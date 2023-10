Zatímco davy na univerzitách provolávají slávu Hamásu, intelektuální levice byla jen zřídkakdy méně morální

27. 10. 2023

čas čtení 6 minut

Oslavné reakce na útok Hamásu mi pomohly vyřešit starou hádanku o tom, jak došlo k holokaustu ve vysoce vzdělaném Německu, Oslavné reakce na útok Hamásu mi pomohly vyřešit starou hádanku o tom, jak došlo k holokaustu ve vysoce vzdělaném Německu, píše Shlomo Klapper z židovského časopisu Forward.

Šokové vlny masakru ze 7. října se odrazily na amerických vysokých školách. V reakci na útok Hamásu, při němž zahynulo více než 1 400 Izraelců, většinou civilistů, studentské skupiny podpořily Hamás ještě předtím, než zaschla krev, zatímco univerzity se rychle stáhly do korporátní vágnosti.

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Velcí dárci uzavřeli své šekové knížky. Akademici odsuzovali "morální selhání liberálního vzdělávání". Advokátní kanceláře zrušily nabídky zaměstnání.

Na rozdíl od mnoha jiných absolventů těchto institucí není mou reakcí hněv, kritika nebo vztek, ale spíše vděčnost. Chci jen říci: Děkuji vám.

Děkuji své alma mater, Yale Law School, kde studentské skupiny oslavovaly útoky a "palestinský odpor", a profesorce Yaleovy univerzity Zareeně Grewalové, která říká, že Izraelci nejsou civilisté.

Děkuji své alma mater, Pensylvánské univerzitě, jejíž studenti jsou ze 17 % židovští, kde stovky studentů pochodovaly po Locust Walk a křičely: "Existuje jen jedno řešení."

Děkuji harvardským Židům za osvobození a 30 dalším harvardským studentským skupinám, které vydaly prohlášení, v němž tvrdí, že činí Izrael "plně zodpovědným" za útok Hamásu.

Děkuji stovkám studentů Kolumbijské univerzity, kteří oslavovali vrahy nevinných Židů, a profesorovi Kolumbijské univerzity Josephu Massadovi, který popsal útok Hamásu jako "ohromující", "úžasný" a "neuvěřitelný".

Odpověděl jste na kuriózní historickou hádanku, kterou mi představil profesor Tom Childers první den svého slavného vysokoškolského kurzu na Pensylvánské univerzitě, "Třetí říše". Proč, ptal se Childers, se holokaust odehrál v Německu – v zemi, která se pyšní svým uměním, kulturou, filozofií a etikou? Jak je možné, že více než polovina účastníků konference ve Wannsee v roce 1942, která rozhodla o "konečném řešení židovské otázky" – úplném vyhlazení všech Židů – měla titul "doktor"?

Childers neměl odpověď, dokonce ani po 40 letech výuky stejného zaostalého předmětu. Ale vy jste mi jednu dal.

Ukázal jste mi, že lidé se mohou dopouštět vážných morálních chyb ne navzdory studijním výsledkům, ale právě kvůli nim. Ti, kteří jsou opravdu, ale opravdu chytří, riskují, že budou skutečně morálně hloupí.

Proč? Když abstrahujete od reality ve prospěch širokých, rozmáchlých myšlenek – práce, která patří do jádra mnoha akademických snah – mohou se stát nebezpečné věci. Můžete abstrahovat od mužů, žen a dětí a přemýšlet o nich jen jako o malých hráčích ve větším (a mnohem zajímavějším) intelektuálním dramatu. Proč se trápit s realitou, když záleží na životě mysli?

Když vidím velmi chytré, velmi upřímné jedince, včetně mých spolužáků a absolventů Yale a Pensylvánské univerzity, jak buď fandí Hamásu, nebo se přinejmenším snaží mu porozumět a sympatizovat s ním, vím, že mnozí z těchto jedinců nejsou skutečnými nenávistníky Židů (i když někteří jsou). Nesmí diskriminovat Židy v jejich osobním životě. Nemusí to být podomní obchodníci s Protokoly, zakuklení kozáci nebo nestoudní pomlouvači.

Jsou něčím horším: Intelektuály.

Módním intelektuálním trendem dneška je vidět všechno a všude jako příklad dichotomie utlačovatel-utlačovaný. Utlačovatel je vnímán jako privilegovaný vůči utlačovaným, marginalizovaným. Utlačovatel má větší moc; utlačovaní menší. Utlačovatel má svobodu jednání, ale žádné city. Utlačovaný má city, ale nemá svobodu jednání. Utlačovatel se automaticky mýlí. Utlačovaní mají automaticky pravdu.

Od té doby, co Hamás zaútočil na Izrael, moderní intelektuálové předvedli nejzazší vyjádření této binárnosti: Skupina, která provedla brutální útok na nevinné civilisty, je dobrá, a skupina, která reaguje a snaží se zajistit, aby se žádný takový útok už nikdy neopakoval, je špatná.

Intuitivní přitažlivost takového černobílého myšlení je svůdná. Existuje něco lepšího, než se cítit jako součást mezinárodního hnutí outsiderů? Co je konejšivější než ode zdi ke zdi všeobjímající morální vize? Taková vize rozděluje svět na dobré a špatné – a vy jste vždy v táboře těch dobrých.

Navíc pro tyto intelektuály je cena této luxusní víry nula. Když žijete v Brooklynu nebo Berkeley, jste chráněni před samotným konfliktem. Takže získáte hřejivý, rozmazaný pocit morální nadřazenosti, zatímco někdo daleko zaplatí náklady. A co je nejlepší – okamžitě zjednodušuje naši jinak složitou realitu. Máš moc? Špatné. Jste méně mocní? Dobré.

Co by na tom mohlo být špatného?

Protože to nabízí moralismus bez morálky. Protože to záměrně ignoruje realitu ve prospěch intelektuálního hologramu. Protože to ospravedlňuje činy, které, jak trefně řekl prezident Joe Biden, jsou "čistým, nefalšovaným zlem".

Navzdory tomu, že se dnešní moderní intelektuálové tolik zajímají o soudy historie, zdá se, že se bezstarostně nezajímají o skutečnost, že podobná skupina intelektuálů ve 20. století také abstrahovala od reality. I oni měli všeobjímající vizi. Správná třída? Dobré. Jste součástí jiné rasy? Špatné.

Jiné intelektuální paradigma, stejní prohnilí intelektuálové.

Ani tento problém nezmizí. Pro moderní moralisty bude sionismus vždy a navždy zakázaný. Sionismus je o znovuzískání židovské moci – ne o jejím popření. Když na nás naši nepřátelé zaútočí – což je činnost, která, bohužel, jak se zdá, je nikdy neomrzí – budeme se chránit bez omluvy.

Pokud vás zajímá, proč opravdu seriózní a opravdu chytří studenti z Ivy League mohou někoho nazvat "sionistou" se stejnou jedovatostí jako Hnědé košile, které vyplivují slovo "kike", je to proto, že mít moc na počátku 21. století je ekvivalentem toho být podřadnou rasou na počátku 20. století. Oba pohledy preferují Židy jako bezmocné oběti.

Je třeba vyprávět jiný příběh. Každý člověk má schopnost volit mezi dobrem a zlem. I když jste součástí historicky znevýhodněné skupiny, můžete být zlí. I když jste privilegovaní, můžete být dobří. "Hranice mezi dobrem a zlem nevede ani státy, ani mezi třídami, ani mezi politickými stranami, ale přímo každým lidským srdcem."

Vyberte si dobré. A neomlouvejte druhé, že si zvolili zlo.

Celý článek v angličtině: ZDE

