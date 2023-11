Je šílené, že západní svět Izraeli asistuje při páchání genocidy v Pásmu Gazy

9. 11. 2023 / Daniel Veselý

Nikdy jsem si nedělal plané iluze o produkci českých mainstreamových médií, ovšem to, co předvádějí v souvislosti s genocidou v Gaze, to je už pomalu nad moje chápání. A to platí i pro tzv. veřejnoprávní sdělovací prostředky, kde by mocně bili na poplach, kdyby Rusové na Ukrajině páchali totéž, co Izrael v Pásmu Gazy. Naprosto hanebný postoj americké vlády, předních zemí Evropské unie a České republiky vůči vyhlazovací izraelské mašinérii zejména proti nevinné civilní palestinské populaci, je poslední ranou do torza naivní víry v lidskou tvář západní civilizace.