Britský premiér konečně odvolal fašistku z funkce ministryně vnitra

13. 11. 2023

Britský premiér Rishi Sunak se konečně odhodlal k odvolání své ultrapravicové ministryně vnitra Suelly Bravermanové z funkce.







Bravermanovou Sunak potřeboval, aby se loni dostal do premiérské funkce, protože za ní stojí hrstka nejpravicovějších poslanců Konzervativní strany. Analytikové poukazují na to, že kdyby nebylo jí, býval by se zřejmě znovu do premiérské funkce dostal zdiskreditovaný Boris Johnson. Paradoxně Bravermanovou z ministerské funkce předtím vyhodila i krátkodobá, konzervativní premiérka Liz Trussová, za porušování vládních předpisů ale Sunak ji do funkce zase vrátil.







Bravermanová se - podle některých analytiků prý záměrně - chovala nesmírně nekooperativně a kontroverzně. Vypracovala projekt, podle něhož by měli být žadatelé o azyl v Británii deportováni do Rwandy. V minulých dnech se vyjádřil, že bezdomovectví a spaní na ulicích - počet bezdomovců v důsledku politiky konzervativní vlády nesmírně stoupl - je prý "záměrnou volbou životního stylu" a požadovala, aby byly trestány charitativní organizace, které bezdomovcům poskytují stany.





Před 11. listopadem Bravermanová zaútočila na policii, že prý je "levicová" a zvládá jen pravicové demonstrace, zatímco prý demonstrace za mír v Gaze nechává proběhnout. Naléhala na šéfa londýnské policie, aby sobotní demonstraci za mír v Gaze zakázal, i když, jak na to poukázala policie, pro to nebyly žádné zákonné důvody. Demonstranty za mír v Gaze opakovaně označovala jako "zločinnou chátru". Minulý týden vydala v deníku Times velmi kontroverzní, útočný článek. Přestože články ministrů musí předem schvalovat úřad premiéra, a ten požadoval v článku zásadní změny, Bravermanová tyto požadavky ignorovala. V neděli večer znovu zaútočila na zcela pokojnou propalestinskou demonstraci.





V důsledku jejích verbálních zásahů se v sobotu zaktivizovala v Londýně velká skupina ultrapravicových násilníků a útočila na policii.





