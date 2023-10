Ukrajina, zoufale toužící po protivzdušné obraně, tlačí na USA, aby dodaly "frankensteinovské" zbraně

30. 10. 2023

S blížící se zimou ukrajinští představitelé zoufale potřebují další protivzdušnou obranu, která by ochránila jejich energetické sítě před ruskými údery, které by mohly zemi uvrhnout do mrazivé tmy, píš Lara Jakes.

Ve skutečnosti jsou tak zoufalí, že jsou ochotni experimentovat s monstrózním zbraňovým systémem, který byl duchovním dítětem Ukrajiny a nyní je sledován Pentagonem.

Američtí představitelé tomu říkají program FrankenSAM, který kombinuje pokročilé rakety země-vzduch západního typu s přestavěnými odpalovacími zařízeními nebo radary ze sovětské éry, které mají ukrajinské síly po ruce. Dvě varianty této improvizované protivzdušné obrany – jedna kombinuje sovětské odpalovací zařízení Buk a americké rakety Sea Sparrow, druhá kombinuje radary ze sovětské éry a americké střely Sidewinder – byly testovány v posledních několika měsících na vojenských základnách ve Spojených státech a mají být dodány na Ukrajinu letos na podzim, uvedli úředníci.

Třetí, raketový systém Hawk z dob studené války, byl minulý týden poprvé vystaven na ukrajinském bojišti, jako příklad toho, co Laura Cooperová, vysoká představitelka americké obrany, tento měsíc popsala jako FrankenSAM "ve smyslu vzkříšení" – relikvie protivzdušné obrany přivedená zpět k životu.

FrankenSAM společně "přispívají k vyplnění kritických mezer v ukrajinské protivzdušné obraně, a to je nejdůležitější výzva, které dnes Ukrajina čelí," řekl Cooper, zástupce náměstka ministra obrany pro politiku Ruska, Ukrajiny a Eurasie.

Téměř od začátku války si Ukrajina pohrává s kombinováním zbraní – svých stárnoucích zásob ze sovětské éry a těch, které získala ze Západu – nečekanými, ale v mnoha případech úspěšnými způsoby. Američtí vojenští představitelé loni obdivně hovořili o schopnosti ukrajinského "MacGyvera" používat svůj arzenál, což je metafora televizního seriálu z 80. let, v němž titulní postava používá jednoduché improvizované vynálezy, aby se dostala ze svízelných situací.

Projekt FrankenSAMs se nyní snaží udělat totéž pro ukrajinskou protivzdušnou obranu.

Za posledních 20 měsíců dodal Západ Ukrajině řadu systémů protivzdušné obrany, včetně nejmodernějších systémů Patriot a IRIS-T, samohybných protiletadlových kanónů a více než 2 000 raket Stinger odpalovaných z ramene.

Německý kancléř Olaf Scholz oznámil, že jeho vláda poskytne Ukrajině další tři baterie sofistikované protivzdušné obrany, včetně dalšího systému Patriot, v rámci toho, co nazval "zimním balíkem" v hodnotě téměř 1,5 miliardy dolarů.

"S blížící se zimou stavíme ochranný štít proti obnoveným ruským útokům na energetickou, vodní a topnou infrastrukturu," řekl v úterý Scholz. "Je to proto, že začíná být zřejmé, že Rusko opět použije chlad a nedostatek energie jako zbraň proti civilnímu obyvatelstvu."

Protivzdušná obrana je součástí vojenské pomoci ve výši téměř 100 miliard dolarů, kterou Ukrajina obdržela od spojenců od ruské invaze v únoru 2022. Spojené státy, které poslaly na zbraně více finančních prostředků než kterýkoli jiný jednotlivý národ, zvažují, že v rámci nového plánu nouzových výdajů Bidenovy administrativy darují o 60 miliard dolarů více.

Ve čtvrtek administrativa oznámila další vojenskou pomoc Ukrajině ve výši 150 milionů dolarů, balík zbraní, který zahrnoval další munici pro tři druhy systémů protivzdušné obrany – včetně raket Sidewinder pro jeden z FrankenSAMs.

Nyní, když má ve svém arzenálu západní tanky, obrněná vozidla, protivzdušnou obranu a útočné rakety dlouhého doletu, a se stíhačkami na cestě, představitelé uvedli, že Ukrajina do značné míry potřebuje více stejných zbraní, které obdržela, na rozdíl od systémů, které ještě nebyly odeslány.

