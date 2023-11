Jak to bude v Gaze dál? Konflikt mezi Palestinci a Izraelci nemá vojenské řešení

4. 11. 2023

Moderátor Channel 4 News z Jeruzaléma, 4. 11. 2023, 19 hodin: Nyní se ke mně připojí expertka na americkou národní bezpečnost a bývalá poradkyně Pentagonu pro Blízký východ Jasmine El-Gamalová, děkuji vám za účast v pořadu. Jasmine. Myslíte si, že diplomacie, zejména ta americká, v současné době funguje. Nebo selhává?

Jasmine El-Gamalová: Bohužel, ministr Blinken toho v tuto chvíli může ukázat jen velmi málo výsledků z kyvadlové diplomacie, kterou vedl v posledních čtyřech týdnech. Jak jste zmínil, protesty po celém světě jsou stálel hlasitější a naléhavější, volají po příměří, po humanitární pauze, aby mohla přijít humanitární pomoc. Čenové vlastní strany prezidenta Bidena a ministra Blinkena nyní naléhavě žádají o humanitární pauzu. Máte asi 60 členů, demokratických členů Kongresu, kongresmanů i senátorů, kteří napsali ministru Blinkenovi a žádají ho o větší tlak na humanitární pauzu, a sám Blinken řekl, že tyto rozhovory s Izraelci vede. Bohužel v tuto chvíli bezvýsledně.





Moderátor: Proč si myslíte, že tomu tak je? Vždycky mi vrtá hlavou, proč Američané, kteří utrácejí tolik peněz a posílají Izraeli tolik zbraní, nemají v této velmi nebezpečné době větší vliv.





Jasmine El-Gamalová: Víte, to je skvělý postřeh. Je to skvělá otázka. Americké administrativy vysvětlují, že důvod, proč tak veřejně podporují Izrael, říkají tomu medvědí objetí diplomacie, jednoznačná, neochvějná podpora Izraele a veřejnosti, že to je právě proto, že si myslí, že by jim to mělo dát větší páku v zákulisí, aby prosadili věci, jako je humanitární pauza, která je teď tak potřebná.





A vidíte, že se to neděje. Myslím si, že to něco vypovídá o tom, co izraelská vláda a izraelští představitelé právě teď cítí, pokud jde o tlak na to, aby přišli s nějakým výsledkem, který by premiér Netanjahu mohl předvést před svým lidem a říct: Podívejte, já vím, že jsem to 7. října zvoral. Vím, že jsem to zavinil. Vím, že jste naštvaní. Ale podívejte se, udělali jsme tohle. A myslím, že právě to je v tuto chvíli a doposud vede k ignorování amerických požadavků.





Moderátor: Otázka, ke které se neustále vracíme jako jazyk k bolavému zubu, zní: co se proboha stane s Gazou, až tohle všechno skončí, den poté, a upřímně řečeno, neslyšel jsem od nikoho tady v Jeruzalémě, Tel Avivu, Londýně nebo Washingtonu jediný životaschopný nápad, co by se mohlo stát. Máte nějakou představu?





Jasmine El-Gamalová: Takže to je samozřejmě téma diskusí v politických kruzích. Psala jsem o tom v minulém týdnu a snažila se přemýšlet o tom, co se stane den poté. Na čem se teď zjevně všichni shodují, co se teď všichni snaží Izraelcům říct, je, že vojenské řešení tohoto konfliktu neexistuje.





Zkoušeli to znovu a znovu. Vstoupili do něj s veškerou svou vojenskou silou. A odejdete a děje se to znovu a znovu, protože neřešíte základní příčinu problému, kterou je skutečnost, že Palestincům není umožněno mít vlastní stát, aby mohli žít vedle sebe, důstojně a v míru s Izraelci.





A dokud se k tomu nedostanete, dokud se nedostanete k tomu, aby lidé mohli žít ve svém vlastním suverénním státě, budeme bohužel stále znovu a znovu svědky tohoto druhu násilí.









Jasmine El-Gamalová:Upřímně řečeno, je to čím dál tím méně proveditelné. Myslím tím, že čím víc tohle zabíjení pokračuje, tím méně životaschopné je řešení dvou států, protože co zbývá? Co zbývá pro palestinský stát? Kde jsou ti Palestinci, kteří budou v tomto státě žít? Pokud jich bylo za měsíc zabito přes 9000, tak to jsou otázky. A právě o těchto otázkách by měli ministr Blinken, prezident Biden vést rozhovory s Izraelci. Je třeba říci. To, co právě teď děláte, ničí vyhlídky na mír, a to vás dlouhodobě poškozuje.





Zdroj v angličtině ZDE, od minuty 6.40:









Právě. A přesto Anthony Blinken včera vyhrabal z hrobu dvoustátní řešení jako svitky od Mrtvého moře. Ano, tady je něco z dřívějška, ze vzdálené doby. Je to vůbec v dnešní době proveditelný návrh?