Gaza: Nemocnice v krizi, tanky na hranicích

16. 10. 2023

čas čtení 7 minut





Pro informaci: Tyto reportáže Channel 4 News mají obrovskou mezinárodní sledovanost. Čtyři hodiny po zveřejnění na YouTube vidělo tuto reportáž 900 000 lidí. Včerejší reportáž vidělo jen na YouTube 4,3 milionu lidí. Čtenáři Britských listů a česká veřejnost obecně: spiš nezájem. Pročpak asi? (JČ)



Moderátor Channel 4 News: Lékaři v Gaze se obávají, že by mohly zemřít tisíce lidí, protože nemocnicím zoufale dochází palivo do generátorů a základní zásoby. Palestinci v obléhaném pásmu bojují o potraviny, vodu a bezpečí, očekávají izraelskou pozemní ofenzívu. Izrael nadále vyzývá obyvatele Gazy k odchodu ze severu, sdává jim více času na to, aby se vydali po hlavní silnici na jih, přechod Rafáh, jediný východ, který není pod kontrolou Izraele, zůstává uzavřen, protože Egypt odmítá pustit cizince ven, dokud Izrael nebude souhlasit s vpuštěním životně důležité pomoci, a OSN odhaduje, že téměř polovina obyvatel Gazy opustila své domovy.

Počet lidí v Chán Júnisu se více než zdvojnásobil, ale i jih byl zasažen izraelskými nálety, které podle ministerstva zdravotnictví Gazy zabily více než 2450 lidí. Napětí se vystupňovalo také na Západním břehu Jordánu, kde izraelské jednotky a osadníci za poslední týden zabili 55 Palestinců. Více než 1300 Izraelců bylo zabito. O minulém víkendu došlo k útoku Hamásu, který Velká Británie označuje za teroristickou skupinu, a Izrael uzavřel oblast podél své hranice s Libanonem poté, co Hizballáh a raketa zabily civilistu v izraelské pohraniční vesnici, informuje nyní o nejnovějším vývoji Alex. Některé záběry v jeho reportáži jsou znepokojující.









Reportér: Téměř 10 000 zraněných, uvedlo dnes odpoledne ministerstvo zdravotnictví Gazy. Izrael zabil 2450 lidí. Toto číslo bude nyní zastaralé. Gaza se řítí do propasti, tvrdí OSN. Pro obě strany je to nejsmrtonosnější z pěti válek mezi Izraelem a Gazou. Kdysi v Gaze jezdila zmrzlinářská dodávka. Nyní je to pohřební mrazák.





V hlavní nemocnici ve městě Gaza, Al Shifa, dnes připravují hromadný hrob pro 100 těl. Vysoký představitel EU dnes odsoudil nevybíravé útoky na civilisty na obou stranách. Izrael trvá na tom, že Hamás využívá civilisty jako lidské štíty a brání jim v útěku na jih před blížící se invazí. Dnes Izrael uvedl, že nebude bombardovat jednu evakuační silnici mezi 10:00 a 13:00, protože statisíce lidí nadále prchají ze severu. Včera to byly dvě trasy po dobu šesti hodin. V hlavní nemocnici ve městě Gaza, Al Shifa, dnes připravují hromadný hrob pro 100 těl. Vysoký představitel EU dnes odsoudil nevybíravé útoky na civilisty na obou stranách. Izrael trvá na tom, že Hamás využívá civilisty jako lidské štíty a brání jim v útěku na jih před blížící se invazí. Dnes Izrael uvedl, že nebude bombardovat jednu evakuační silnici mezi 10:00 a 13:00, protože statisíce lidí nadále prchají ze severu. Včera to byly dvě trasy po dobu šesti hodin.









Dívka: Celý náš život probíhá v bídě. Nevíme, jak žít. Není nikdo, kdo by nás zachránil nebo přišel za námi. Jak budeme žít? Jak?





Reportér: Nemocnice Kamal Adwan na severu Gazy. Desítky novorozenců jsou zde na přístrojích pro podporu života. Izrael nařídil všem se evakuovatt. Lékaři a OSN říkají, že to není možné. Vzhledem k tomu, že Izrael brání mezinárodním médiím v přístupu do Gazy, je úplný obraz tamního života den ode dne těžší.





















"Pocházím z Jeruzaléma. Moje žena pochází z Gazy."





