Šok, hněv, rostoucí znepokojení: Židovská komunita v Británii se potýká s reakcí na válku

21. 10. 2023

Britští židé se spojili, aby odsoudili Hamás, ale teď se ozývají i obavy z akcí Izraele



Dva dny poté, co Hamás rozpoutal násilný útok na izraelské civilisty v jižním Izraeli, mávaly stovky britských Židů izraelskými vlajkami a zpívaly izraelskou hymnu Hatikva na vigilii před Downing Street.



Nyní, dva týdny po vraždění ze 7. října, se mezi zármutek a šok vkrádá znepokojení. Vzhledem k tomu, že obrazy mrtvých palestinských dětí, devastace a rozvíjející se humanitární katastrofy do značné míry vytlačily obrazy mrtvých izraelských dětí, zničených komunit a zarmoucených příbuzných, začali někteří britští židé vyjadřovat znepokojení nad tím, co se děje a co teprve přijde.

Jedním z projevů tohoto postoje byl dopis podepsaný osmi významnými britskými židovskými právníky, včetně lorda Neubergera, bývalého předsedy britského Nejvyššího soudu, v němž izraelské vládě připomněli její závazky vyplývající z mezinárodního práva.



V dopise se sice uvádí, že akce Hamásu jsou válečnými zločiny a že Izrael má jasné právo reagovat v sebeobraně, ale zároveň se v něm uvádí, že "některé aspekty izraelské reakce již vyvolávají značné obavy". Držení obyvatelstva v obležení, kolektivní tresty a nezajištění minimálního ničení civilního života a infrastruktury "by v případě zjištění představovaly závažné porušení mezinárodního práva", napsali. Danny Friedman, právník zabývající se lidskými právy a jeden ze signatářů, uvedl, že jako židovi mu bylo "nepříjemné" podepsat některé aspekty prohlášení, "ale jako právníkovi nikoli".



Dodal: "Mezinárodní válečné právo je pro náš odkaz rozhodující. Vychází z druhé světové války, z holocaustu, z norimberských procesů, ženevských konvencí. Je to samozřejmě soubor práva pro všechny, ale má židovské dědictví".





Prohlášení právníků odráží "moderní židovské dějiny a hodnoty a v této strašné době si myslím, že je důležité, aby židovští právníci vyjádřili svůj postoj," dodal. "Jedním z důvodů, proč jsem právníkem v oblasti lidských práv, je to, že jsem žid."

Podle Hannah Weisfeldové, ředitelky a zakladatelky britské organizace Jachad, která se zasazuje o politické řešení izraelsko-palestinského konfliktu, mnozí židé ve Velké Británii "hledali způsob, jak vyjádřit jednak to, že to, co se stalo, bylo neuvěřitelně strašné, a jednak to, že nejsou stoprocentně spokojeni s tím, jak se věci vyvíjejí". Minulý týden uspořádala organizace Jachad a další židovské organizace vzpomínkovou akci na zavražděné Izraelce v židovském kulturním a komunitním centru JW3 v severním Londýně. "V zaplněné místnosti bylo všem jasné, že je třeba truchlit nad židovskou tragédií. Lidé však měli také obavy o nevinné civilisty v Gaze," řekla Weisfeldová.





Někteří poukazují na generační rozdíly mezi britskými a americkými židy v postoji k Izraeli. V posledních 15 letech došlo ve třech válkách mezi Izraelem a Gazou k úmrtí tisíců Palestinců. Čtvrtá, současná válka si podle zdravotnického úřadu v Gaze, který je řízen Hamásem, vyžádala již více než 4 000 mrtvých. Na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě je 56 let trvající izraelská okupace v nedohlednu. Pravičák Benjamin Netanjahu, muž, který podle mnohých nemá velký zájem na mírovém urovnání s Palestinci, byl po většinu z posledních 14 let izraelským premiérem.



Tyto faktory přispěly k tomu, že mladší generace v porovnání se svými rodiči a prarodiči ztratily vnitřní loajalitu k Izraeli a jsou ochotnější dívat se na izraelské kroky kritickým okem.



V současné době a u většiny židů převládá smutek, šok a strach o vlastní bezpečí uprostřed alarmujícího nárůstu antisemitismu. "Židovský život je poměrně utlumený," říká Kahn-Harris. "Tohle nebude jako předchozí operace, které trvaly nanejvýš měsíc. Tohle může trvat měsíce nebo dokonce roky. A může to být ještě mnohem horší.



"Takže jsou tu otázky, jak uprostřed toho žít židovské životy. Jak udržet synagogu v chodu? Jak udržíte v chodu svou školu? To jsou výzvy, které si myslím, že se lidé začínají probouzet. Nejsem si jistý, jestli na ně někdo zná odpověď."