FrankenSAM jsou kombinací obojího. Počátky programu se datují do konce loňského roku, kdy ukrajinští představitelé požádali spojence, aby jim pomohli najít rakety pro přibližně 60 odpalovacích zařízení a radarů Buk ze sovětské éry, které ležely nečinně v kyjevském arzenálu. Ukrajinci věděli, že pro Západ by bylo obtížné získat munici vyrobenou v Rusku, která by byla kompatibilní se systémy Buk, a proto místo toho navrhli přestavět odpalovací zařízení tak, aby používala protiletadlové střely standardu NATO darované Spojenými státy.

"Uvědomili jsme si, že musíme přijít s nějakým řešením," řekla Oleksandra Ustinová, předsedkyně komise ukrajinského parlamentu, která dohlíží na transfery zbraní ze Západu. Řekla, že ukrajinští představitelé nabídli, že si zbraně v zájmu času vyrobí sami, "protože pro zimní období zoufale potřebujeme protivzdušnou obranu, a to je to, co bude použito".

Američtí inženýři však trvali na tom, že práci provedou, a potřebovali více než sedm měsíců na otestování a schválení mashupu poté, co Pentagon v lednu souhlasil s poskytnutím raket Sea Sparrow pro tento projekt. Prvních několik repasovaných odpalovacích zařízení a raket Buk dorazilo na Ukrajinu teprve nedávno, uvedla Ustinovová.

Řekla, že Ukrajina je připravena poslat do Spojených států k přestavbě dalších 17 odpalovacích zařízení Buk, ale američtí inženýři byli schopni každý měsíc dokončit pouze pět.

Ukrajina také musela čekat na zprovoznění starších systémů Hawk poté, co je Španělsko původně přislíbilo v říjnu 2022. O měsíc později Spojené státy oznámily, že zaplatí renovaci starších raket Hawk pro darované španělské systémy. Minimálně některé z nich však byly na Ukrajinu dodány bez potřebného radarového vybavení. Trvalo dalších devět měsíců, než se to napravilo.

V pondělí večer byli Hawky plně funkční a sestřelovaly cíle spolu s modernějšími systémy protivzdušné obrany, uvedl na Telegramu velitel ukrajinských vzdušných sil generálporučík Mykola Oleščuk. Zasáhnout 100 % cílů "není snadné, ale budeme se k tomu každým dnem přibližovat a posilovat naši protivzdušnou obranu," napsal Oleščuk.

Další výtvor – improvizované pozemní odpalovací zařízení, které používá radary ze sovětské éry k odpalování starých amerických raket, které se obvykle používají na stíhacích letounech – byl odhalen v tandemu s balíkem bezpečnostní pomoci ve výši 200 milionů dolarů, který Pentagon oznámil 11. října.

FrankenSAM používá americké nadzvukové střely AIM-9M Sidewinder, které byly vyvinuty v 50. letech a používají se na stíhacích letounech F-16 a F-18. Nyní jsou součástí improvizovaného pozemního odpalovacího systému, který Cooperová v Bruselu předvedla jako "skutečnou inovaci", která podle ní pomůže urychlit protivzdušnou obranu na Ukrajině, "místo toho, aby to byly roky a roky vývoje". Není jasné, kdy přesně dorazí na Ukrajinu.

Američtí obranní činitelé a inženýři také stále testují to, co může být dosud nejvýkonnější FrankenSAM: Raketu Patriot a odpalovací stanici, která pracuje se staršími ukrajinskými radarovými systémy domácí výroby.

Představitel Pentagonu ve středu uvedl, že testovací let systému, který se uskutečnil tento měsíc na raketové střelnici White Sands v Novém Mexiku, úspěšně zasáhl dron, na který se zaměřil. Systém má být odeslán na Ukrajinu letos v zimě, řekl úředník, spolu s darovanými raketami a dalšími součástmi Patriotu od mnoha spojenců.

Can Kasapoglu, obranný analytik Hudsonova institutu ve Washingtonu, ocenil myšlenku integrace vybavení ze sovětské éry se sofistikovanějšími západními raketami jako způsob, jak pomoci Ukrajině "udržet si svůj arzenál pro dlouhou válku, která je před námi".

Také "poskytuje příležitost uvést zbraně, na které sedá prach na policích hlavních měst NATO, do praktického využití."

