Lékaři bez hranic: Palestinci pracující v Izraeli byli vyhnáni do Gazy

9. 11. 2023

čas čtení 3 minuty

· Tisícům Gazanů pracujících v Izraeli byla po útocích Hamásu 7. října 2023 zrušena povolení k pobytu.





· Podle palestinského ministerstva práce je nyní na Západním břehu Jordánu vysídleno přibližně 6 000 lidí, z nichž někteří žijí v žalostných podmínkách.





· Týmy Lékařů bez hranic vysídleným osobám dodávají léky na nepřenosné nemoci a poskytují také psychologickou pomoc.





„Před 7. říjnem bylo všechno v pořádku,“ říká 62letý Hussein*, který žije v Gaze, ale než propukla válka, pracoval 37 let v Izraeli. „Jezdil jsem do práce do Ašdodu, izraelského města vzdáleného asi 35 až