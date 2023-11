Válka mezi Izraelem a Hamásem: po propuštění 11 izraelských rukojmích osvobozeno 33 Palestinců; příměří v Gaze prodlouženo o dva dny

28. 11. 2023

Foto: Ahed Tamini, která dala facku izraelskému vojáku a byla za to uvězněna na osm měsíců. Nyní byla znovu zatčena na dobu neurčitou. Obvinění proti ní je tajné. Možná bude propuštěna. Viz níže.



Třicet palestinských dětí a tři ženy propuštěny z izraelských věznic; v rámci prodloužení příměří budou propuštěni další izraelští rukojmí



- Propuštění třiatřiceti palestinských vězňů



Po propuštění 11 izraelských rukojmích z Gazy bylo z izraelských věznic propuštěno 33 Palestinců - 30 dětí a tři ženy.



Izraelská vězeňská služba uvedla, že vězni byli propuštěni z izraelské věznice Ofer na Západním břehu Jordánu a z detenčního centra v Jeruzalémě, čímž se celkový počet Palestinců, které od pátku propustila, zvýšil na 150.



Záběry zveřejněné na Twitteru ukazují davy Palestinců, kteří vítají bývalé vězně při jejich příjezdu na Západní břeh Jordánu.



Ve východním Jeruzalémě označil sedmnáctiletý Muhammad Abú al-Humus své propuštění za "nepopsatelnou radost" a při vstupu do svého domu políbil ruku své matce.

Young prisoner Omar Abu Mayaleh from the town of Silwan in occupied Jerusalem joyfully reunites with his mother after being released as part of a deal with the Israel occupation state. #Palestine 🇵🇸 pic.twitter.com/vvkmUNhfeD — Quds News Network (@QudsNen) November 27, 2023

Další záběry ukazovaly bývalé dětské vězně, jak se radostně shledávají se svými rodinami.





-Příměří umožnilo obyvatelům, kteří zůstali ve městě Gaza a dalších částech severu, aby se vydali ven, aby prozkoumali zkázu a pokusili se najít a pohřbít příbuzné. Záběry ze severní části Gazy, která byla ohniskem izraelské pozemní ofenzívy, ukazují téměř všechny poškozené nebo zničené budovy.



- Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo od začátku války zabito více než 13 300 Palestinců, z toho zhruba dvě třetiny žen a nezletilých



Toto číslo nerozlišuje mezi civilisty a bojovníky a nebylo nezávisle ověřeno novináři. Ministerstvo zdravotnictví je od 11. listopadu schopno aktualizovat své počty pouze sporadicky, a to z důvodu rozpadu zdravotnictví na severu země. Uvádí také, že tisíce lidí se pohřešují a obávají se, že jsou uvězněni nebo mrtví pod troskami.



- Francouzská vrtulníková loď Dixmude zakotvila v Egyptě a mohla by začít být využívána k ošetřování zraněných dětí z Gazy ještě tento týden, uvedl v úterý francouzský ministr obrany Sébastien Lecornu.



"Máme tuto loď, která byla přeměněna na nemocnici a která včera připlula. Má 40 lůžek," řekl Lecornu rozhlasové stanici Europe 1, informovala agentura Reuters. Dodal, že doufá, že by mohla začít přijímat pacienty již tento týden.



Zdravotnické kapacity lodi Dixmude byly upraveny tak, aby vytvořily vojensko-civilní lékařské síly, zejména v oblasti pediatrie. Díky dvěma operačním sálům a 40 lůžkům by tým mohl ošetřovat lidi s lehčími zraněními před jejich převozem do pozemních nemocnic.



Paříž dala v případě potřeby k dispozici 50 lůžek ve Francii pro těžce zraněné a nemocné děti z Gazy, mezi nimiž by mohli být i pacienti s rakovinou.



- Libanonská státní tisková agentura oznámila, že izraelský granát dopadl poblíž jiholibanonského města Aita al-Shaab.



Agentura Reuters poznamenává, že ačkoli dohoda o příměří formálně nezahrnuje Libanon ani Hizballáh, týdny trvající ostřelování přes modrou linii vytyčenou OSN, která odděluje Libanon a Izrael, se po vyhlášení přestávky v bojích v Gaze zastavilo.



- Agentura Associated Press uvádí, že většina dosud propuštěných rukojmích se zdá být fyzicky v pořádku. Čtyřiaosmdesátiletá Elma Avrahamová však byla kvůli nedostatečné péči letecky převezena do izraelské nemocnice v ohrožení života a Maya Regevová, zajatá na hudebním festivalu Supernova, byla po propuštění viděna, jak chodí o berlích, a lékaři uvedli, že bude potřebovat blíže nespecifikovanou operaci.



Doposud propuštění Palestinci jsou většinou teenageři obvinění z házení kamenů a zápalných bomb při střetech s izraelskými silami, ačkoli někteří z nich, jako například Misún Músa a Israa Jaabis, byli Izraelem odsouzeni za teroristické trestné činy.



- Francouzská ministryně zahraničí Catherine Colonna v úterý uvítala zprávu, že mezi rukojmími, které Hamás v pondělí propustil, jsou i tři malé francouzské děti, a uvedla, že jsou v dobrém zdravotním stavu.





"Máme nepřímé zprávy a ty zprávy jsou dobré... Je to velká, velká úleva," řekla Colonna v rozhovoru pro RTL.





"Tři francouzské děti byly konečně osvobozeny, nyní musíme neúnavně pracovat na propuštění všech ostatních rukojmích," řekla a dodala, že pět francouzských občanů se stále pohřešuje nebo se předpokládá, že jsou drženi jako rukojmí.



