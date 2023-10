Gaza: USA vyzývají ke zdrženlivosti v souvislosti s bombardováním civilního evakuačního konvoje, při kterém zahynulo 70 lidí včetně žen a dětí

14. 10. 2023

Zoufalí obyvatelé města Gazy v sobotu prchali na jih v osobních a nákladních automobilech, na vozících i pěšky a riskovali smrt při náletech na silnici, aby unikli ještě větší hrozbě blížícího se izraelského pozemního útoku na sever obléhané enklávy.



Antony Blinken, americký ministr zahraničí, který byl na návštěvě Saúdské Arábie, vyzval ke zdrženlivosti a vyzval k ochraně civilistů v pásmu Gazy i v Izraeli.



Pro 2,3 milionu obyvatel Gazy existují jen omezené možnosti. Již nyní jim docházejí potraviny, voda, pohonné hmoty a zdravotnické potřeby a v případě zintenzivnění bojů jim hrozí děsivá eskalace krveprolití a utrpení.



V pátek odpoledne byl bombardován jeden z konvojů pro evakuaci civilistů, přičemž zahynulo údajně 70 lidí včetně žen a dětí, jejichž těla se objevují na snímcích následků. Nacházeli se na Salah-al-Din Road, hlavní dopravní tepně, kterou Izrael o necelou hodinu později prohlásí za bezpečnou.



Lidé se nemohou dostat ven a humanitární pomoc se nedostane dovnitř. Izrael uzavřel všechny přechody na své území a Egypt posílil své hraniční přechody s tím, že uprchlíky nepustí dovnitř.



Izraelská armáda před svým tažením varovala více než milion civilistů, aby opustili sever země, původně do sobotního rána, které bylo později prodlouženo do večera. Generální tajemník OSN António Guterres uvedl, že masový přesun takového množství lidí přes aktivní válečnou zónu "je extrémně nebezpečný - a v některých případech prostě není možný".



Zdravotníci se již nyní snaží zvládnout situaci v nemocnicích přeplněných pacienty a lidmi, kteří hledají úkryt před bombami a raketami. "Všude jsou lidé, kteří spí na podlaze, dokonce i uvnitř nemocnice. Přeplněnost povede k propuknutí infekčních nemocí," řekl doktor Ghassan Abu-Sittah, chirurg z nemocnice Shifa ve městě Gaza. "Lékaři si kvůli bezpečnosti přivedli do nemocnice své rodiny - já jsem včera spal na operačním stole. Jeden z našich stážistů plastické chirurgie v Šífě byl včera v noci zabit spolu s 30 členy své přímé rodiny."



Rostly také obavy z výpadku komunikací, protože Palestinci v celé Gaze se stále častěji ocitají bez elektřiny a přístupu k telefonním sítím.



Tanky podporované síly podnikly nájezdyy, aby zasáhly palestinské raketové posádky a shromáždily informace o umístění rukojmích, uvedl vojenský mluvčí. Izraelské obranné síly (IDF) rovněž prohlásily, že zabily šéfa leteckých operací Hamásu Murada Abu Murada.





Izrael však neupřesnil své cíle operace, kromě zničení Hamásu. Na otázku, jak by mohlo vypadat izraelské vojenské vítězství, odpověděl v sobotu mluvčí IDF podplukovník Richard Hecht:





Palestinci a někteří regionální představitelé uvedli, že se obávají, že konečným cílem Izraele je nejen zničit Hamás, ale také vytlačit Palestince z Gazy. To by byla nová Nakba, arabský termín pro násilné vyhnání přibližně 750 000 Palestinců z území, které bylo dříve pod kontrolou britského mandátu, během vzniku Izraele v roce 1948.



Jordánský král Abdulláh, jehož země sousedí s okupovaným Západním břehem Jordánu, varoval "před jakýmkoli pokusem o násilné vysídlení Palestinců ze všech palestinských území nebo o jejich vnitřní vysídlení". Šéf 22členné Ligy arabských států Ahmed Aboul Gheit naléhavě vyzval Guterrese, aby odsoudil "tuto šílenou izraelskou snahu o přesun obyvatelstva".





Izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan uvedl, že varování před evakuací má "dočasně přesunout [lidi] na jih ... aby se zmírnily škody na civilním obyvatelstvu", a dodal, že OSN by měla "pochválit Izrael za tato preventivní opatření".







