Dvě předčasně narozené děti zemřely v důsledku výpadku proudu v nemocnici al-Šifa

11. 11. 2023

"V důsledku nedostatku elektřiny můžeme oznámit, že přestala fungovat jednotka intenzivní péče o novorozence. Dvě nedonošené děti zemřely a existuje reálné riziko ohrožení života dalších 37 nedonošených dětí" v nemocnici Al-Šifa, uvedla skupina s odvoláním na lékaře v nemocnici, informovala agentura France-Presse.



"Nemocnice je obležená, bez možnosti přivézt mrtvoly a zraněné lidi čekající venku. Do nemocnice ani z ní není možný žádný pohyb," pokračovala skupina a dodala: "Obraz, který nyní vidíme v Šífě, už není humanitární katastrofou - je to kolektivní rozsudek smrti."



Gaza se v současné době potýká s nedostatkem pohonných hmot, protože do pásma nebylo v důsledku izraelského smrtícího obléhání již více než pět týdnů vpuštěno žádné palivo. V důsledku toho byla řada nemocnic a klinik odkázaných na generátory nucena ukončit provoz a tisíce pacientů se tak ocitly v nejistém zdravotním stavu.



- Izraelský představitel tvrdí, že se síly střetly s Hamásem v okolí nemocnice al-Šifa, která se podle zpráv humanitárních organizací nachází v "katastrofální situaci".



Lékaři bez hranic: Pacienti a zdravotnický personál v Gaze jsou "uvězněni v nemocnicích pod palbou".





Lékaři bez hranic varovali, že pacienti a zdravotnický personál v Gaze jsou "uvězněni v nemocnicích pod palbou", a vyzvali "izraelskou vládu, aby zastavila tento neúprosný útok na zdravotní systém v Gaze".





V sobotním prohlášení humanitární organizace uvedla:





Vůdce libanonské militantní skupiny Hizballáh v sobotu prohlásil, že jeho bojovníci zavedli v probíhajících bojích podél libanonsko-izraelské hranice nové zbraně, včetně rakety s těžkou bojovou hlavicí, a dodal, že budou napjatou hranici nadále využívat k nátlaku na Izrael.





Tato informace zatím nebyla nezávisle ověřena.



- Angelita Caredda, regionální ředitelka Norské rady pro uprchlíky pro Blízký východ, ve svém prohlášení uvedla:



"Jsme zděšeni zprávami o neustálých útocích na nemocnice v Gaze. Pacienti, včetně kojenců, a civilisté hledající pomoc jsou pod útoky uvězněni. Je to urážka, když se kolem nemocnic a na nemocnicích vede válka.



Lidé, kteří se v nemocnicích léčí nebo hledají útočiště, nemají kam jinam jít. Silnice vedoucí na jih jsou pro vozidla neprůjezdné. Poškození pacientů obléhaných v nemocnicích a trvalé následky zbavení obyvatelstva hlavních zdravotnických zařízení v době ozbrojeného konfliktu mohou být velmi dobře nezákonné.



Zdravotnická zařízení a personál zabývající se výhradně léčbou nemocných a raněných mají podle mezinárodního humanitárního práva zvláštní ochranu, která musí být za všech okolností respektována. Pokud se tak nestane, jedná se o závažné porušení mezinárodního humanitárního práva.



Je třeba urychleně uzavřít příměří, aby se zabránilo dalším ztrátám na životech nevinných lidí. Všechny strany musí dodržovat válečné právo a šetřit všechny civilisty, včetně těžce nemocných a zraněných a těch, kteří o ně pečují."



- Proizraelská lobby v USA vysílá útočné reklamy a začíná podporovat své protikandidáty v primárních volbách, aby odstranila členy Kongresu, kteří nehlasují pro izraelskou válku v Gaze nebo ji nepodporují.



Během posledních deseti dnů skupiny podporující Izrael spustily nejméně v sedmi obvodech reklamy zaměřené na ty, kteří obzvláště hlasitě upozorňují na humanitární krizi v pásmu Gazy, vystupují proti izraelské vojenské pomoci nebo kritizují izraelskou vládu.



- Íránský prezident Ebrahim Raisi vyzval islámské vlády, aby označily izraelskou armádu za "teroristickou organizaci", a to s odkazem na její současné operace v pásmu Gazy.



"Islámské vlády by měly označit armádu okupačního a agresorského režimu za teroristickou organizaci," řekl Raisi podle agentury AFP na summitu arabských a muslimských vůdců v saúdském hlavním městě Rijádu.







