Gaza: Rozhlasový rozhovor pod přilétající izraelskou raketou

6. 11. 2023

čas čtení 6 minut

World at One, pondělí 6. listopadu 2023, 13 hodin:



Moderátorka: Komunikace s Gazou byla obnovena po noci, kdy byla Gaza postižena bombardováním, které je označováno za jedno z nejtěžších od začátku války před měsícem. Izrael uvádí, že za posledních 24 hodin zasáhl 450 cílů a jeho jednotky převzaly kontrolu nad základnou Hamásu, čímž fakticky rozdělily pásmo Gazy na dvě části. Ministerstvo zdravotnictví Gazy řízené Hamásem uvádí, že bylo zabito již téměř 10 000 lidí. Rushdi Abu Alouf z BBC je na jihu Gazy. Zeptala jsem se ho na nálety.









Reportér v Gaze: Začalo to kolem šesté hodiny večer. izrael přerušil úplně v celém pásmu Gazy veškeré komunikace. Mobilní telefony a internet a nálety byly masivní v okolí severní, severní a jižní části města Gazy. Obrovské plameny ohně, dým se zvedal z budov v místě, rozsah náletů byl podle místních obyvatel, kteří v této oblasti žijí, největší. Od začátku války dnes ráno byla komunikace obnovena a ředitel nemocnice Šifa v Gaze, hlavní nemocnice, uvedl, že přes noc bylo těmito nálety zabito asi 200 lidí.





Moderátorka: Takže kdyby někdo chtěl odejít ze severu, aby zamířil na jih, protože Izrael říká, že je to pro lidi možné. Podle toho, co jste slyšeli. Je to možné?





Reportér v Gaze: Pěšky. To znamená, že by ti lidé museli jít pěšky. Chci říct, že pokud chcete opustit tuto oblast, musíte jít asi 5 kilometrů pěšky, protože silnice byla poškozena izraelskými nálety. Takže technicky je to otevřené, ale pro lidi je velmi těžké odejít, dokud se silnice neopraví.





Moderátorka: Rushdi, přestali bombardovat? Na jihu, kde jste?





Reportér v Gaze: Přes noc bylo na jihu zabito asi 67 lidí v Derel Balah, což je asi 10 kilometrů od linie, kterou Izrael vytyčil, aza níž lidé mají jít na jih Včera jsem byl v uprchlickém táboře Al Maghazi, také v centru této bezpečné oblasti, a viděl jsem obrovskou zkázu v tomto malém uprchlickém táboře, kde bylo zabito asi 52 lidí. V porovnání se severem. Ano, je to tam klidnější. Je to bezpečnější, je tam méně náletů, ale stále to není bezpečné podle toho, když se zeptáte kohokoli v moři, cítíte se bezpečně? Říkají ne, nemůžeme věřit, že budova vedle mě nebo dům vedle mě nebude terčem útoku.









Reportér v Gaze: Žádné informace o přechodu Rafáh, ten je už čtyři dny zavřený, a co říká Hamás, Hamás říká, že chtějí, aby byli nejdříve evakuováni vážně zranění lidé, kteří jsou ve městě Gaza a na severu, říkají, že neuzavíráme hranici, protože nechceme, aby se lidé stěhovali. Dnes ráno jsem mluvil s šéfem informační kanceláře Hamásu a ten říkal, že jakmile Izrael zaručí přesun nejméně 400 pacientů, 400 zraněných, kteří potřebují chirurgickou operaci v Egyptě, povolíme cizincům a přechod bude opět otevřen.









Reportér v Gaze: Ano, toto je další nemocnice, je to druhé největší zdravotnické středisko v Gaze a nyní je to hlavní nemocnice asi pro polovinu obyvatel. Zdejší nemocnice je nejen zahlcena počtem zraněných a obětí každý den, ale je zahlcena tisíci lidí, kteří zabírají nádvoří nemocnice, parkoviště nemocnice, jakýkoliv prostor nemocnice má. Stovky lidí kolem mě, spí tady. Lidé se tu snaží sehnat jídlo, snaží se sehnat vodu, snaží se najít místo na spaní. Viděl jsem lidi, kteří spali na zemi. Viděl jsem lidi, jak žebrají o vodu, a nikdo jim nepomáhá. Žádná pomoc nepřichází. Z Egypta přijíždí jen několik málo nákladních aut. Včera jsem byl na trhu. Je tam ještě velmi málo zboží. Konzervy, tuňák a nějaké velmi, velmi drobné zboží.









Moderátorka: Slyšeli jsme to.





Reportér v Gaze: Vypadá to na letecký útok.



Moderátorka: Potřebujete? Potřebujete odejít? Potřebujete se schovat, Rushdie? Potřebujete? Potřebujete odejít? Potřebujete se schovat, Rushdie?





Reportér v Gaze: Nejsem si jistý, jestli tam je. Je to tady jako blízko nemocnice.





Moderátorka: Opravdu. Slyšíme zvuk letadla nad hlavou.





Reportér v Gaze: Jo, jo, byl tam. Byl to výbuch. Ohh, teď už to vidím. Kouř. Výsledek přibližně 100 metrů od nemocnice. Zatím nevíme, co bylo cílem, ale ano, určitě je to letecký útok.





Moderátorka: Když se tohle stane, Rushdie, co se stane? Všichni se zastaví?





Reportér v Gaze: No, lidé si na to zvykli. Víte, tisíce náletů, kde všude a hlavně v Chán Júnisu, jako předtím, než Izraelci zahájili pozemní operaci. Dříve byly denně, každý den stovky náletů v okolí Chán Júnisu. Vidím jen obrovský kouř, který vychází odněkud poblíž nemocnice Nasser Hospital tady v Chán Júnisu, nejspíš směrem k místnímu trhu tady a kde je také asi čtyři nebo pět škol OSN, které tisíce lidí používají školy OSN jako úkryty. Takže zatím nevíme, co bylo zasaženo, ale ano.





Moderátorka: Chci říct, že když s vámi teď mluvím a slyším, co se děje, je to. Je to děsivé, ale vy zníte velmi klidně.



Reportér v Gaze: No, po měsíci, kdy slyšíte ty výbuchy, se reakce člověka změní, víte, a pak, jakmile nejte zasažen vy, tak se cítíte bezpečně, víte.







Zdroj v angličtině ZDE (od minuty 7)