Propuštěné děti byly jmenovány jako dvanáctiletý Eitan Yahalomi a sourozenci Sahar, 16 let, a Erez Calderon, 12 let. Otcové Ofer Calderon a Ohad Yahalomi jsou pravděpodobně stále drženi v Gaze.



Příbuzný Calderonových, Ido Dan, podle agentury Reuters hovoří o tom, že radost z jejich propuštění se mísí s obavami o jejich otce.



"Je těžké přejít ze stavu nekonečné úzkosti o jejich osud do stavu úlevy a radosti," řekl Dan. "Je to vzrušující a srdce naplňující okamžik, ale ... je to začátek obtížného rehabilitačního procesu pro Sahar a Ereze, kteří jsou ještě mladí a prošli nesnesitelnou zkušeností."



- Tareq Abu Azzoum připravuje reportáže z Chán Júnisu v Gaze pro Al-Džazíru. Píše, že v souvislosti s prodlouženou přestávkou v bojích "je hlavní starostí lidí snaha získat přístup k co největšímu množství zásob - včetně potravin a vody - a navázat kontakt se svými příbuznými na severu pro případ, že by se boje obnovily."



- Izraelská rukojmí osvobozená Hamásem v rozhovoru uvedla, že zpočátku byla v zajetí dobře živena, dokud se podmínky nezhoršily a lidé nezačali mít hlad, píše agentura Associated Press. Téměř 50 dní byla držena v "dusivé" místnosti a spala na plastových židlích s prostěradlem. Píše o tom tisková agentura:



V jednom z prvních rozhovorů s propuštěnou rukojmí řekla 78letá Ruti Munderová izraelské televizi Channel 13, že veškerý čas trávila se svou dcerou Keren a vnukem Ohadem Munderem-Zichrim, který v zajetí oslavil deváté narozeniny. Její vyprávění, které bylo odvysíláno v pondělí, doplňuje přísun informací o zkušenostech zajatců držených v Gaze.



Munderová byla unesena 7. října ze svého domova v kibucu Nir Oz na jihu Izraele. Její manžel Avraham, rovněž 78letý, byl rovněž zajat a zůstává v Gaze. Její syn byl při útoku zabit.



Zpočátku jedli "kuřecí maso s rýží, nejrůznější konzervy a sýr", řekla Munderová kanálu Channel 13. "Byli jsme v pořádku."



Ráno a večer dostávali čaj a děti dostávaly sladkosti. Jídelníček se však změnil, když "ekonomická situace nebyla dobrá a lidé měli hlad".



Izrael od vypuknutí války udržuje v Gaze přísné obléhání, což vede k nedostatku potravin, pohonných hmot a dalších základních položek.



Munderová, která byla osvobozena v pátek, se vrátila v dobré fyzické kondici, stejně jako většina ostatních zajatců.



Osvobození rukojmí se od svého návratu většinou drží mimo pozornost veřejnosti. Veškeré podrobnosti o jejich utrpení se dozvídali od příbuzných, kteří toho mnoho neprozradili.



Munderová která potvrdil výpovědi příbuzných ostatních osvobozených zajatců, uvedla, že spali na plastových židlích. Řekla, že se přikrývala prostěradlem, ale ne všichni zajatci ho měli.



Chlapci, kteří tam byli, zůstávali dlouho vzhůru a povídali si, zatímco některé dívky plakaly, řekla. Někteří chlapci spali na podlaze.



Řekla, že se probouzela pozdě, aby si ukrátila čas. V místnosti, kde byla držena, bylo "dusno" a zajatcům bylo znemožněno otevřít žaluzie, ale podařilo se jí rozbít okno.



"Bylo to velmi těžké," řekla.



Munderová uvedla, že 7. října byla se svou rodinou naložena do vozidla a odvezena do Gazy. Jeden z bojovníků přes ně přetáhl deku, kterou její vnuk nesl z domova a která jim podle ní měla zabránit, aby viděli bojovníky kolem sebe. V zajetí se od bojovníka Hamásu, který poslouchal rádio, dozvěděla, že její syn byl zabit, uvádí reportáž Channel 13.



Přesto prý stále doufala, že bude osvobozena.



"Byla jsem optimistická. Chápala jsem, že když sem přijdeme, tak budeme propuštěni. Chápala jsem, že pokud budeme naživu - v Nir Ozu zabili, koho chtěli."





- Významná palestinská aktivistka Ahed Tamimiová je na seznamu vězňů, kteří by mohli být propuštěni.



Ahed Tamimiová, která se stala celosvětově známou poté, co se v roce 2017 stalo virálním video, na němž dala facku izraelskému vojákovi, je na seznamu 50 palestinských vězňů, kteří by mohli být propuštěni výměnou za izraelské rukojmí.



Tamimi strávila za útok v roce 2017 osm měsíců ve vězení.



Nyní dvaadvacetiletá Tamimi byla znovu zatčena 6. listopadu, kdy izraelská armáda provedla razii v jejím domě na okupovaném Západním břehu Jordánu a obvinila ji z podněcování násilí a výzvy k teroristické činnosti v příspěvku na Instagramu.



Její rodina popřela, že by tento příspěvek napsala, a uvedla, že je na internetu často napadána.



Deník New York Times v pondělí informoval, že Izrael přistoupil k jejímu uvěznění v rámci tzv. administrativní vazby na dobu neurčitou.



S odvoláním na jejího právníka Mahmúda Hassana deník New York Times uvedl, že jí hrozí věznění na dobu neurčitou, bez obvinění a soudu, a to na základě důkazů, které ona ani její právník nesmějí vidět.



"Netuším, jak ji budu obhajovat," řekl Hassan.



Podrobnosti v angličtině

