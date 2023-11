Izraelské letecké údery usmrtily 80 lidí v uprchlickém táboře, z toho mnoho dětí

18. 11. 2023

Obavy o uprchlíky v Gaze rostou, protože v rámci izraelských snah "zničit Hamás" není nikde bezpečno pro civilisty





Letecké údery na přeplněné přístřešky OSN v uprchlickém táboře Džabalíja na severu Gazy zabily v sobotu více než 80 lidí. Izraelské plány na rozšíření útoků na jih Gazy prohloubily obavy o statisíce civilistů, kteří zde hledají útočiště.



Letecký útok u města Chán Júnis na jihu Gazy v sobotu brzy ráno zabil nejméně 26 lidí. Pro civilisty v Gaze není nikde bezpečno.





Největší nemocnice v severní Gaze, al-Šifa, se vyprázdnila kromě 120 nejzranitelnějších pacientů a pěti lékařů, kteří se o ně starali. Bomby padaly dál, a tak v oblasti zůstaly jen základní lékařské prostředky pro nové oběti.

Při útoku na školu spravovanou OSN v táboře Džabalíja za úsvitu zahynulo nejméně 50 lidí a při úderu na jinou budovu tamtéž zahynulo 32 členů jedné rodiny - z toho 19 dětí - sdělili agentuře AFP představitelé palestinského ministerstva zdravotnictví.

Na fotografiích pořízených před indonéskou nemocnicí bylo vidět více než 20 mrtvol seřazených v řadě a zabalených do zakrvácených prostěradel. Představitelé OSN tato úmrtí odsoudili.



"Úkryty jsou místem bezpečí. Školy jsou místem pro učení. Tragická zpráva o dětech, ženách a mužích zabitých při úkrytu ve škole al-Fakhouri v severní Gaze," uvedl šéf humanitární pomoci OSN Martin Griffiths na Twitteru. "Civilisté to už nemohou a neměli by to dál snášet."



Izraelská armáda, která v příspěvku na sociálních sítích v arabštině varovala obyvatele Džabalíje, aby odešli, se na dotaz ohledně úderů odmítla okamžitě vyjádřit.





Izrael již několik týdnů vyzývá civilisty ve městě Gaza a jeho okolí, aby se vydali na jih a chránili se, a velké množství z nich podle jejich příkazů odešlo. Minulý týden poprvé izraelská armáda vyzvala lidi, aby opustili oblasti na jihu, v okolí města Chán Júnis, mezi jehož obyvateli je mnoho nedávno vysídlených osob ze severu.











