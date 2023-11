Izrael prohlásil, že zesílí vojenskou ofenzivu na jihu Gazy, přesně tam, kam nařídil Palestincům, aby se odebrali. Izrael očekává ještě daleko více civilních mrtvých

18. 11. 2023

čas čtení 6 minut



Při sobotním bombardování obytného bloku zahynulo 26 lidí. Bylo to v oblasti, kam byli civilisté vyzváni, aby v zájmu svého bezpečí uprchli



Izrael v sobotu časně ráno bombardoval obytný blok v jižní části Gazy a zabil 26 lidí, krátce poté, co oznámil plány na zintenzivnění operací v oblastech, kam izraelská armáda vyzvala civilisty, aby v zájmu své bezpečnosti uprchli.



Na severu se kolona zdravotníků, pacientů a uprchlíků plahočila z nemocnice al-Šifa, největší v Gaze, kde izraelské jednotky již čtvrtý den pátraly po důkazech o údajném velitelském uzlu Hamásu, který je podle nich pohřben pod odděleními. Izrael v sobotu časně ráno bombardoval obytný blok v jižní části Gazy a zabil 26 lidí, krátce poté, co oznámil plány na zintenzivnění operací v oblastech, kam izraelská armáda vyzvala civilisty, aby v zájmu své bezpečnosti uprchli.Na severu se kolona zdravotníků, pacientů a uprchlíků plahočila z nemocnice al-Šifa, největší v Gaze, kde izraelské jednotky již čtvrtý den pátraly po důkazech o údajném velitelském uzlu Hamásu, který je podle nich pohřben pod odděleními.



Pět lékařů zůstalo v nemocnici a staralo se o 120 pacientů, kteří byli jsou slabí nebo nemocní na to, aby mohli být evakuováni. Úřady Hamásu tvrdily, že izraelská armáda nařídila všem opustit nemocnici. Mluvčí Izraelských obranných sil (IDF) uvedl, že umožnily evakuaci, o kterou požádal zdravotnický personál.



Ti, kteří šli pěšky na jih pod napjatým dohledem izraelských vojáků, pekelnou krajinou spletitých trosek, které ještě před dvěma měsíci tvořily budovy, po silnicích rozbitých zbraněmi a rozježděných na bláto tanky, měli jen malou naději na odpočinek, když dorazili na jih.



Úkryty jsou přeplněné, zásoby potravin a vody jsou tak nízké, že OSN varovala před "bezprostřední možností" hladomoru, šíří se infekční nemoci a očekává se, že válka se v příštích dnech ještě zintenzivní.



Když izraelská letadla na začátku války zasáhla severní Gazu, izraelské zprávy vyzývaly civilisty, aby se v zájmu vlastní bezpečnosti přesunuli na jih od mokřin Wadi Gaza.



Navzdory rizikům na cestě a velkému přeplnění krytů a soukromých domů se stovky tisíc lidí těmito příkazy řídily. Podle OSN je vysídleno asi 1,6 milionu lidí, což jsou více než dvě třetiny obyvatel Gazy.



Našli tam jen relativní bezpečí. Po čtyřiceti dnech války bylo v jižních oblastech, které Izrael označil za bezpečnější, zabito 3 676 lidí. Podle mapy OSN, která využívá údaje gazanských zdravotnických úřadů, představují třetinu všech palestinských úmrtí v konfliktu.



Nyní bylo mnoha z těchto lidí nařízeno, aby se znovu přestěhovali a natěsnali se do ještě menší oblasti podél pobřeží, do okolí města Mawasi.



"Požádali nás, občany Gazy, abychom šli na jih. Šli jsme na jih. Teď nás žádají, abychom odešli. Kam máme jít?" Atya Abu Jab řekl agentuře Reuters před stanem, kde nyní žije jeho rodina, která uprchla z města Gazy.



V sobotu ráno bomby zasáhly několikapatrový blok v Hamad City, sídlišti střední třídy v Chán Júnisu, a zabily 26 lidí a dalších 23 zranily. O několik kilometrů severněji bylo při útoku na dům ve městě Deir Al-Balah zabito šest Palestinců.



