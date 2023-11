Když je pozornost světa soustředěna na Gazu, Netanjahuovi se už nedaří lhát Američanům

13. 11. 2023

čas čtení 3 minuty



Ve dvou rozhovorech pro americká média Netanjahu ukázal světu to, co Izraelci vědí už dlouho: Celý způsob jeho vůdcovství se vypařil a nyní je Netanjahu de facto zcela ochromen a pohybuje se ve vypůjčeném čase, píše v izraelském deníku Haarec Ben Samuels.



WASHINGTON - První měsíc Benjamina Netanjahua po největším traumatu v dějinách státu Izrael lze popsat pouze jako naprosté vzdání se jakékoliv odpovědnosti a vůdcovství.



Nyní, když jsme vstoupili do druhého měsíce, však izraelský premiér našel svou oblíbený způsob jednání a vrátil se do svého bezpečného prostoru: pokouší se kontrolovat narativ prostřednictvím rozhovorů pro mezinárodní média.

WASHINGTON - První měsíc Benjamina Netanjahua po největším traumatu v dějinách státu Izrael lze popsat pouze jako naprosté vzdání se jakékoliv odpovědnosti a vůdcovství.Nyní, když jsme vstoupili do druhého měsíce, však izraelský premiér našel svou oblíbený způsob jednání a vrátil se do svého bezpečného prostoru: pokouší se kontrolovat narativ prostřednictvím rozhovorů pro mezinárodní média.



Netanjahu v neděli uplatnil svou oblíbenou zábavu, kterou je zamlžování, lhaní a manipulace, ve dvou amerických televizních stanicích. Avšak vzhledem k tomu, že izraelská válka v Gaze je již pět týdnů po sobě jediným největším narativem na světové scéně, ocitl se v mnohem obtížnější pozici než dříve.



Po většinu roku 2023, kdy se svět zajímal o Netanjahuovy pokusy o vykuchání izraelské demokracie, izraelský premiér - posilován přirozenou vrtkavostí a složitostí, jež se týkaly justiční revize - často zpracovával své mezinárodní mediální subjekty jako boxovací pytel. Nabízel výkruty, dezinformace, i naprosté lži o své krajně pravicové vládní koalici a jejích plánech. A oni mu přitakávali.



Nyní, když se premiér po týdnech ústupu objevuje, se opět snaží vykrucovat se a manipulovat, apelovat na nejzákladnější instinkty lidí a útok ze 7. října dávat do souvislosti s "11. zářím" a dalšími podobnými výrazy, které mají vyvolat americké emoce.



Tentokrát jsou však média připravena, po více než měsíci 24hodinového zpravodajství nabízejícího nebývalou pozornost nejen současnému konfliktu, ale i měsícům, letům a desetiletím, které tomuto okamžiku předcházely.



V jiném světě by Netanjahuovi prošlo, kdyby konflikt zredukoval na binární problém, což by odpovídalo rétorice dobro vs. zlo a světlo vs. tma vycházející z jeho vlády.



Jak však tento víkend ukázaly Dana Bashová ze CNN a Kristen Welkerová z NBC, ostrost a nuance konfliktu jsou v popředí a Netanjahu se z nich nemůže vymanit.



Je nucen zodpovídat se za masové civilní oběti, za vojenskou operaci bez strategie a konce, za slova a činy, které se diametrálně liší od slov a činů Bidenovy administrativy (navzdory její trvalé všeobecné podpoře - ke zděšení kongresových demokratů, amerických vládních zaměstnanců a rostoucí většiny mezinárodního společenství).



Netanjahu pod tlakem, aby prolomil spin a poskytl odpovědi, odhalil světovým médiím svou narcistickou a megalomanskou stránku - kterou tak často vidí jen jeho izraelští poddaní.



Když byl opakovaně dotlačen k přiznání, že nepřijímá odpovědnost, nedůvěřivě se ptal, proč se stejného zacházení nedostalo FDR a Georgi W. Bushovi po tragédiích v USA, které se odehrály za jejich vlády.





Díky premiérově ješitnosti nyní svět vidí to, co Izraelci vědí už dlouho: Netanjahuův celý modus operandi, který stál za jeho vedením, se vypařil a nyní je de facto ochromen a pohybuje se ve vypůjčeném čase.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0