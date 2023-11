Podle vyslance OSN Británie porušuje mezinárodní právo ožebračením svého obyvatelstva

6. 11. 2023

Zvláštní zpravodaj OSN Olivier De Schutter bude tento týden při návštěvě Británie naléhat na ministry, aby zvýšili výdaje na sociální zabezpečení



Úroveň chudoby ve Spojeném království je "jednoduše nepřijatelná" a vláda porušuje mezinárodní právo, prohlásil vyslanec OSN pro chudobu před svou návštěvou Británie, která se uskuteční tento týden, kdy bude naléhat na ministry, aby zvýšili výdaje na sociální zabezpečení.



Olivier De Schutter, zvláštní zpravodaj OSN pro extrémní chudobu a lidská práva, citoval výzkum, podle něhož jsou univerzální úvěrové platby ve výši 85 liber (2400 Kč) týdně pro svobodné dospělé nad 25 let "hrubě nedostatečné", a označil hlavní britský systém sociálního zabezpečení za "děravý kbelík".

Pět let poté, co jeho předchůdce Philip Alston rozzlobil konzervativní vládu, když ji obvinil ze "systematického znevýhodňování významné části britské populace", teno belgický právník riskuje novou konfrontaci, když zdůrazňuje: "Věci se od té doby zhoršily.

"Varovné signály, které Philip Alston vyslal před pěti lety, nebyly zohledněny," řekl De Schutter. "Existuje obrovská propast, která je stále více znepokojující, mezi druhy ukazatelů, které si vláda vybírá k hodnocení svého pokroku, na jedné straně a životní zkušeností lidí žijících v chudobě na straně druhé."







Zdroj v angličtině ZDE

De Schutter říká: "Je prostě nepřijatelné, aby v bohaté zemi, jako je Spojené království, byla dnes více než pětina obyvatelstva ohrožena chudobou." Odkázal na vládní údaje, podle nichž žilo v letech 2021-22 v relativní chudobě 14,4 milionu lidí, což je o milion více než v předchozím roce. "Zavedené strategienefungují nebo nechrání lidi v chudobě a je třeba udělat mnohem více pro to, aby tito lidé byli chráněni."De Schutter uvedl, že Spojené království podepsalo mezinárodní úmluvu, která vytváří povinnost poskytovat takovou úroveň sociální ochrany, která zajišťuje přiměřenou životní úroveň, ale že tato úmluva je porušována, neboť sociální dávky zaostávají za náklady nejchudších lidí."Když se podíváte na ceny bydlení, elektřiny, velmi vysokou míru inflace u potravin v posledních několika letech, domnívám se, že 85 liber týdně pro dospělé je příliš málo na to, aby ochránilo lidi před chudobou, a to je v rozporu s článkem 9 mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních [a kulturních] právech. To říká zákon o lidských právech."Uvedl, že zvýšení sociálních dávek by bylo "nejdůležitějším krokem, který by Spojené království mohlo splnit směrem ke splnění svých mezinárodních závazků".Podle Nadace Josepha Rowntreeho trpělo v roce 2022 3,8 milionu Britů chudobou (potýkají se s nedostatkem peněz na uspokojení svých nejzákladnějších fyzických potřeb, aby zůstali v teple, suchu, čistotě a měli jídlo). Mezi nimi byl přibližně 1 milion dětí. Byl to téměř dvaapůlnásobek počtu lidí v roce 2017.De Schutter zdůraznil, že Spojené království není mezi vyspělými zeměmi jediné, které se v řešení chudoby posunulo zpět."Jedním ze společných poznatků je, že si musíme přestat myslet, že hospodářský růst zvedne všechny lodě," řekl. "Ve většině zemí OECD jsme viděli, že růst HDP jde ruku v ruce s rostoucími nerovnostmi a neschopností snížit úroveň relativní i absolutní chudoby."Měli bychom se tedy přestat soustřeďovat na vytváření makroekonomických podmínek, které budou stimulovat růst, a místo toho se zaměřit na poskytování podpory domácnostem s nízkými příjmy zajišťující přístup k práci všem lidem, včetně lidí s nízkou úrovní kvalifikace, a na vytváření mnohem inkluzivnější ekonomiky, nikoliv ekonomiky, která vytváří bohatství pro elity a zejména pro akcionáře největších korporací."De Schutterovy poznámky navazují na Alstonovu usvědčující zprávu o chudobě ve Spojeném království, kterou zveřejnil po dvoutýdenní výzkumné návštěvě v roce 2018. Alston, mezinárodně uznávaný právník v oblasti lidských práv, uvedl, že "velká část pojidla, které drželo britskou společnost pohromadě od druhé světové války, byla záměrně odstraněna a nahrazena drsným a bezcitným étosem".