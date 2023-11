Biden mluvil s Netanjahuem o pauze v útocích

7. 11. 2023

čas čtení 11 minut

- Úkryty OSN v Gaze jsou tak přeplněné, že podle správců není možné spočítat lidi, kteří potřebují jídlo, vodu, léky a další základní věci, boje a bombardování pokračují



Jeden z úředníků OSN v táboře v jižním městě Chán Júnis řekl v pondělí večer:



"Je to strašná, hrozná situace. Není tu místo ani na spaní na podlaze. Na 700 nebo 800 lidí připadá jeden záchod. Není chleba, nejsou kamna na vaření. Pijeme vodu ze zavlažování."



Úředník, který nebyl oprávněn mluvit s médii, dodal:



"Přesný počet vnitřně vysídlených osob zde nikdo nezjistí. O tom, co se děje venku, nic nevíme. Všichni se soustřeďují jen na přežití.

Núr Hatíb, 33 let, učitelka v mateřské škole, uvedla, že všichni v areálu, který je centrem odborného vzdělávání a kde nyní žije asi 25 000 lidí, jsou vyděšení z pokračujícího bombardování Gazy. Neustálý hluk náletů a zprávy o útocích v blízkosti krytů zasely paniku.



"Samozřejmě, že máme strach. Máme s sebou naše děti a miminka. Každý rodič na světě chce své děti chránit a my nemůžeme," řekla Hatibová.

- Šéf OSN říká, že se Gaza stává "hřbitovem pro děti".

"Šestiletá dcera chce vědět, kdy se vrátí domů, aby se mohla vrátit ke čtení a psaní, které miluje. Snažím se jí dát naději a říkám: ´Samozřejmě, že se vrátíš do školy,´ ale nevím, jak to bude možné."



Sedmatřicetiletá zubařka, která pomáhá provozovat stanici základní zdravotní péče v areálu, uvedla, že se ona i ostatní cítí "úplně ztracená".



Nemáme žádné domovy. Celé město je zničené. Kam půjdeme, i kdyby nastalo příměří? Přišli jsme o všechno a cítíme se tu opuštění.





Generální tajemník OSN António Guterres varoval, že v Gaze "není nikdo v bezpečí", a znovu naléhavě vyzval k humanitárnímu příměří.



Situace v Gaze je "více než humanitární krizí, je to krize lidskosti", řekl Guterres během pondělního brífinku v sídle OSN.



Izraelské pozemní operace a bombardování zasahují civilisty, nemocnice, uprchlické tábory, mešity, kostely a zařízení OSN včetně krytů, uvedl. Ochrana civilistů "musí být prvořadá", řekl.



Jsem hluboce znepokojen jasným porušováním mezinárodního humanitárního práva, jehož jsme svědky. Chtěl bych jasně říci, že žádná strana ozbrojeného konfliktu nestojí nad mezinárodním humanitárním právem.



Uvedl, že Gaza se "stává hřbitovem dětí", přičemž každý den jsou údajně zabity nebo zraněny stovky chlapců a dívek, řekl.



Během čtyř týdnů bylo zabito více novinářů než v jakémkoli jiném konfliktu za posledních nejméně třicet let. Bylo zabito více humanitárních pracovníků OSN než v jakémkoli srovnatelném období v historii naší organizace.





- Jordánský premiér Bisher al-Khasawneh prohlásil, že "na stole jsou všechny možnosti" reakce jeho země na izraelské akce v Gaze.







Khasawneh v rozhovoru pro státní média obvinil izraelskou armádu, že při zintenzivňujícím se bombardování palestinského území nerozlišuje mezi civilními a vojenskými cíli, uvedla agentura Reuters.







Organizace apeluje na "mezinárodní zdravotnické a humanitární organizace, aby urychleně poskytly životně důležitou pomoc a základní zásoby" pro Gazu, zejména pro severní oblast území, která je nyní odříznuta od jihu izraelskými silami.



Společnost rovněž uvádí, že v pondělí večer dopadly v blízkosti brány nemocnice dvě izraelské rakety. Bezprostřední zprávy o obětech nejsou k dispozici.



- Stovky demonstrantů v pondělí uspořádaly u Sochy svobody v USA demonstraci vsedě a požadovaly příměří v Gaze.



Podle mluvčího skupiny Jewish Voice for Peace-New York City (Židovské hlasy pro mír) asi 500 členů a příznivců mávalo vlajkami a transparenty a zpívalo písně na podporu míru.



Mezi přítomnými byla i fotografka, umělkyně a aktivistka Nan Goldinová, která shromáždění řekla: "Dokud lidé v Gaze křičí, musíme křičet hlasitěji, bez ohledu na to, kdo se nás pokouší umlčet."



Protest se konal ve stejný den, kdy palestinské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že počet zabitých Palestinců v Gaze překročil 10 000. Zabito bylo také více než 1 400 Izraelců.



Za posledních deset dní se jedná o druhou masovou demonstraci této skupiny v New Yorku. Dne 27. října se na nádraží Grand Central Station sešly stovky protestujících v černých tričkách s nápisy podporujícími příměří.



Mluvčí skupiny Sarah Kosharová uvedla, že symbolickým místem pondělní demonstrace byla Socha svobody:



Moji předkové se při útěku před pogromy setkávali se Sochou svobody. I když je pro mou rodinu symbolem útočiště, strašidelně si uvědomuji, že USA odmítaly vstup židovským uprchlíkům po celou dobu holocaustu. Od Ellis Islandu až po Gazu, nikdy více znamená nikdy více - pro všechny.





