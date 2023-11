Der Spiegel a Washington Post: Útok na plynovod Nord Stream koordinoval ukrajinský vojenský důstojník

13. 11. 2023

Roman Červinskij, plukovník ukrajinských sil pro speciální operace, byl nedílnou součástí této sabotážní operace, tvrdí lidé obeznámení s plánováním



Vysoký ukrajinský vojenský důstojník s hlubokými vazbami na zpravodajské služby Ukrajiny hrál v loňském roce ústřední roli při bombovém útoku na plynovod Nord Stream,konstatují činitelé na Ukrajině i jinde v Evropě a další lidé obeznámení s podrobnostmi této tajné operace, informují v exkluzvní investigaci Washington Post a německý Der Spiegel.



Role důstojníka poskytuje dosud nejpřímější důkaz, který spojuje ukrajinské vojenské a bezpečnostní vedení s kontroverzním sabotážním činem, který vyvolal několik trestních vyšetřování a který američtí a západní představitelé označili za nebezpečný útok na evropskou energetickou infrastrukturu.





Roman Červinskij, vyznamenaný 48letý plukovník, který sloužil v ukrajinských jednotkách pro speciální operace, byl podle lidí obeznámených s jeho rolí "koordinátorem" operace Nord Stream, který řídil logistiku a podporu šestičlenného týmu, jenž si pod falešnou identitou pronajal plachetnici a pomocí hlubinného potápěčského vybavení umístil na plynovody výbušné nálože. Dne 26. září 2022 způsobily tři výbuchy masivní úniky na plynovodech Nord Stream 1 a 2, které vedou z Ruska do Německa pod Baltským mořem. Po útoku zůstalo s blížící se zimou neporušené pouze jedno ze čtyř plynovodních spojení sítě.



Červinskij nejednal sám a operaci neplánoval, tvrdí lidé obeznámení s jeho rolí. Důstojník přijímal rozkazy od vyšších ukrajinských představitelů, kteří nakonec podléhali generálu Valeriji Zalužnému, nejvyššímu ukrajinskému veliteli, uvedli lidé obeznámení s průběhem operace. Mluvili pod podmínkou zachování anonymity, aby mohli hovořit o citlivých detailech bombardování, které napjalo diplomatické vztahy s Ukrajinou a vyvolalo námitky ze strany amerických představitelů.



Ukrajina zahájila mnoho odvážných a tajných operací proti ruským silám. Útok na Nord Stream se však zaměřil na civilní infrastrukturu vybudovanou za účelem zásobování miliónů lidí v Evropě energií. Zatímco ruský státní plynárenský konglomerát Gazprom vlastní 51 % Nord Streamu, západní energetické společnosti, včetně těch z Německa, Francie a Nizozemska, jsou partnery a do projektu investovaly miliardy. Ukrajina si dlouho stěžovala, že Nord Stream umožňuje Rusku obcházet ukrajinské potrubí, čímž Kyjev přchází o obrovské příjmy z tranzitu.



Červinskij prostřednictvím svého advokáta jakoukoli roli v sabotáži plynovodů popřel. "Všechny spekulace o mém zapojení do útoku na Nord Stream jsou šířeny ruskou propagandou bez jakéhokoli opodstatnění," uvedl Červinskij v písemném prohlášení pro deník The Washington Post a časopis Der Spiegel, které provedly společné vyšetřování jeho role.



Mluvčí ukrajinské vlády na seznam otázek týkajících se Červinského účasti neodpověděli.



Červinského role ilustruje složitou dynamiku a vnitřní rivalitu válečné vlády v Kyjevě, kde je ukrajinský zpravodajský a vojenský establishment často v napětí s politickým vedením.



Od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 sloužil Červinskij v jednotce ukrajinských sil pro zvláštní operace a zaměřoval se na odbojovou činnost v oblastech země okupovaných Ruskem, uvedli lidé obeznámení s jeho úkoly. Podléhal generálmajoru Viktoru Hanuščakovi, zkušenému a respektovanému důstojníkovi, který komunikoval přímo se Zalužným.



Červinskij se dobře hodil k tomu, aby pomáhal plnit tajnou misi, která měla zastřít odpovědnost Ukrajiny. Působil ve vysokých funkcích ve vojenské rozvědce země i v Bezpečnostní službě Ukrajiny, SBU, a je profesně i osobně blízký klíčovým vojenským a bezpečnostním představitelům.