Eyad Al-Zaeem přišel o svou tetu, její děti a vnoučata, kteří se podle jeho slov evakuovali ze severu Gazy na příkaz izraelské armády. "Všichni jsou mrtví. Neměli nic společného s odbojem (Hamásu)," řekl Zaím, když stál před márnicí v Násirově nemocnici.



Hlavní mluvčí izraelské armády, kontradmirál Daniel Hagari, v pátek prohlásil, že vojáci země budou útočit "všude, kde existuje Hamás, včetně jihu pásma". Novinářům řekl, že: "Jsme odhodláni pokročit v naší operaci".



Tento týden Netanjahu v rozhovoru přiznal, že válka si vybírá vysokou daň na civilistech v Gaze, ale z úmrtí obvinil Hamás. "O to se snažíme: minimální civilní oběti. Ale bohužel se nám to nedaří," řekl televizi CBS.



Není jasné, kam by se civilisté mohli uchýlit, aby unikli bojům, pokud na jihu zintenzivní. Gaza byla hustě osídlena již před zahájením současných bojů 7. října, které vyvolaly útoky Hamásu na Izrael, při nichž zahynulo 1 200 lidí, většinou civilistů.



V enklávě o rozloze 365 km² žilo 2,3 milionu lidí. Nyní se sever z velké části vyprázdnil, většina těchto lidí je na jihu, v soukromých domech nebo přeplněných přístřešcích OSN.



Humanitární organizace uvedly, že již nyní nejsou schopny poskytovat tamním lidem potraviny, vodu a lékařskou péči kvůli nedostatku pohonných hmot, komunikačním problémům a blokádám při propouštění humanitárních dodávek do Gazy.



Tyto problémy by se ještě zhoršily, kdyby se civilisté měli stáhnout do menší oblasti, což by zvýšilo nepřímé oběti války. Bezpečnostní představitelé uvnitř Izraele také otevřeně říkají, že očekávají, že počet mrtvých civilistů, který již nyní dosahuje bezprecedentní úrovně, ještě vzroste, jakmile se boje přesunou do více přelidněných oblastí.



"Pravděpodobně bude více civilních obětí," řekl agentuře Reuters Giora Eiland, bývalý šéf izraelské národní bezpečnostní rady. "Neodradí nás to ani nám to nezabrání v dalším postupu."





V pátek byl počet mrtvých aktualizován zdravotnickými úřady řízenými Hamásem na více než 12 000, z toho 5 000 dětí. OSN považuje tyto údaje za věrohodné na základě ověřovacích procesů v minulých konfliktech v Gaze.



Někteří obyvatelé Gazy a celého regionu se obávají, že Izrael usiluje o úplné vytlačení Palestinců z jejich zdevastované enklávy a snaží se o novou Nakbu, což je arabský termín pro násilné vyhnání přibližně 750 000 Palestinců z území, které bylo dříve pod kontrolou britského mandátu, během vzniku Izraele v roce 1948.



Před týdnem to v televizním rozhovoru řekl Avi Dichter, člen izraelského bezpečnostního kabinetu a ministr zemědělství: Dichter v rozhovoru řekl: "Nyní provádíme Nakbu v Gaze." Netanjahu následující den varoval ministry kabinetu, aby pečlivě volili slova.



Jordánský ministr zahraničí Ajmán Safádí byl jedním z regionálních lídrů, kteří na bezpečnostním summitu v Bahrajnu prohlásili, že Izrael by se neměl pokoušet vytlačit obyvatele Gazy z území, a uvedl, že Jordánsko udělá "cokoli, co bude třeba, aby zastavilo" vysídlování Palestinců.



"Nikdy to nedovolíme; kromě toho, že by to byl válečný zločin, by to bylo přímé ohrožení naší národní bezpečnosti."





Násilí na okupovaném Západním břehu Jordánu nadále narůstalo.







Podrobnosti v angličtině ZDE

