Upřímnou soustrast, Argentino. Další extremistický šílenec u moci

Poté, co Evita Perónová ikonizovala latinskoamerický populismus, hnutí pojmenované po jejím manželovi, generálu Juánu Perónovi, okouzlila značnou část Argentinců, ať už levicových či pravicových (bývalý prezident Carlos Menem byl peronista a neoliberální pravičák). Peronismus byl přerušen pouze vojenskou diktaturou v roce 1976, která padla po nešťastné invazi na britské Falklandy, které Argentinci vytrvale nazývají Malvíny a myslí si, že jim patří.





Roky nestoudné korupce Nestora a Cristiny Kirchnerových však zkomplikovaly jejich setrvání u moci. Současný peronistický prezident Alberto Fernandes přišel jako umírněnější, méně populistická varianta s životopisem bez skandálů, aby se pokusil udržet peronismus při životě. Poražený kandidát Sergio Massa vstoupil do voleb jako lehce peronistický kandidát se středolevicovou a částečně středopravicovou politikou, aby se pokusil získat na svou stranu protiperonistickou část obyvatelstva. To se mu nepodařilo.





Kandidát, který se řídí trumpovskou příručkou, Milei, se dokonce připravil na to, že v případě prohry použije kartu "při sčítání hlasů došlo k podvodu". Nejenže sám kandidát prohlásil, že existují důkazy o plánech na falšování hlasů, ale jeho věrní extremističtí kolegové na YouTube již předkládali falešné důkazy o tom, že Mileiovy hlasy budou ukradeny.





Ačkoli se zdá, že svět nakonec spadne do propasti sexistického, homofobního, xenofobního a anarchistického kulturního konzervatismu převlečeného za pravici, je dobře, že další příslušník této kasty rebelů, kteří ničí instituce a demokracii, má možnost ukázat, jak nedokáže řešit problémy své země. Kdyby Milei nevyhrál, čekal by Massu, který by bez pomoci zázraku nedokázal vyřešit stratosférickou inflaci své země, v příštích volbách jako sup.





Ať ukáže, pro co si přišel. Stejně jako jeho brazilský soused Jair Bolsonaro nabízí Milei nemožná a šílená řešení, která jsou odsouzena k neúspěchu.





Teprve v době, kdy se Argentina propadá ještě hlouběji do tekutých písků inflace, může Argentincům rozčarovaným z tradičních dvou stran místní politiky ukázat, že Milei není nic jiného než prodejce zázračných tonik à la divoký Západ.