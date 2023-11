Bolsonarovi dva homosexuální synové a nevyhnutelná mlýnice spravedlnosti trestající krajně pravicové populisty

Trump čelí celkem 91 obviněním ze spáchání trestných činů, přičemž za každý z nich může být potenciálně odsouzen k trestu odnětí svobody. V New Yorku se také potýká s občanskoprávní žalobou, která by si mohla vynutit drastické změny v jeho podnikatelském impériu, včetně ukončení činnosti v jeho domovském státě.





Zkoumání manipulace s volbami v Georgii, útok na Kapitol v USA, chybějící vládní záznamy, civilní žaloba newyorského generálního prokurátora, žaloby pro pomluvu od E. K. Jean Carrollové jsou jen ta nejvýznamnější z obvinění, která mu sice nemusí bránit v kandidatuře a vítězství v prezidentských volbách Spojených států, ale rozhodně se postarají o to, aby historie jeho zločiny a přečiny oficiálně odsoudila a ukázala současným i budoucím generacím, že čas od času sice nějaká nákaza zamoří demokratické prostředí, ale že dokud se neprolomí brzdy a rovnováhy sdílené moci mezi třemi složkami moci, mlýny spravedlnosti nakonec doženou a odsoudí ty, kteří se ji pokusili zničit.





Těm, kteří nejsou opojeni svým populismem a nejsou příliš poznamenáni neschopností establishmentu utišit vážné společenské problémy, kterými naše doba žije, je jasné, že Trump a Bolsonaro, stejně jako podobní podvodníci jako Nadrenda Modi, Rodrigo Duterte, López Obrador jsou dobří v ničení některých věcí, které skutečně bylo třeba změnit, ale nemají je čím nahradit. Jsou jako lékaři, kteří dokážou upozornit na to, že je třeba odstranit rakovinné tkáně, aniž by měli účinný lék, který by je vyléčil, nebo dovednosti, jak je vymýtit, aniž by pacienta zabili.





Jair Bolsonaro je svědkem demontáže všech svých destruktivních politik i omezování svých šancí na návrat k moci. A jeho fanatičtí stoupenci, kteří propagovali třetí světovou verzi invaze do Kapitolu tím, že rabovali a totálně ničili interiéry ikonických futuristických budov parlamentu, prezidentství a Nejvyššího soudu Oscara Niemeyera, jsou, stejně jako jejich protějšky ve Spojených státech, odsuzováni k dlouholetým trestům vězení.





Po dobu osmi let nesmí Bolsonaro a jeho viceprezident v důsledku soudního rozhodnutí kandidovat na politickou funkci nebo pracovat ve veřejných službách kvůli zneužití moci a zneužití komunikačních médií během prezidentské kampaně v roce 2022. V jiném případě Nejvyšší soud právě rozhodl o uplatnění nového trestu vůči Bolsonarovi za jeho zneužití politické moci během oficiálních oslav Dne nezávislosti Brazílie v roce 2022.





Bolsonaro a jeho nejbližší spojenci jsou vyšetřováni v závažných trestných činech, které sahají od krádeže šperků v hodnotě téměř 30 milionů dolarů, které měly být v archivu prezidentských darů, až po používání izraelského invazního systému do mobilních telefonů ke sledování a špehování tisíců novinářů, opozičních politiků a osobních nepřátel. A podněcování ke státnímu převratu. A také za šarlatánství, za diskreditaci vakcín a bagatelizaci covidové pandemie obecně. Dokonce Bolsonaro tvrdil, že vakcína proti covidu může způsobit AIDS...





V euforii z toho, že mají širokou podporu, mají tito populističtí manipulátoři pocit, že jsou neporazitelní, že lid je s nimi, ale v dobře provázaných demokraciích je dohání právní systém a mlčící většina, která dává přednost jistotě chybných institucí před chaosem alternativy nabízené těmito falešnými proroky. To vrací politiku do středu.