- Biden a Netanjahu jednali o možných "taktických pauzách" pro Gazu



Joe Biden a Benjamin Netanjahu diskutovali o "možnosti taktických přestávek" ve vojenských operacích Izraele v Gaze, které by usnadnily humanitární pomoc, uvádí se v přečteném záznamu z dnešního telefonátu obou představitelů.



Podle Bílého domu prezident izraelskému premiérovi sdělil, že USA "neochvějně" podporují zemi v konfliktu, v němž podle údajů palestinského ministerstva zdravotnictví dosud zahynulo v Gaze více než 10 000 Palestinců.



Dvojice se dohodla, že spolu v příštích dnech znovu promluví. Ze záznamu rozhovoru nevyplynulo, zda je Netanjahu přístupný nějaké tzv. taktické pauze, ale vyloučil možnost příměří a americký ministr zahraničí Antony Blinken dnes opustil Blízký východ bez jakéhokoli pokroku směrem k humanitární pauze v bojích.



- Podle údajů zveřejněných zdravotnickým úřadem na tomto území bylo od 7. října v důsledku izraelských vojenských akcí v Gaze zabito více než 10 000 Palestinců. Celkový počet mrtvých nyní činí 10 022, z toho 4 104 dětí. Počet obětí v Gaze nebyl nezávisle ověřen.



- V důsledku úmrtí desítek humanitárních pracovníků při leteckých útocích na Gazu v uplynulém měsíci se konflikt stal pro pracovníky OSN nejsmrtelnějším v historii. Od 7. října bylo zabito nejméně 88 lidí, kteří pracovali pro agenturu OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA, a 47 jejích budov bylo poškozeno. Podle OSN bylo v Gaze zabito nejméně 150 zdravotnických pracovníků - 16 z nich při výkonu služby - a 18 pracovníků pohotovostních služeb civilní obrany v Gaze. Více než 100 zdravotnických zařízení bylo poškozeno.



Izraelská armáda tvrdí, že po více než týdnu těžkých bojů zcela obklíčila město Gaza, čímž v podstatě rozdělila území na dvě části, neboť se zdálo, že izraelské pozemní jednotky jsou připraveny vstoupit do hustě obydlené městské zástavby z jihu. "Dnes existuje severní Gaza a jižní Gaza," řekl novinářům kontradmirál Daniel Hagari a označil to za "významnou etapu" v izraelské válce proti militantní skupině Hamas, která území ovládá. Obyvatelé Gazy uvedli, že nedělní noc byla jednou z nejtěžších od zahájení izraelské bombardovací kampaně.



- Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že provádějí nálety na objekty patřící Hizballáhu v jižním Libanonu. IDF uvedly, že dříve v pondělí identifikovaly asi 30 odpalů z Libanonu směrem na severní Izrael a že "reagují dělostřeleckou palbou směrem k místu původu odpalů".



Počet Palestinců zabitých izraelskými silami v pondělí ve městě Tulkarm na Západním břehu Jordánu vzrostl na čtyři, uvedlo palestinské ministerstvo zdravotnictví. Předchozí zprávy uváděly, že při přestřelce s izraelskými silami na okupovaném území byli tři lidé zabiti a čtvrtý zraněn.



- Podle zpráv byl v noci při leteckém útoku zabit velitel Hamásu, o němž se předpokládá, že patří k těm, kteří nařídili útoky v Izraeli ze 7. října. Zprávy jej jmenovaly jako Waela Asefu, velitele praporu Deir al-Balah ústřední táborové brigády Hamásu.



- Generální tajemník OSN António Guterres prohlásil, že v konfliktu mezi Izraelem a Hamásem "musí být prvořadá ochrana civilistů", a varoval, že se pásmo Gazy stává "hřbitovem pro děti". Izraelský ministr zahraničí Eli Cohen na to reagoval slovy: "Styďte se."



- Více než půl milionu lidí v severní části Gazy hrozí smrt hladem, zásoby potravin se "nebezpečně" tenčí, varovala mezinárodní charitativní organizace.



- Do pondělního podvečera odjelo z Gazy do Egypta přes přechod Rafáh asi 80 občanů s dvojím občanstvím a 17 lékařských evakuovaných osob, informovala agentura Reuters s odvoláním na egyptské bezpečnostní zdroje poté, co byla evakuace na dva dny pozastavena poté, co byla v pátek v Gaze zasažena izraelským úderem sanitka.



- Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že EU zvyšuje humanitární pomoc Gaze o dalších 25 milionů eur, čímž celková pomoc dosáhne 100 milionů eur.



- Jihoafrická republika odvolává diplomaty z Izraele, aby posoudila své vztahy s touto zemí, uvedl její ministr zahraničí s tím, že Izrael se podílí na "kolektivním trestání" Palestinců.



- Britská Labouristická strana vydala dosud nejostřejší kritiku izraelské vlády od útoků Hamásu 7. října, když kritizovala výroky pravicových izraelských ministrů nad Západním břehem Jordánu a uvedla, že jsou zodpovědní za "nepřijatelnou a urážlivou rétoriku o Palestincích".



- Organizátoři propalestinských pochodů, které přivedly do ulic Londýna statisíce lidí, vyjádřili nové obavy, že velký protest plánovaný na sobotu by mohl být zakázán.



Zdroj v angličtině

Izraelské ministerstvo zahraničí v reakci uvedlo, že "vztahy s Jordánskem mají pro obě země strategický význam a litujeme provokativních prohlášení jordánského vedení".Minulý týden Jordánsko oznámilo, že izraelskému velvyslanci, který opustil Ammán krátce po útoku Hamásu minulý měsíc, nebude umožněn návrat, a fakticky ho prohlásilo za personu non grata.