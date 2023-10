Americký státní úředník pro transfer zbraní: Rezignoval jsem. Nesouhlasím s dodávkami zbraní Izraeli

25. 10. 2023

Moderátor, Channel 4 News, úterý 24. října, 19 hodin: Nyní hovoříme s Joshem Paulem, který strávil více než jedenáct let na americkém ministerstvu zahraničí, kde se věnoval se transferům zbraní, ale kvůli rozhodnutí USA poslat zbraně Izraeli po útoku Hamásu rezignoval s tím, že se obává, že to povede k dalšímu a většímu utrpení. Joshi Paule, děkuji vám za účast v našem pořadu. Myslím, že jsem možná trochu zkreslil přesné důvody, proč jste rezignoval. Můžete nám říct, jaké to byly?

Josh Paul: Děkuji vám za pozvání. Podívejte se. Nikdo nepochybuje, žádný rozumný člověk nepochybuje o právu Izraele reagovat na zvěrstva Hamásu. To, co vidíme v Gaze, je však humanitární katastrofa. Slyšeli jsme izraelské obranné síly, vysoké představitele a generály, jak říkají, že jejich cílem je poškodit, nikoliv přesnost. A v této souvislosti se nedomnívám, že bychom měli poskytovat zbraně, které tuto katastrofu umožní, a už vůbec ne bez jakékoli debaty, která by taková závažná rozhodnutí obvykle doprovázela.





Moderátor: Myslím, že to byl bod, který jste uvedl ve svém rezignačním dopise. Žádná debata kolem toho neproběhla, ale debata kolem těchto druhů zbraní by proběhla, kdybychom mluvili například o Ukrajině.





Josh Paul: Ano, myslím tím nejen Ukrajinu, ale jakoukoli jinou zemi na světě, v těch případech probíhá dlouhý proces diskuse a debaty, který bere v úvahu mnoho faktorů, mezi nimi i civilní oběti, riziko zranění či zabití civilistů, Bidenova administrativa skutečně nad rámec svých předchůdců zavedla politiku, která má zabránit poskytování amerických zbraní tam, kde hrozí riziko zranění či zabití civilistů a porušování lidských práv.





A přesto v tomto případě šla tato politika stranou ve snaze spěchat s vyzbrojováním Izraele v rámci politiky, která podle mého názoru nejenže poškozuje palestinské civilisty, ale v konečném důsledku nepodporuje ani bezpečnost samotného Izraele, jak jsme mohli vidět během patnácti let konfliktu mezi Hamásem a Izraelem.





Moderátor: A aby bylo jasno, protože víte, jaké zbraně se posílají, některé ze zbraní, které nyní zabíjejí nevinné civilisty v pásmu Gazy, jsou americké výroby.





Josh Paul: Jsou vyrobeny v Americe a pocházejí z prodeje, na kterém jsem se v minulosti podílel podpisem. Dívám se na dnešní situaci, která je jiného rozsahu a měřítka, než jakou jsme viděli dříve. A také, která přichází na konci procesu, který nevedl k míru a nevedl opět k bezpečnosti, a to ani pro Izraelce. A proto říkám, že už ne, alespoň z mé strany, už ne.





Moderátor: A souhlasí s vámi i další lidé na ministerstvu zahraničí? Nebo se vymykáte?





Josh Paul: Nejen na ministerstvu zahraničí, ale v celé americké vládě, včetně mnoha lidí tady v budově za mnou. V posledních dnech se mi ozvalo tolik lidí, že jsem očekával, že budu vybočovat. Očekával. Od nikoho jsem neslyšel, že jsem svými názory mimo, ale jsem slyšel od tolika lidí, kteří říkali, že to, co děláme, je špatně.





Moderátor: Ministerstvo zahraničí je samozřejmě americká diplomatická mašinérie po celém světě. Jste mimo jiné strážci obrazu Ameriky ve světě. Jak moc je poškozována morální pověst Ameriky, chcete-li? Po celém světě v důsledku toho všeho?





Josh Paul: Myslím, že hodně. Myslím, že Amerika je zapojena do strategické soutěže způsobem, který tu nebyl od dob studené války, a v této soutěži máme tři výhody: vojenskou sílu, spojenectví a partnerství a naše hodnoty. A myslím, že naše hodnoty jsou nejdůležitějším nástrojem, a když jsou zpochybňovány, když jsme považováni za pokrytce, například když se stavíme proti okupaci na Ukrajině, ruské okupaci, a zároveň podporujeme okupaci v Izraeli, to shazuje tolik našich strategických výhod a celosvětově nás to ohrožuje. Takže si myslím, že to není jen morálně katastrofální přístup, ale také strategicky katastrofální přístup.





Moderátor: Nezdá se však, že by se tento přístup měl v dohledné době změnit.





Josh Paul: Proto si myslím, že se můžeme držet své vlastní dosavadní politiky a uplatňovat ji vůči Izraeli stejně jako vůči všem ostatním zemím světa. A pak si myslím, že je třeba radikálně přehodnotit způsob, jakým jsme přistupovali k mírovému procesu.









Zdroj v angličtině od minuty 14.20 ZDE

