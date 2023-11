K dosažení míru na Blízkém východě je nutno odstranit nejen Hamás, ale i Netanjahuovu vládu

17. 11. 2023

Poznej svého nepřítele - a poznej i svého spojence. Příliš mnoho z těch, kteří prosazují ten či onen výsledek války mezi Izraelem a Hamásem, špatně odhaduje zúčastněné strany, píše Jonathan Freedland.



Hamás utratil stovky milionů dolarů - z velké části z peněz mezinárodní pomoci - nikoliv na základní služby pro obyvatele Gazy, ale na budování a vybavení sítě podzemních tunelů, o nichž opět výslovně prohlásil, že jsou určeny výhradně pro jeho vlastní potřebu. Jak řekl jeden z vůdců Hamásu, obyčejní lidé v Gaze, kteří potřebují ochranu, by se měli obrátit na OSN.



Svou roli zde hraje i ideologie násilného džihádismu, která je často přehlížena. Na Západě je spousta lidí, kteří by rádi viděli Hamás jen jako hnutí odporu v ušlechtilé tradici národně osvobozeneckých bojů. To však nezohledňuje doktrinální odhodlání Hamásu. Násilný džihádismus není rétorická póza: je to živoucí krédo Hamásu. Skutečně věří, že když zemře někdo z jeho lidí - dokonce i dítě zabité při náletu - jde rovnou do ráje jako mučedník.



Proti nepříteli, který takto smýšlí, obvyklé nátlaky nefungují. Není snadné si představit dohodu s takovým protivníkem, rozhodně ne takovou, jakou Benjamin Netanjahu tak katastrofálně udržoval posledních 15 let.



Proto Spojené státy, Evropská unie a další spojenci dospěli ke stejnému závěru jako izraelská vláda: že musí být Hamás "poražen".





Všimněte si však, že takto neuvažují jen západní vlády. Pes, který v tomto příběhu neštěkl - nebo ještě neštěkl -, jsou vlády těch arabských států, které mají vazby na Izrael, včetně států Perského zálivu, které podepsaly Abrahámské dohody, spolu se Saúdskou Arábií, jejíž chystanou dohodu o "normalizaci" s Izraelem byl Hamás zřejmě odhodlán zmařit. Navzdory všemu krveprolití v Gaze tyto státy nepřerušily vztahy s USA.





Západ vyzval k "politickému řešení" - s vyloučením Hamásu, který podle něj "není partnerem pro nic" -, aby se Izraelci a Palestinci vrátili k řešení dvou států. Jenže Západ špatně čte jednoho z klíčových hráčů - v tomto případě současnou izraelskou vládu.



Biden a spol. totiž přehlížejí skutečnost, že Netanjahu a jeho koalice jsou zcela proti právě tomu uspořádání, které západní spojenci Izraele obhajují. Jedná se o nejpravicovější vládu v historii Izraele. Jsou v ní ministři, kteří fantazírují o tom, že srovnají Gazu se zemí jadernou bombou nebo ji znovu osídlí židovskými osadami, které byly v roce 2005 odstraněny, a další ministři, kteří už nyní maří jakoukoli možnost spolupráce s jediným subjektem, který by mohl věrohodně zaplnit vakuum v Gaze po nástupu Hamásu: s palestinskou samosprávou.



Pokud to není ministr financí a prokázaný fanatik Bezalel Smotrich, který odmítá převádět daňové příjmy úřadu, čímž upírá úředníkům jejich platy a zvyšuje šanci, že budou naverbováni Hamásem, je to ultranacionalista s přesvědčením o terorismu, ministr veřejné bezpečnosti Itamar Ben-Gvir, který rozdává zbraně extremistům, o nichž je známo, že jsou nebezpeční, a to vše ve jménu sebeobrany.





Tato dvojice je hrdiny pro osadníky na Západním břehu Jordánu, kteří vedou nedostatečně medializovanou kampaň násilí a šikany proti Palestincům - od 7. října jich bylo zabito nejméně 190 - jako by chtěli na tomto okupovaném území zažehnout třetí intifádu.









Washington, Brusel a Londýn tedy v současné době podporují Izrael, protože se shodují, že bez odstranění Hamásu není možný mír. Mnohem méně jim je jasné, že bez odstranění Netanjahua a jeho přisluhovačů není mír taky možný. Západní vlády i demonstranti, kdo zaplňují ulice, aby je odsoudili, musí mít jasno o povaze svých nepřátel - a svých spojenců.



Netanjahu nedělá nic, aby je omezil, protože potřebuje jejich hlasy v parlamentu, aby se udržel u moci - a potřebuje se udržet u moci, aby si byl jistý, že se nedostane do vězení, protože stojí před soudem kvůli obvinění z korupce.

Zdroj v angličtině ZDE