Mansour Shouman: "Muži tady právě teď drží půst. Jako že se postíme od svítání do západu slunce a ženám a dětem dovolujeme jíst, co se dá. Stáli jsme ve frontách u pekáren tak tři až čtyři hodiny a podařailo se sehnat jenom chleba. Někteří lidé mají doma uskladněné datle. Víte, vodu. Kolem jezdí nějaké cisterny s vodou a snaží se lidem dát nějakou vodu. Některé domy mají pod sebou vybudované studny, takže vodu získávají z nich."









Mansour Shouman: "99 % zdejšího obyvatelstva nemá žádné spojení s Hamásem a jeho armádou, ani s žádným z jejich dalších křídel. Proč jsou do této bitvy zatahováni civilisté?"









A tak se hromadí trosky. Krvavé skvrny přibývají. Tyto záběry, které pro nás včera natočili v severní Gaze, k nám dorazily dnes odpoledne. Izrael vyhrožuje, že na tuto oblast brzy zaútočí letecky, po moři i po zemi. Jedním slovem invaze. Nejvyšší americký diplomat Anthony Blinken objíždí různé autokraty a diktátory v celém regionu, ale oni stále nejsou schopni otevřít ani přechod z Gazy do Egypta, aby se cizinci dostali ven a humanitární pomoc dovnitř. USA, posílají do Středomoří druhou letadlovou loď. Námořní vzkaz Hizballáhu a Íránu, ať se do toho nepletou.

Blinken: Ne proto, abychom někoho provokovali, ale abychom vyslali velmi jasný odstrašující vzkaz, že by nikdo neměl dělat nic, co by tento konflikt jakkoli rozšiřovalo nebo co by prohlubovalo agresi proti Izraeli z jakéhokoli jiného směru.





Reportér: Izraelský premiér na dnešním zasedání nové vlády národní jednoty. Uctění minuty ticha, vzpomínka na ty, kteří byli před týdnem zabiti při invazi Hamásu, ticho před blížící se bouří pozemní invaze.





Moderátor: Náš zahraniční zpravodaj Secunder Kermani se ke mně nyní připojuje, živě z Ašdodu.





Secunder Kermani: No, Matte, v celém regionu se rozběhla bouřlivá diplomatická aktivita , v jejímž čele, jak jste slyšeli v té zprávě amerického ministra zahraničí Anthonyho Blinkena, se skutečně soustředila na řadu různých oblastí Snaží se dostat zahraniční pomoc do Gazy a cizí státní příslušníky z Gazy podél izraelské hranice Izraele s Libanonem. Dnes došlo k eskalaci střetů, kdy Hizballáh vypálil na Izrael řadu raket a Izrael úder opětoval, a napětí se tak rozhodně zvyšuje. Zdá se však, že v tuto chvíli obě strany jednají do jisté míry zdrženlivě. A jak jste slyšeli v předchozí reportáži, Spojené státy vyslaly do východního Středomoří druhou letadlovou loď, aby odradily Hizballáh a hlavně jeho klíčového podporovatele Írán od dalšího zapojení do tohoto konfliktu. Když se podíváte na jižní hranici s Egyptem, na přechod Rafáh, Anthony Blinken dnes řekl, že bude otevřen pro cizince. Zatím se tak nestalo. Ani ty kamiony, které stojí ve frontě v Egyptě a čekají, až se dostanou do Gazy, se tam nemohou dostat. Slyšeli jsme také, že probíhala jednání, která se Katar snažil vést s Hamásem, o rukojmích, snažil se povzbudit Hamás, aby propustil ženy, děti a starší rukojmí, které zajal, výměnou za řadu mladistvých a palestinských vězenkyň, ale zatím z toho nic nebylo. A přes všechny ty řeči, a těch je hodně, si nemyslím, že se stane něco, co by Izrael odradilo od zahájení této bezprostřední pozemní ofenzívy.





0

160

Kanadský IT konzultant Mansour Shouman se s manželkou a pěti dětmi ukrývá u přátel v Chán Júnisu jižně od města Gazy. Jak zvládáte každodenní život?Podle nepotvrzených zpráv byla dnes pozdě odpoledne obnovena dodávka vody do některých částí jižní Gazy, ale zeptali jsme se pana Shoumana, co očekává poté, co Hamás napadl Izrael a zabil 1400 lidí, většinou civilistů.