Asi raději nejezděte do Británie, jejíž úřady se propadají do fašismu

25. 11. 2023



Počet občanů EU, kterým byl od brexitu odepřen vstup do Spojeného království, vzrostl na pětinásobek



Údaje britského ministerstva vnitra odhalují dopady ukončení volného pohybu a vyvolávají otázky ohledně nepřátelství britských imigračních úředníků



V prvních třech čtvrtletích roku 2019 byl na britských hranicích odmítnut vstup do Británie něco přes 2 200 osob z EU - ve srovnání s 11 600 osobami v prvních třech čtvrtletích roku 2023.



Od posledního celého roku před omezením cestování v důsledku covidovýych lockdownů a odchodu Spojeného království z EU v roce 2020 se počet odmítnutých občanů Německa zvýšil pětinásobně, z 80 za celý rok 2019 na 411 v roce končícím zářím 2023. Počet Francouzů odmítnutých na hranicích se za stejné období zvýšil z 92 na 426.

Údaje odhaluijí dopady ukončení volného pohybu po brexitu, ale také vyvolávají otázky ohledně nepřátelství, které projevují úředníci pohraniční stráže vzhledem k dohodě mezi EU a Spojeným královstvím o umožnění 90denního bezvízového styku v obou směrech.



Yesica Benitezová, grafická designérka se španělským občanstvím, vyprávěla, jak byla zadržena na letišti v Lutonu poté, co se vrátila domů, aby si obnovila cestovní pas.



Zadrželi ji dva imigrační úředníci, kteří se jí zeptali, zda "přichází do Spojeného království pracovat nelegálně", přestože předložila doklady, v nichž bylo uvedeno "tato osoba smí pracovat s výhradou omezení uvedených v oddíle 4" a v oddíle 4 dokladu bylo napsáno slovo "žádná".



"Jednali se mnou, jako bych byla hloupá, že přicházím pracovat nelegálně. Řekli mi, že mé doklady nejsou platné a že nemohu pracovat. Musela jsem jim neustále ukazovat slova v dokumentacai, která vysvětlovala, že smím pracovat," řekla.



"Byli prostě tak hrubí. Samozřejmě jsem jim ukazovala, že znám svá práva. Nebyla jsem neslušná nebo tak něco. Říkala jsem jim: 'Žiju ve Spojeném království. Právě teď pracuji a tohle je dokument, který říká, že smím pracovat."



Imigrační úřednice, která jí nevěřila, pak zavolala kolegu. "Ten se na můj doklad podíval, vrátil mi pas a řekl, že můžu jít."



Volný vstup občanů EU do Spojeného království za účelem práce, bydlení, studia nebo důchodu skončil 1. ledna 2021 v důsledku brexitu. V rámci dohody mezi EU a Spojeným královstvím jsou povoleny omezené krátkodobé návštěvy v délce maximálně 90 dní během jakéhokoli 180denního období.



V létě 2021 však vyšlo najevo, že rozhodovací pravomoc britských imigračních úředníků odepřít vstup občanům EU je uplatňována drakonickým způsobem a cestující z EU jsou zavíráni do detenčních středisech nebo vyhošťováni.



Mnoho cestujících přiznalo, že byli zmateni pravidly po brexitu, ale byli vystaveni traumatizujícím a ponižujícím zážitkům, přičemž jedna Španělka byla poslána na tři dny do imigračního detenčního centra Yarl's Wood jen proto, že si myslela, že může přijet do Spojeného království, aby se ucházela o práci.



Po sílící kritice ministerstva vnitra byly pohraniční službě vydány revidované pokyny, aby v případě potřeby vydávala imigrační kauce namísto zadržení. Imigrační kauce by občanům umožnila vstup do země pod podmínkou, že ji opustí do požadovaných tří měsíců.



V říjnu 2021 se občané EU setkali s další překážkou při cestování poté, co vláda Spojeného království zavedla pravidlo, podle něhož se od cestujících z EU vyžadují cestovní pasy namísto občanských průkazů. Nicméně ti, kteří před brexitem pobývali ve Spojeném království se statusem usazeného nebo předusazeného rezidenta, mohou i nadále používat svůj průkaz totožnosti, a to nejméně do konce roku 2025.



Diplomaté v Bruselu tvrdí, že mají opakované zprávy o tom, že britští imigračni úředníci o této výjimce pro občany EU, kteří již v zemi pobývají, nevědí.



Rumunsko je stále zemí s nejvyšším počtem občanů, kterým byl v přístavech a na letištích odepřen vstup. V roce 2019 pohraniční síly odmítly vstup 1 376 Rumunům. V roce 2021, tedy rok po brexitu, se tento počet vyšplhal na necelých 10 000 odmítnutí a v roce 2022 klesl na necelých 8 000.



V roce do září 2023 počet Rumunů, kterým byl odepřen vstup, klesl na 5 683.



Druhý nejvyšší nárůst odmítnutí od roku 2019 zaznamenalo Bulharsko, a to ze 143 odmítnutí v roce 2019 na 1 345 v roce do září 2023.



Ministerstvo vnitra uvedlo, že "se všemi cestujícími je zacházeno s respektem", a dodalo, že ""prioritou číslo jedna pohraniční stráže je udržet naše hranice v bezpečí a ochraně a v tomto ohledu nikdy nebudeme dělat kompromisy".





Mluvčí dodal: "Policisté mají právo zastavit každého přijíždějícího cestujícího za účelem dalšího vyšetření, pokud se okamžitě nepřesvědčí, že splňuje podmínky pro vstup. Toto rozhodnutí se přijímá na základě informací, které cestující poskytne, nikoliv na základě jeho státní příslušnosti."





Pozn. JČ: Komunisté čtyřicet let provozovali železnou oponu. Po jejím zrušení v Evropě si lidé oddechli. Současná britská vláda se z iracionálních důvodů snaží napodobovat komunistickou praxi blokace hranic co nejefektivněji. Izoluje se od světa a od Evropy.









Podrobnosti v angličtině ZDE

