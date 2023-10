UNRWA: Je nutno zrušit oblléhání a zastavit bombardování

18. 10. 2023

Moderátor Channel 4 News: Lindsey Hilsumová hlásí, že OSN poskytuje útočiště asi 400 000 vysídleným obyvatelům Gazy ve svých školách a dalších zařízeních, a jak jste slyšeli, při leteckém útoku na jednu z těchto škol bylo zabito nejméně šest lidí.

Juliette Touma je ředitelkou komunikace Agentury OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA. Nyní se ke mně připojuje živě z jordánského Ammánu. Děkujeme, že jste přišla do našeho pořadu. Především, jaká je vaše reakce na to, že Izraelci řekli evakuujte se na jih a pak dnes bombardovali jih?



Juliette Touma: Víte, mysleli jsme si, že jsme už řekli, že ten příkaz k evakuaci je vlastně strašný, a abych aktualizoval vaše údaje, UNRWA v současné době hostí půl milionu lidí, půl milionu lidí v našich zařízeních, včetně škol, včetně školy, která byla zasažena dnes odpoledne během během izraelských náletů a bombardování.





Moderátor: Takže hostíte půl milionu lidí v již tak hrozné situaci navíc k počtu obyvatel, který tam byl předtím, a dochází voda, potraviny, palivo a léky. Jak naléhavá je nyní zejména situace s vodou?





Juliette Touma: Gaza je v tomto obležení již 10 dní a UNRWA nebyla schopna posledních 10 dní dovézt žádné zásoby a my musíme dovézt zásoby, včetně paliva, aby voda tekla zpět do Gazy, do pásma Gazy, a musíme dovézt další zásoby včetně potravin. Již před začátkem války 7. října bylo 1,2 milionu lidí závislých na potravinové pomoci pocházející pouze od UNRWA. Chudoba je v pásmu Gazy velmi, velmi vysoká. Takže už před válkou byla situace zoufalá. Každou minutou se stává tragickou. Tragickou.





Moderátor:A kolik mají lidé efektivně vody, myslím v litrech?





Juliette Touma: Od našich vlastních zaměstnanců víme, že museli dávkovat vodu na 1 litr denně. Přesunuli jsme naše velitelské centrum z města Gaza dolů na jih, kde v podstatě pracují ve skladu. A v tom skladišti, které vůbec není určeno k ubytování lidí, je už 8000 lidí. Situace je tam strašná. Je to tam přeplněné. Stovky lidí se dělí o jeden záchod z velmi prostého důvodu. Je to skladiště. Nebylo určeno k tomu, aby v něm žili lidé.





Moderátor: Pokud se Spojeným státům na tomto zítřejším mimořádném summitu v Jordánsku nepodaří vyjednat nějakou dohodu, která by otevřela přechod Rafáh a umožnila příchod pomoci a odchod civilistů, kolik dní ještě zbývá jižní části pásma Gazy, než začnou lidé kvůli tomuto nedostatku a strádání umírat?





Takže tento zítřejší summit musí opravdu fungovat.





Obléhání pásma Gazy musí být zrušeno. Obléhání pásma Gazy musí být zrušeno, aby organizace jako UNRWA mohly dovážet tolik potřebné zásoby, jako je palivo, pšeničná mouka a další tolik potřebné zásoby. Situace je zoufalá. Není času nazbyt. Není čas.





Moderátor: UNRWA se v této části světa potýká s, víte, otřesnou situací už od začátku arabsko-izraelského konfliktu. Je tohle ta nejhorší situace, která kdy byla?





Juliette Touma: Je to bezprecedentní. Něco takového jsme ještě nezažili. Jsme na místě v pásmu Gazy, největší agentura OSN v pásmu Gazy a jedna z nejstarších. Jsme tam od počátku padesátých let. Tohle je bezprecedentní.





Moderátor: A pokud statisíce civilistů nemohou zůstat v pásmu Gazy, vím, že je to politicky sporná otázka. Pokud tam nemohou zůstat, protože infrastruktura byla zničena, tak tam prostě nemají budoucnost. Jaké by podle vás mělo být řešení? Měl by to být obrovský uprchlický tábor v Egyptě nebo Jordánsku, protože oba představitelé těchto zemí řekli, že v žádném případě. Stane se to?





Juliette Touma: Teď je opravdu, ale opravdu důležité, aby bylo zrušeno obléhání, aby se sem dostaly humanitární dodávky. A aby skončilo bombardování, nálety a násilí všude kolem. To je opravdu klíčové, klíčové.

Zdroj v angličtině ZDE, od minuty 5:









Už teď je to otázka života a smrti. Pravděpodobně už zemřeli lidé. Kvůli obléhání. Deset dní, kdy OSN nebyla schopna dostat do pásma Gazy žádné zásoby. Lidé už pravděpodobně umírají. A to kromě civilistů, kteří jsou zabíjeni kvůli bombardování a náletům izraelských sil.