V roce 2020 Červinskij dohlížel na složitý plán vylákání bojovníků ruské žoldnéřské skupiny Wagner do Běloruska s cílem zajmout je a dopravit na Ukrajinu, aby tam čelili obvinění. Ve svém prohlášení pro The Post a Der Spiegel Červinskij uvedl, že rovněž "plánoval a realizoval" operace s cílem zabít vůdce proruských separatistů na Ukrajině a "unést svědka", který by mohl potvrdit roli Ruska při sestřelení letu Malaysia Airlines 17 nad východním Donbasem v roce 2014, při němž zahynulo všech 298 cestujících a členů posádky na palubě. V loňském roce nizozemský soud odsoudil dva Rusy a jednoho Ukrajince za vraždu v souvislosti se sestřelením letadla, které bylo způsobeno ruskou raketou země-vzduch Buk.



Červinskij je držen v kyjevské věznici na základě obvinění ze zneužití pravomocí, které vyplývá ze spiknutí, jehož cílem bylo vylákat ruského pilota, aby v červenci 2022 zběhl na Ukrajinu. Úřady tvrdí, že Červinskij, který byl zatčen v dubnu, jednal bez povolení a že operace prozradila souřadnice ukrajinského letiště, což vyvolalo ruský raketový útok, při němž zahynul jeden voják a 17 dalších bylo zraněno.



Hanuščak, který již neslouží v jednotkách speciálních operací, veřejně prohlásil, že operace byla schválena ozbrojenými silami, a pro tento článek se odmítl vyjádřit.



Červinskij prohlásil, že za ruský útok není zodpovědný a že při pokusu přesvědčit pilota, aby odletěl na Ukrajinu a předal letadlo, jednal na základě rozkazu. Své zatčení a stíhání označuje za politickou odplatu za kritiku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho administrativy. Červinskij veřejně prohlásil, že podezírá Andrije Jermaka, jednoho z nejbližších Zelenského poradců, ze špionáže pro Rusko. Obvinil také Zelenského administrativu z toho, že dostatečně nepřipravila zemi na ruskou invazi.



"Do operace naverbování ruského pilota byly zapojeny jednotky SBU, letectva a sil pro zvláštní operace," uvedl Červenskij ve svém písemném prohlášení pro deníky The Post a Der Spiegel. "Operace byla schválena vrchním velitelem Valerijem Zálužným."



Červinského účast na bombardování Nord Streamu je v rozporu se Zelenského veřejným popíráním, že by se na něm jeho země podílela. "Jsem prezident a podle toho vydávám rozkazy," řekl Zelenskyj v červnovém rozhovoru pro tisk v reakci na zprávu deníku The Post, že se americká Ústřední zpravodajská služba dozvěděla o plánech Ukrajiny ještě před útokem.



"Nic takového Ukrajina neudělala. Nikdy bych takto nejednal," řekl Zelensky.



Operace Nord Stream však byla navržena tak, aby Zelenskyj zůstal mimo hru, uvedli lidé obeznámení s operací.



"Všichni, kdo se podíleli na plánování a realizaci, podávali zprávy přímo [šéfovi obrany] Zalužnému, takže Zelenskyj by o tom nevěděl," uvádí se ve zpravodajských zprávách získaných CIA, které údajně sdílel Jack Teixeira, příslušník Massachusettské národní letecké gardy, na chatovací platformě Discord. Úředníci z několika zemí soukromě uvedli, že si byli jisti, že Zelenskyj útok na Nord Stream osobně neschválil.



Další tajné ukrajinské operace namířené proti ruským silám, včetně té s ruským letadlem, byly rovněž navrženy tak, aby obešly ukrajinského prezidenta, uvedli lidé obeznámení s jejich plánováním.



Červinskij obvinil Jermaka a několik dalších Zelenského poradců ze zpackání plánu v roce 2020, jehož cílem bylo polapit Wagnerovy bojovníky po jejich cestě do Běloruska. Tato zásahová operace selhala, uvedl Červinskij v rozhovoru pro tisk v roce 2021, a to kvůli úniku informací ze Zelenského okolí.



