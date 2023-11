Gaza: Izraelci zatím neobjevili inzerované velitelské centrum Hamásu pod nemocnicí al Šífa. V nemocnici jsou jen zraněné děti

Níže uvedená reportáž Channel 4 News obsahuje oficiální video izraelské armády z nemocnice al Šífa. Je to záběr stolu, na němž Izraelci shromáždili nějaké neprůstřelné vesty, granát a jeden samopal, (kdoví odkud). Pokud Izraelci v nemocnici objevili sofistikované vojenské velitelské středisko Hamásu, o němž pořád mluví, na video ho nenatočili. Třeba to udělají později?

Reportér, Channel 4 News z Tel Avivu, středa 15.11. 2023, 19 hodin: Vždycky je těžké slyšet pláč nemluvňat. V al Šífě je shromážděno více než 30 nedonošených novorozenců. Mnozí z nich jsou nyní sirotci. Všechny je vytáhli z inkubátorů poté, co jim došlo palivo, které je udržovalo v chodu. Toto jsou jedny z posledních snímků, které máme z nemocnice k dispozici.





Zdroj v angličtině ZDE:



<br><br>

Uprostřed kouře a prachu jsou pacienti evakuováni po útoku, který lékaři označili za izraelský útok, a zoufale se snaží udržet naživu tolik potřebné děti. Vojáci se do budovy nastěhovali včera pozdě večer. Od té doby je obtížné se tam komukoli dovolat.





Reportér: Dnes večer izraelská armáda zveřejnila video z areálu nemocnice, na kterém jsou vidět zbraně, které se podle ní uvnitř našly.





Izraelský voják: "...A ostrý granát. Munice bojová vesta s Insigniemi, boty a samozřejmě uniformy. A v neposlední řadě. Standardní AK47." "...A ostrý granát. Munice bojová vesta s Insigniemi, boty a samozřejmě uniformy. A v neposlední řadě. Standardní AK47."

Reportér: Zatím nepředložili žádné důkazy o masivním podzemním velitelství Hamásu, o němž Izrael tvrdí, že se nachází pod nemocnicí. Palestinci tvrdili, že útok na Al Šifu ukazuje na bezbřehou brutalitu Izraele.





Izraelský premiér Benjamin Netanjahu při setkání s vojáky nedaleko hranic s Gazou zněl triumfálně:

"A říkáme jednoduchou věc, v Gaze není místo, kam bychom nedosáhli. Neexistuje žádný úkryt, žádný úkryt, žádné útočiště. Pro vrahy z Hamásu."





Reportér: Izrael má nyní pevně pod kontrolou velkou část severní Gazy, respektive to, co z ní zbylo. Zde parlament proměnil v trosky.













Mohlo by nyní dojít ke změně taktiky? Zeptali jsme se jednoho bývalého vysokého velitele.





Reportér: Výkřiky bolesti však nejeví známky konce. Izraelské smrtící bombardování pokračuje přímo v pásmu Gazy. Děti jsou spěšně neseny do nemocnice po leteckém útoku v Darrell Belle.







Zde na jediných nosítkách.





"Našel jsem tři ze svých dětí," říká Emmett. "Další tři se pohřešují."









Jemný dotek, a přitom je tolik utrpení. Dítě ztuhlé v šoku, kdo může říct dětem z Gazy, kdy to všechno skončí.











Reportér z Tel Avivu: Izraelská armáda dnes v noci říká, že její jednotky zůstávají uvnitř komplexu nemocnice al-Šifa a pokračují v pátrání. Nemohli jsme mluvit s žádným z lékařů, se kterými jsme byli v posledních dnech v kontaktu. Jak jste viděli v té reportáži, izraelská armáda tvrdí, že při prohlídkách nemocničního komplexu našla zbraně, ale ve skutečnosti zkonstruovala obrovský příběh o významném strategickém, tajném podzemním velitelství Hamásu pod nemocnicí al-Šifa.





Avšak jediné, co nám zatím bylo předloženo, je video s neprůstřelnými vestami a jedním kalašnikovem.





Možná budou v příštích dnech zveřejněny další důkazy, další videodůkazy.





Existovala teorie, že po zajištění velkých částí severní Gazy bychom možná mohli být svědky nové taktiky izraelské armády a zdrženlivějšího přístupu, zejména s ohledem na rostoucí diplomatický tlak na Izrael kvůli rostoucímu počtu civilních obětí v Gaze.

"Izraelské síly jsou nyní v nemocnicích. Pohybují se mezi budovami, přičemž vojáky lze vidět uvnitř nemocničních prostor. Takže se stále více přibližují k naší budově. Nevíme, co přesně chtějí."Další fáze je kritická, to jsou speciální jednotky, ta přímá palba, kterou jsme vlastně museli prolomit s plnou silou našich tanků, naší pěchoty dohromady. je to ženijní kampaň. Ale právě teď, když tam už jsme jednáme samozřejmě chirurgicky."Místo toho však dnes v noci jsme viděli letáky shazované v jižním městě Chán Unis, které varují obyvatele východních čtvrtí, že se musí okamžitě evakuovat. Chán Unis, kam již uteklo mnoho lidí z Gazy, až 3/4 obyvatel Gazy, kteří museli opustit své domovy. A mnoho lidí, myslím, že tam se bude ptát, kam proboha máme jít dál?