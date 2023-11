Francie ustupuje od dodávek munice pro Ukrajinu "pouze z EU"

24. 11. 2023

Sílící obavy, že EU nesplní svůj závazek dodat do března Ukrajině milion dělostřeleckých granátů, nutí Francii k obratu od svého dřívějšího trvání na tom, že munice by měla pocházet pouze z Evropy.

Než se však EU uchýlí k zahraničním dodavatelům, musí skutečně nesplnit březnový cíl, řekl serveru Politico vysoce postavený francouzský diplomat.

"Dokud nedospějeme k tomuto závěru, nebudeme to dělat (nakupovat v zahraničí), ale pokud se budeme muset přizpůsobit, přizpůsobíme se," uvedli.

To je významný posun od tradičního francouzského postoje, který povzbuzoval národní vlády k nákupu evropských zbraní a munice.

"Potřebujeme evropské preference, protože pokud nepovzbudíme společnosti [k výrobě], nedostaneme se z cyklu. Ale víme, jak být flexibilní, abychom Ukrajině pomohli," řekl vysoce postavený diplomat.

Blok zatím výrazně nedosáhl hranice milionu granátů a poslal Ukrajině jen asi třetinu tohoto množství.

Začátkem tohoto měsíce německý ministr obrany Boris Pistorius řekl, že cíl nebude splněn a že je příliš ambiciózní na to, aby se s ním začalo.

Benedikta von Seherr-Thoß, výkonná ředitelka Evropské služby pro vnější činnost pro mír, bezpečnost a obranu, v úterý na akci POLITICO uvedla, že březnový termín je ještě daleko. A i když se cíl do tohoto měsíce nesplní, Kyjev nakonec slíbenou munici dostane, řekla.

"Otázkou je, zda tento cíl splníme do března, nebo někdy později v roce 2024," řekla.

Potřeba poslat na Ukrajinu obrovské množství munice vytváří obrovský tlak na evropské zásoby a výrobu granátů – navržených pro válečné plány, které nepočítaly s masivními dělostřeleckými bitvami, které jsou charakteristickým znakem bojů na Ukrajině.

Začátkem tohoto roku přišel Brusel s plánem na posílení dodávek munice na Ukrajinu zasláním granátů ze stávajících zásob a proplácením zemím z Evropského mírového nástroje EU, stejně jako s plánem ve výši 1 miliardy eur na společné zadávání zakázek na munici Evropskou obrannou agenturou.

Snaha však narazila na domácí obavy, protože komisař pro vnitřní trh Thierry Breton spolu s Německem a Francií nesouhlasil se zahrnutím munice vyrobené mimo EU.

Nyní sílí hlasy, aby se Evropa poohlížela po granátech, které by mohla doručit do Kyjeva.

"Dlouho jsme prosazovali, že pokud není dostatek munice nebo není dostatek vybavení v EU, tak ať to koupíme někde jinde a dáme to Ukrajině," řekl lotyšský prezident Edgars Rinkēvičs serveru Politico na začátku tohoto měsíce.

Diplomat EU ze třetí země pod podmínkou anonymity zdůraznil, že prioritou je zajistit, aby Ukrajina měla dostatek granátů k odražení ruských útoků, nikoli ochrana evropského průmyslu.

"Konečným cílem je dát Ukrajině to, co potřebuje. Pro Ukrajinu je úplně jedno, jestli zbraně pocházejí od zahraničních dodavatelů... Takže to by rozhodně mohla být otázka do budoucna," řekl diplomat.

Zdroj v angličtině: ZDE