Zdroj v angličtině ZDE

V uplynulých 24 hodinách byly nemocnice v Gaze vystaveny neúnavnému bombardování. Nemocniční komplex Al-Šifa, největší zdravotnické zařízení, kde stále pracují zaměstnanci MSF, byl několikrát zasažen, včetně porodnice a ambulantních oddělení, což mělo za následek několik úmrtí a zranění.Bojové akce v okolí nemocnice neustávají. Týmy MSF a stovky pacientů jsou stále uvnitř nemocnice Al-Shifa. MSF naléhavě opakuje své výzvy k zastavení útoků na nemocnice, k okamžitému zastavení palby a k ochraně zdravotnických zařízení, zdravotnického personálu a pacientů.Dr. Mohammed Obeid, chirurg MSF v nemocnici Dar al-Shifa, uvedl: "Je zde již mnoho operovaných pacientů, kteří nemohou chodit. Nemohou se evakuovat... Potřebujeme sanitku, abychom je přemístili, nemáme sanitky, abychom všechny tyto pacienty evakuovali.Nemůžeme odejít, protože od [včerejšího] rána do dneška jsme operovali asi 25 pacientů. Když tu nebudu já nebo druhý chirurg, kdo se o pacienty postará? Je tu pacient, který potřebuje operaci, další už spí [v narkóze].MSF také uvedla, že ztratila kontakt s chirurgem, který pracuje a ukrývá se v nemocnici al-Quds se svou rodinou.píše agentura Reuters."Personál nemocnice Šifa nás požádal, abychom zítra pomohli miminkům na dětském oddělení dostat se do bezpečnější nemocnice. Poskytneme potřebnou pomoc," řekl Hagari na tiskové konferenci.píše agentura Reuters."Konfrontace je nerovná, ale děsí nejmocnější sílu v regionu," uvedl mluvčí Abu Ubaida."Dostat bochník chleba se stalo minulostí," řekl starší vysídlený muž z výcvikového střediska v Chán Júnisu agentuře OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA."Je tu nedostatek všech potřebných věcí. Voda buď není, nebo je jí velmi málo a není čistá... Trpím problémy s nervy a močovými cestami. Co se týče používání záchodu, je to velmi náročné. Čekáme ve frontě hodinu i déle," dodal.Sajjid Hasan Nasralláh se také obořil na Spojené státy v souvislosti s válkou mezi Izraelem a Hamásem a prohlásil, že jsou jedinou zemí, která může zastavit rozsáhlou izraelskou ofenzivu v pásmu Gazy, ale nečiní tak. Uvedl, že útoky na americké jednotky v Iráku a Sýrii, které podle Washingtonu dosáhly více než 40 raket a sebevražedných útoků dronů, budou pokračovat, dokud válka v Gaze neskončí.Nasralláhovy výroky přišly v době, kdy se situace podél jižní hranice Libanonu stále vyhrocuje. Hizballáh v pátek zaútočil na severní Izrael třemi sebevražednými drony poté, co izraelský úder ve střední Sýrii zabil sedm bojovníků Hizballáhu.Nasralláh se nepřihlásil k odpovědnosti za útok sebevražedného dronu, který ve čtvrtek zasáhl izraelské město Ejlat u Rudého moře, ale označil jej za "velký úspěch".Hizballáh a izraelské jednotky si vyměňují palbu podél libanonsko-izraelské hranice od 8. října, den po smrtícím útoku Hamásu v jižním Izraeli, při kterém zahynulo nejméně 1 200 izraelských civilistů a vojáků a více než 200 jich bylo zajato jako rukojmí.Představitelé Hizballáhu tvrdí, že útoky na izraelská stanoviště podél hranice tato Íránem podporovaná skupina zaměstnává tři izraelské armádní divize v době, kdy se izraelské jednotky tlačí do pásma Gazy, kde bylo podle ministerstva zdravotnictví za posledních pět týdnů zabito více než 11 000 lidí."Strana, která může tuto agresi zastavit, je ta, která tuto agresi řídí. Je to Amerika," řekl Nasralláh s odkazem na Spojené státy, které jsou hlavním podporovatelem Izraele.Náměstek generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti a koordinátor pomoci při mimořádných událostech vydal prohlášení, v němž se uvádí: "Nemocnice musí být místem většího bezpečí, nikoliv války."V sobotu na Twitteru šéf humanitární pomoci OSN Martin Griffiths uvedl:"Nelze ospravedlnit válečné akce ve zdravotnických zařízeních, kdy jsou tato zařízení ponechána bez energie, jídla a vody a střílí se do pacientů a civilistů, kteří se snaží uprchnout.Je to bezohledné, odsouzeníhodné a musí to skončit.Nemocnice musí být místem většího bezpečí a ti, kdo je potřebují, musí věřit, že jsou místem úkrytu, a ne války.""Hizballáh zatahuje Libanon do války, ke které by mohlo dojít," řekl Gallant vojákům ve videozáznamu, který odvysílaly izraelské televizní kanály, informuje agentura Reuters."Dělá chyby a ... ti, kdo na to doplatí, jsou především libanonští občané. To, co děláme v Gaze, můžeme dělat i v Bejrútu," dodal.Šéf libanonského Hizballáhu, libanonské šíitské militantní skupiny, údajně uvedl, že jeho ozbrojená skupina v posledních dnech použila nové typy zbraní a zasáhla nové cíle v Izraeli.Izraelské síly nestřílejí na nemocnici al-Šifa ve městě Gaza, ale v jejím okolí dochází ke střetům s bojovníky Hamásu, uvedl v sobotu podle agentury Reuters představitel obrany.Východní strana nemocnice byla otevřena pro každého, kdo se chce bezpečně evakuovat, uvedl v arabském videozprávě plukovník Moše Tetro z agentury Cogat izraelského ministerstva obrany, která udržuje styky s Palestinci v civilních záležitostech.Ředitel nemocnice Al-Šifa Muhammad abu Salmíja již dříve řekl Al-Džazíře, že nemocnice zůstala bez elektřiny, internetu, vody a zdravotnického materiálu."Letouny IDF právě zasáhly Ahmeda Siama, který je zodpovědný za držení přibližně 1000 obyvatel Gazy a pacientů jako rukojmí v nemocnici Rantisi a brání jejich evakuaci na jih," uvedly IDF."Siam byl velitelem společnosti Nasera Radwana z Hamásu a je dalším příkladem toho, jak Hamás využívá civilisty v Gaze jako lidské štíty pro teroristické účely."