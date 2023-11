Válka mezi Izraelem a Hamásem: situace na Západním břehu Jordánu je stále horší, varuje šéf OSN; USA udeřily v Sýrii na místo napojené na Írán

9. 11. 2023

čas čtení 9 minut

- Volker Türk z OSN opakuje výzvu k naléhavému příměří; USA zahájily nálet v reakci na útoky na základny, na nichž jsou umístěny americké jednotky, syrská státní média informují o úderech Izraele na jihu země



- Šéf humanitární pomoci OSN varuje, že situace na Západním břehu Jordánu je "stále horší"

Šéf humanitární pomoci OSN Martin Griffiths označil situaci na okupovaném Západním břehu Jordánu za "stále horší" a dodal, že "už toho bylo dost".



Griffiths na sociálních sítích uvedl, že od 7. října bylo na území zabito 158 Palestinců, z toho 45 dětí.



Více než 2 400 lidí bylo zraněno a více než 1 000 lidí bylo na okupovaném Západním břehu vysídleno, uvedl.



- Izraelská armáda oznámila, že od útoků Hamásu na Izrael 7. října prudce vzrostl počet operací proti extremistům na Západním břehu Jordánu.



Minulý týden varoval Úřad OSN pro lidská práva před "alarmujícími" podmínkami na tomto území a uvedl, že izraelské síly stále častěji používají při prosazování práva vojenskou taktiku a zbraně a násilí izraelských osadníků vůči palestinským obyvatelům, které již dosáhlo rekordní úrovně, se "dramaticky vystupňovalo".



- Zde je celé prohlášení Pentagonu k americkému úderu na Sýrii:

Šéf humanitární pomoci OSN Martin Griffiths označil situaci na okupovaném Západním břehu Jordánu za "stále horší" a dodal, že "už toho bylo dost".Griffiths na sociálních sítích uvedl, že od 7. října bylo na území zabito 158 Palestinců, z toho 45 dětí.Více než 2 400 lidí bylo zraněno a více než 1 000 lidí bylo na okupovaném Západním břehu vysídleno, uvedl.Minulý týden varoval Úřad OSN pro lidská práva před "alarmujícími" podmínkami na tomto území a uvedl, že izraelské síly stále častěji používají při prosazování práva vojenskou taktiku a zbraně a násilí izraelských osadníků vůči palestinským obyvatelům, které již dosáhlo rekordní úrovně, se "dramaticky vystupňovalo".

Útok dvou amerických stíhaček F-15 byl veden na skladiště zbraní napojené na íránské Revoluční gardy.



Je to již podruhé během necelých dvou týdnů, kdy USA bombardovaly zařízení využívaná militantními skupinami, z nichž mnohé působí pod hlavičkou Islámského odporu v Iráku, který podle amerických představitelů od 17. října provedl nejméně 40 takových útoků.





Pozdě ve středu syrská média informovala o zřejmě samostatných úderech v jižní Sýrii, které podle nich provedl Izrael. S odvoláním na vojenský zdroj o tom informovala státem kontrolovaná tisková agentura Sana:



Ve středu přibližně ve 22:50 hodin provedl izraelský nepřítel letecký útok ze směru Baalbek v Libanonu, jehož cílem byly některé vojenské body v jižní oblasti, což způsobilo určité materiální ztráty.





- Zde je celé prohlášení Pentagonu k americkému úderu na Sýrii:





"Na pokyn prezidenta Bidena ve středu americké vojenské síly provedly úder v sebeobraně na zařízení ve východní Sýrii, které využívá íránský Sbor islámských revolučních gard (IRGC) a přidružené skupiny. Tento úder provedly dva americké letouny F-15 proti skladišti zbraní. Tento přesný sebeobranný úder je reakcí na sérii útoků na americký personál v Iráku a Sýrii, které provedly přidružené organizace IRGC-Quds Force. Prezident nemá vyšší prioritu než bezpečnost amerického personálu a nařídil dnešní akci, aby dal jasně najevo, že Spojené státy budou bránit sebe, svůj personál a své zájmy.





Spojené státy jsou plně připraveny přijmout další nezbytná opatření na ochranu našich lidí a našich zařízení. Naléhavě žádáme, aby nedocházelo k eskalaci. Americký personál bude i nadále provádět mise proti ISIS v Iráku a Sýrii.

- Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že konvoj WHO-UNRWA se zdravotnickými zásobami dorazil ve středu do nemocnice al-Šifa ve městě Gaza. UNRWA uvedla, že se jedná teprve o druhou dodávku životně důležitého materiálu do nemocnice od začátku úplného obléhání Gazy. Mezitím Palestinská společnost Červeného půlměsíce uvedla, že všechny silnice směřující do nemocnice al-Kuds byly ve středu uzavřeny a že "lékařské týmy nemohou opustit nemocnici, aby se dostaly ke zraněným osobám".





- Šéf OSN pro lidská práva Volker Türk prohlásil, že Izrael i Hamás se dopustily válečných zločinů. Při středeční návštěvě hraničního přechodu Rafáh a nemocnice El Aríš v Egyptě Türk označil hraniční přechod do Gazy za "nespravedlivě, nehorázně tenké" záchranné lano a za "bránu do živé noční můry", kde se palestinští civilisté "dusí".





- Podle palestinského představitele byl ve středu uzavřen hraniční přechod Rafáh mezi Gazou a Egyptem a z Gazy se nepodařilo evakuovat žádné zraněné Palestince ani občany s dvojím občanstvím. Představitel Hamásu agentuře AFP řekl, že přechod zůstal uzavřen kvůli tomu, že Izrael odmítl schválit seznam zraněných, kteří měli být evakuováni. Mluvčí amerického ministerstva zahraničí uvedl, že přechod byl uzavřen kvůli blíže nespecifikované "bezpečnostní okolnosti".





0

303

"Viděli jsme, jak se 50 000 obyvatel Gazy přesunulo ze severu pásma Gazy na jih. Stěhují se, protože pochopili, že Hamás ztratil kontrolu na severu," řekl Daniel Hagari na středečním večerním brífinku.. Rozsah pohybu přiměl ve středu IDF prodloužit dobu "bezpečného koridoru" o další hodinu "v reakci na značnou odezvu [Palestinců]" na izraelskou výzvu, aby využili koridor k útěku.. Zdroj blízký Hamásu sdělil agentuře AFP, že probíhají jednání o propuštění tuctu rukojmích, včetně šesti Američanů, výměnou za třídenní příměří v Gaze. Netanjahu ve středu prohlásil, že chce "odsunout stranou všechny druhy planých řečí, které slyšíme z nejrůznějších stran, a zopakovat jednu jasnou věc: bez propuštění našich rukojmích nebude žádné příměří".uvedli představitelé a analytici IDF.. Mluvčí IDF Daniel Hagari ve středu řekl: "V rámci činnosti pozemních sil v pásmu Gazy probíhá snaha o odhalení a zničení tunelů teroristické organizace Hamás a od začátku bojů bylo zničeno 130 tunelů.". Guterres ve středečním projevu uvedl, že je "naprosto nezbytné", aby do Gazy proudila humanitární pomoc, která by uspokojila "dramatické" potřeby obyvatel palestinského území.Griffiths na sociálních sítích uvedl, že od 7. října bylo na území zabito 158 Palestinců - včetně 45 dětí. "Už toho bylo dost," napsal ve středu.Ve středeční aktualizaci Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) uvedl, že "na severu nejsou v provozu žádné pekárny kvůli nedostatku paliva, vody a pšeničné mouky a také kvůli škodám, které mnohé z nich utrpěly". Na jihu Gazy bylo od 7. října zničeno 11 pekáren, uvedl úřad.Blinken na středečním brífinku uvedl: "Ti, kdo volají po okamžitém příměří, mají povinnost vysvětlit, jak řešit nepřijatelný výsledek, který by to pravděpodobně přineslo. Hamás zůstal na místě s více než 200 rukojmími, se schopností a deklarovaným záměrem zopakovat 7. říjen, znovu a znovu a znovu."Blinken rovněž uvedl, že Izrael nesmí znovu obsadit Gazu, dodal však, že Izrael může území kontrolovat po přechodnou dobu. Jeho komentáře odrážely úterní vyjádření Bílého domu, které naznačovalo nesouhlas s dlouhodobou okupací Gazy.Ve středečním společném prohlášení skupina G7 vyzvala Izrael k dodržování humanitárního práva, ale neuvedla, zda tak Izrael v současné době činí.Kanada již dříve vyzvala k sérii zastavení bojů, ale vyhnula se obhajobě delší pauzy.Podrobnosti v angličtině ZDE