Každý z tisíců útočníků na budovy v Brasílii, kteří se pokusili o převrat, byl dopaden, uvězněn a odsouzen k nejméně 12 letům vězení, někteří až k 16 letům. Bolsonarův osobní asistent, podplukovník Mauro Cid, si ve vězení otevírá ústa, aby byl propuštěn, a vypráví nejrůznější pohádky, které dokazují, že Bolsonaro byl zkorumpovaný a neschopný, během svého funkčního období nic nedělal, jen dnem i nocí sledoval televizi a psal na Twitter.





Do vězení jde nejméně tucet jeho ministrů a politických spojenců. Totéž se děje těm, kteří pomáhali Donaldu Trumpovi s fraškovitými obviněními proti volebnímu systému v Americe.





Kauzy proti Bolsonarovi jsou tak silné, že se snaží získat italské občanství. Itálie své občany nedeportuje a má Lulovi za zlé, že nedeportoval zpět do Itálie Cesareho Battistiho, odsouzeného jako levicového teroristu (Bolsonaro ho pak deportoval).





Ještě závažnější než nemožnost kandidovat jsou však pro Bolsonara nedávná odhalení týkající se jeho nejmladšího syna Renana.





Dlouhou dobu byl jeho prostřední syn Carlos, pejorativně zvaný Carluxo (luxo znamená luxus), podezříván z homosexuality. To by nebylo důležité, kdyby se politika jeho otce nesoustředila na útoky proti homosexualitě. Známý je jeho výrok, že v případě zjištění, že je syn homosexuál, by ho bil tak dlouho, dokud by se nenapravil, a že by byl raději, kdyby byl jeho syn mrtvý než homosexuál.





Carlosovi bylo téměř 40 let a byl svobodný, na sociálních sítích měl pouze fotografie se svalnatými muži a nikdy nepředstavil žádnou přítelkyni. Rozšířily se zvěsti o stálém milostném vztahu s jeho bratrancem Índiem. Pak Carlos v určitém okamžiku během otcova prezidentství oznámil, že má přítelkyni, přestože žila asi 3 tisíce kilometrů daleko a osobně se setkali jen jednou. Brzy nato dívčin otec oznámil, že nic z toho nebylo pravda a jeho dcera byla pouze "internetovou" přítelkyní nejmocnějšího prezidentova syna.





Přestože jeden z Bolsonarových synů je nejlépe voleným poslancem v historii a další syn je senátorem, Carlos, který je členem městské rady v Riu de Janeiru, je považován za jediného odpovědného za rozruch na sociálních sítích, který vedl ke zvolení jeho otce. Je obviňován z vedení takzvaného "Úřadu nenávisti", který je továrnou na "fake news" a nenávistné články proti levici.





Jakmile skončilo prezidentství jeho otce, oznámil, že se v Atlantě ve Spojených státech stane otcem. Matka dítěte prý pracovala pro jeho otce. Nebyly nabídnuty žádné fotografie, testy DNA ani nic jiného a Carlos žije v utajení v USA, aniž by kdy promluvil s tiskem. Poměrně tenké krytí. Ale homofobie jeho otce potřebovala nějakou vyumělkovanost, aby jeho stoupenci měli alespoň fantaskní alibi na obranu mužnosti klanu Bolsonaro.





Problémem je, že nejmladší Bolsonarův syn je nyní zapleten do skandálu, který vyvolalo svědectví jeho osobního asistenta, jenž tvrdí, že byl jeho milencem. A ukázala spoustu fotografií, na nichž je Renan jen ve spodním prádle v posteli hned vedle rovněž téměř nahého asistenta, a navíc zprávu na WhatsApp plnou zamilovaných a sexuálních slov. V rozhovoru, v němž se snažil obvinění odmítnout, byl Renan tak nervózní a koktal, že i Bolsonarovi fanoušci začali připouštět, že je vinen jak se patří...





Závažnost toho, že syn je homosexuál, je pro politika, který svou popularitu založil na živení předsudků společnosti a vybírá si skupiny lidí, aby podnítil přirozené lynčovací instinkty, s nimiž se lidé rodí, obrovská. To, že dva z jeho synů vykazují pevné známky homosexuality, je pro Bolsonara vážnější tragédie než ztráta schopnosti být znovu zvolen.