Pásmu Gazy základní léky a zdravotnické vybavení. Do dvou nemocnic jsme také vyslali chirurgické týmy, které pomáhají ošetřovat raněné. V nadcházejících dnech bude třeba provést také mnoho pooperačních zákroků, protože většina zraněných, které obdržíme, bude potřebovat řadu chirurgických operací, aby se je podařilo zachránit. Také jsme nově otevřeli ve městě Gaza kliniku. Dokud to situace dovolí, budeme tam.



V pondělí ráno jsme přijali třináctiletého chlapce, jehož tělo bylo téměř celé popálené poté, co těsně vedle jeho domu spadla bomba a způsobila požár. V takových podmínkách jde o velmi komplikované

případy. A když jde o děti, těžko to člověk nese.



Intenzita násilí, bombardování a počet obětí je šokující. Vyhlášení války nesmí v žádném případě vést ke kolektivnímu trestu obyvatel Gazy. Přerušení dodávek vody, elektřiny a pohonných hmot – to je

zkrátka nepřijatelné, protože se tím trestají všichni obyvatelé a připravuje je to o úplně nejzákladnější věci, které k životu potřebují.



Lékaři bez hranic jsou mezinárodní zdravotnická a humanitární organizace, která však působí pouze na jedné straně konfliktu, proto může přinášet svědectví jen z palestinských území, kde poprvé pracovala v roce 1989.

