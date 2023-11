HRW: Vyšetřování izraelského útoku v Libanonu

16. 11. 2023

Před deseti dny zasáhl izraelský úder rodinu v autě jedoucí z jižního Libanonu do Bejrútu. Útok zabil tři dívky a jejich babičku a zranil jejich matku, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch ve svém denním přehledu.

Nejnovější útok přišel v souvislosti se zvýšeným napětím na libanonsko-izraelské hranici, kde od 8. října probíhají raketové útoky a ozbrojené střety mezi izraelskou armádou a různými libanonskými a palestinskými ozbrojenými skupinami.



Rodina cestovala 5. listopadu pozdě odpoledne poté, co izraelské síly dříve ostřelovaly jižní Libanon. Samir Ayoub, strýc dívek a novinář, popsal incident médiím. Cestoval v samostatném autě před autem, které bylo zasaženo.



V regionu nyní dochází k tolika případům smrtícího násilí a někdy se mi zdá, že svět očekává od Human Rights Watch okamžitou reakci. My však okamžitou reakci na zvěrstva neděláme; jsme opatrní a metodičtí a než něco řekneme, zkoumáme celou řadu důkazů.



Například v případě tohoto izraelského úderu v Libanonu jsme prošli tímto procesem. A toto je jen jeho část.



Nejprve můj kolega Ramzi Kaiss prozkoumal incident přímo na místě. Vedl také rozhovor s očitým svědkem Ayoubem a také s pracovníkem týmu civilní obrany, který na místě po útoku zasahoval.



Naši odborníci na digitální důkazy prověřili videozáznamy následků, kamerové záznamy vozidla rodiny zachycené před úderem a výpovědi vedoucího nemocnice, do níž byly oběti poslány. Provedli jsme také geolokaci videí, abychom potvrdili jejich umístění.



Moji kolegové také přezkoumali prohlášení izraelské armády, která přiznala provedení úderu, ale tvrdila, že zasáhla "podezřelé vozidlo s několika teroristy". Neposkytli však žádné další důkazy na podporu svého tvrzení.



Nakonec právní experti organizace Human Rights Watch prozkoumali shromážděné důkazy, aby mohli zhodnotit, jak se zde uplatňují válečné zákony.



Podle mezinárodního humanitárního práva jsou všechny strany konfliktu povinny rozlišovat mezi bojovníky a civilisty a zaměřovat se pouze na bojovníky. Zjistili jsme, že tento útok na auto v Libanonu ukázal bezohledné ignorování této povinnosti ze strany izraelské armády.



Osoby, které se dopustí závažného porušení válečného práva se zločinným úmyslem - tedy úmyslně nebo z nedbalosti - mohou být stíhány za válečné zločiny.



Proto jsme včera zveřejnili naše zjištění a označili izraelský úder za "nezákonný" s tím, že "by měl být vyšetřován jako zjevný válečný zločin". A vzhledem k našemu metodickému přístupu k vyšetřování zjevných zvěrstev - což je přístup, který uplatňujeme ve všech konfliktech všude na světě - jsme si svým hodnocením jisti.



Vím, že někomu se náš přístup může zdát příliš pomalý, ale my nezávodíme o to, kdo bude první, kdo to zveřejní. V sázce jsou životy - a věříme, že jednoho dne i spravedlnost -, takže naším cílem je, aby vše bylo správně.

