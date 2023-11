Židovský aktivista v Německu: "Thunbergová je od nynějška je tou, co nenávidí Izrael"

15. 11. 2023



Po vystoupení na klimatické demonstraci v Amsterodamu obvinili především izraelští diplomaté a židovští aktivisté v Německu, ale také někteří němečtí politikové, Gretu Thunbergovou z údajných antisemitských výroků. Po vystoupení na klimatické demonstraci v Amsterodamu obvinili především izraelští diplomaté a židovští aktivisté v Německu, ale také někteří němečtí politikové, Gretu Thunbergovou z údajných antisemitských výroků.

Pro nizozemská média to bylo "historické" shromáždění, nikdy předtím v zemi nedemonstrovalo tolik lidí za klima. Podle deníku Volkskrant se v neděli v Amsterodamu sešlo "určitě 70 000 lidí", jiní dokonce napočítali 85 000 lidí. Pro německá média se naopak téměř výhradně jednalo o kontroverzní vystoupení ikony Fridays for Future Grety Thunbergové.

Na sociálních sítích někteří hovořili o "konci éry Thunbergové". Objevují se obvinění, že slavná aktivistka je antisemitka. Prezident Německo-izraelské společnosti (DIG) Volker Beck označil výroky Thunbergové za "konec Grety Thunbergové jako klimatické aktivistky". "Od nynějška nenávidí Izrael na plný úvazek," dodal ve své kritice na internetové službě X, dříve Twitteru. "Přidává se nová kapitola ke 2 000 let evropské nenávisti k Židům."

To také znamená "konec" globálního hnutí na ochranu klimatu Friday For Future (FFF), které založila Thunbergová "jako nálepku pro ekologii", řekl Beck, který byl kdysi členem Bundestagu za Zelené.

Izraelská ambasáda v Berlíně na X uvedla, že je "smutné, jak Greta Thunbergová opět zneužívá klimatickou scénu pro své vlastní účely". V angličtině ambasáda přidala výzvu "Žádný prostor pro antisemity". Fridays for Future Germany zpočátku obvinění nekomentovala.

"Přišel jsem na klimatickou demonstraci"

Švédská klimatická aktivistka opět využila shromáždění v Amsterodamu k tomu, aby se postavila na stranu Palestinců v konfliktu v Gaze. S černobílým palestinským šátkem kolem krku řekla, že klimatické hnutí má povinnost "naslouchat hlasům těch, kteří jsou utlačováni a kteří bojují za mír a spravedlnost".

Thunbergová pak chtěla předat mikrofon ženě, která měla na sobě palestinský šátek a tvrdila, že Izrael "páchá genocidu v mé zemi". Izrael útočí na nemocnice a civilisty, řekla žena.

To zřejmě pro některé účastníky akce zašlo příliš daleko. Muž v zelené bundě do deště vyskočil na pódium před kamerami a křičel do mikrofonu: "Přišel jsem sem na klimatickou demonstraci, ne abych slyšel politické názory." Po potyčce byl odvlečen pryč. Thunbergová se vrátila k mikrofonu a skandovala: "Žádná klimatická spravedlnost na okupovaném území." To zřejmě znamenalo palestinská území okupovaná Izraelem.

Nebylo to poprvé, co byla Thunbergová za podobný krok kritizována. Minulý měsíc již vedla kampaň ve prospěch Palestinců, jichž Izrael od 7,. října už usmrtil více než 11 000, z toho 4500 dětí, ale konkrétně se nezmínila o izraelských obětech masakru Hamásu ze 7. října, který si vyžádal asi 1 200 mrtvých.

Šéfka Německé asociace pro obnovitelnou energii, bývalá předsedkyně Strany zelených Simone Peterová, napsala na Twitteru: "Greta Thunbergová iniciovala globální klimatické hnutí, které již nelze zastavit, protože klimatická krize ohrožuje nás všechny. Jak hořké, že se svým postojem k Izraeli zcela diskredituje."

Zdroj v němčině: ZDE

