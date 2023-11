Když je řešením vašeho problému David Cameron, víte, že jste v pěkném průšvihu

13. 11. 2023

Po vyhazovu Suelly Bravermanové se vrací do vlády bývalý premiér David Cameron. Ukazuje to, jak málo možností Rishi Sunakovi zbývá, píše konzervativní komentátor Simon Jenkins.





Štastnou cestu do pekla, Suello Bravermanová, Nikdy se neměla stát ministryní vnitra. Jmenovala ji do funkce Liz Trussová a poté Rishi Sunak, oba ze špatných důvodů. Jeden byl výměnou za její podporu v kampaních na posty šéfů strany.. Druhý bylo mít ve vládě pravicový hlas. Bravermanová byla propuštěna nikoliv za nátlak na vysokého policejního šéfa, aby zakázal demonstraci pro mír v Palestině. Šla za to, že rozzuřila Sunaka tím, že o tom napsala článek do novin. Takhle se země řídit nedá.





Není nic neobvyklého na tom, že se premiér ve vládě snaží vyvažovat stranickou rovnováhu frakcí. Ale testem by neměla být loajalita, ale způsobilost, a to způsobilost k výkonu funkce.





Boris Johnson to v roce 2019 nerespektoval, když z kabinetu odvolal schopné ministry z doby vlády Theresy Mayové a nahradil je jinými, druhořadými. Sunak tuto chybu nenapravil a teď byl za ni potrestán.





Jeho konzervativní vláda s naprosto bezpečnou většinou je ve věčné krizi především kvůli špatné kvalitě držitelů vysokých vládních funkcí, kterou v trapných detailech odhalilo nynější vyšetřování reakce britské vlády za covidu.







Sunak si vybral druhořadý a třetiřadý tým. Ministři jako Grant Shapps zastávali čtyři vládní posty.



za pouhý rok.





Říká se, že je třeba dva roky, než jsou ministři schopni efektivně řídit svůj úřad. Do té doby je řídí jejich úřady.





Bravermanová názorně ukázala, jak oslabená je současná britská státní správa, Není schopná v případě potřeby neutralizovat nepoddajného nováčka.







Je nesmysl domnívat se, že úředníci jsou tu od toho, aby dělali to, co jim bylo řečeno. Představují zákonnost a zkušenost ve státní správě a potřebu koordinace na ministerstvech. V současné době britská ministerstva, jako je spravedlnost, zdravotnictví, doprava a bydlení, se zdají být neustále v krizi, náchylná k nehodám. Nic není pro vládní rezort škodlivější než neustálé změna ministra. Za současné vlády konzervativců se to stalo nemocí.

Sunak je poctivý a pracovitý premiér, ale chybí mu rozumné rady. Je nepravděpodobné, že přežije déle než rok v Downing Street a má právo se modlit, aby to byl klidný rok. Svěřil nyní ministerstvo vnitra do rukou Cleverlyho a přivedl Davida Camerona zpět do funkce.









Konzervativní strana se dříve definovala především jako klub. Její vůdci věděli, že se mohou spolehnout na přátelství, loajalitu a dobré chování, zejména v úřadě.





Současná Konzervativní strana je zcela jiná. Je to skupina samostatně podnikajících jednotlivců a samotářů. Rozhodně to není žádný klub. Není se mohou spolehnout jen na jednu věc: že změni Sunakovu pokulhávající vládu v ostrou primární kampaň za nového šéfa strany, který přijde po Sunakovi.









Alespoň to má tu výhodu, že Cameron má zkušenosti. Ale když jediná postava vhodná pro funkci ministra zahraničí, není poslancem ani jedné sněmovny, pak víte, že toryové mají velké problémy. (Cameron nyní vstoupí do Sněmovny lordů jako doživotní lord.)