"Není to jen jeden 'krtek' [v Zelenského administrativě], je to skupina lidí," řekl Červinskij a jmenoval Jermaka i další dva Zelenského poradce. Obvinil představitele administrativy, že se "bojí vyzývat Rusko".



Američtí představitelé občas soukromě kárali ukrajinské zpravodajské a vojenské činitele za útoky, které by mohly vyprovokovat Rusko k eskalaci války proti Ukrajině. Znepokojení Washingtonu však Kyjev vždy neodradilo.



V červnu 2022 získala nizozemská vojenská zpravodajská služba MIVD informace, že Ukrajina možná plánuje útok na Nord Stream. Podle lidí obeznámených s těmito rozhovory úředníci CIA prostřednictvím prostředníka sdělili Zalužnému, že Spojené státy jsou proti takové operaci.



Američtí představitelé se domnívali, že útok byl odvolán. Ukázalo se však, že byl pouze odložen na dobu o tři měsíce později, a to s využitím jiného výchozího bodu, než bylo původně plánováno. Klíčové prvky plánu, včetně počtu lidí v atentátnickém týmu, stejně jako použití pronajatého člunu, potápěčského vybavení a falešné identity, zůstaly stejné.



V červnovém rozhovoru pro list The Post Zalužný uvedl, že CIA se ho nikdy přímo nezeptala na žádný útok na Nord Stream. Uvedl, že po explozích, v září 2022, mu telefonoval generál Mark A. Milley, tehdejší předseda sboru náčelníků štábů. "Zeptal se mě: 'Měl jste s tím něco společného? Odpověděl jsem: 'Ne. Plánuje se spousta operací, probíhá spousta operací, ale my s tím nemáme nic společného, vůbec nic."



Zalužnyj v rozhovoru naznačil, že se ruští propagandisté snažili jeho a ukrajinskou armádu s operací spojit.



Nizozemská vojenská zpravodajská služba také Američanům oznámila, že Ukrajinci plánují útok na jiný ropovod v Černém moři, nazvaný TurkStream. Není jasné, proč se tato operace nikdy neuskutečnila. V říjnu 2022 ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že bezpečnostní služby jeho země zabránily ukrajinskému útoku na TurkStream. Ruské úřady však poskytly jen málo podrobností a není známo, že by v souvislosti s údajným spiknutím někoho obvinily.



Ruská tisková agentura Tass uvedla: "Je známo, že útok naplánoval agent Bezpečnostní služby Ukrajiny (SBU) na příkaz ukrajinských zvláštních služeb."



Někteří z těch, kteří popsali Červinského účast na útoku na Nord Stream, hájili tohoto zpravodajského veterána, že jednal v nejlepším zájmu Ukrajiny. Tvrdili, že bombardování plynovodů pomohlo zabránit Rusku naplnit svou pokladnu z prodeje zemního plynu a připravilo Putina o možnost využít tok zemního plynu k politickému ovlivňování.



Ruský vůdce prokázal, že je ochoten použít energii jako nástroj odplaty. Téměř měsíc před výbuchy Gazprom zastavil dopravu plynu prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1, několik hodin poté, co skupina sedmi průmyslových zemí oznámila chystaný cenový strop na ruskou ropu, což byl krok, který měl udělat díru do kremelské pokladny.



Německá vláda zadržovala konečné povolení plynovodu Nord Stream 2 několik dní před ruskou invazí na Ukrajinu, a to po měsících nátlaku ze strany Washingtonu. Před válkou Německo odebíralo polovinu zemního plynu z Ruska a dlouho se zasazovalo o projekt Nord Stream navzdory odporu ostatních evropských spojenců.



Červinského příznivci se objevili u soudu, aby ho bránili; několik z nich mělo na sobě tričko s jeho tváří a hashtagem #FREECHERVINSKY. Pro některé je symbolem ochoty ukrajinské armády přijímat tvrdá rozhodnutí v boji o přežití země.





Ve svém prohlášení Červinskij uvedl: "Celý svůj život jsem zasvětil obraně Ukrajiny." Obvinění, která jsou proti němu vznášena v souvislosti s operací ruského letadla, označil za "nepodložená a přitažená za vlasy, což rozhodně prokážu u soudu".







Zdroj v angličtině ZDE

