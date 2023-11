Rusko: Vojenskoprůmyslový komplex může stimulovat ekonomiku, ale zničí společnost

22. 11. 2023

čas čtení 2 minuty

Vladimir Putin dokázal mnohé přesvědčit, že je schopen zvýšit velikost ruského HDP navzdory západním sankcím. HDP Ruska se skutečně zvýšil, ale téměř výhradně kvůli rozšíření výdajů na armádu. To je model, který vede k tomu, že příjmy na hlavu v Rusku jsou nižší a ekonomické vyhlídky země se zhoršují. Vladimir Putin dokázal mnohé přesvědčit, že je schopen zvýšit velikost ruského HDP navzdory západním sankcím. HDP Ruska se skutečně zvýšil, ale téměř výhradně kvůli rozšíření výdajů na armádu. To je model, který vede k tomu, že příjmy na hlavu v Rusku jsou nižší a ekonomické vyhlídky země se zhoršují.

Vládní výdaje jakéhokoliv druhu "automaticky" zvyšují HDP. Ale celkový růst HDP sám o sobě neznamená zvýšení blahobytu občanů nebo státu. A v tomto ohledu vojenské výdaje a výdaje na živobytí spotřebitelů mají velmi rozdílné dopady, přičemž první z nich se ve svém dopadu ve většině případů neznásobí, zatímco v druhém případě téměř vždy ano.

Pokud tedy nejsou zbraně prodávány do zahraničí, obvykle se jedná o předměty na jedno použití, zatímco výdaje na infrastrukturu, například vede k dlouhodobému a mnohonásobnému zvýšení – a dokonce i výdaje na okamžité potřeby se obvykle vynaloží jednou nebo i vícekrát s multiplikačním efektem i pro HDP.

Současně výdaje na vojenský materiál, jako je tomu nyní s válkou na Ukrajině, může ožebračit státní pokladnu, zanechat ji ve stále horší pozici. A to i když vedení bude poukazovat na růst HDP jako důkaz toho, že vše jde dobře a že úsilí Západ nedokázalo omezit ruský hospodářský růst prostřednictvím sankcí.

Současní ruští vůdci by to měli tohle vše dobře znát, kvůli zkušenostem ze Sovětského svazu na konci jeho existence. Neúměrně vysoké vojenské rozpočty se staly jednou z příčin hospodářské krize, která doprovázela a do značné míry také zapříčinila rozpad SSSR. Tyto výdaje udržovaly růst HDP a dovolily Kremlu až do okamžiku kolapsu, aby byl "druhou největší ekonomikou na světě".

Zdroj v ruštině: ZDE

0