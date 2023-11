Válka mezi Izraelem a Hamásem: snahy o prodloužení příměří; zprávy o izraelském útoku na město Dženin na Západním břehu Jordánu

29. 11. 2023

- Egyptská média uvádějí, že prodloužení bylo v zásadě dohodnuto, Izrael však tvrdí, že jakákoli dohoda závisí na propuštění dalších rukojmích.



- Egyptská média informují, že bylo dosaženo předběžné dohody o prodloužení příměří



Egyptské noviny Al-Araby Al-Jadeed informují, že bylo dosaženo předběžné dohody o prodloužení příměří o další dva dny za stejných podmínek, které jsou v současné době dodržovány. Noviny se odvolávají na egyptské představitele jako na svůj zdroj.



Izraelští představitelé potvrdili deníku Haaretz, že se návrh zkoumá, ale zatím nebyl potvrzen. Podle izraelského zdroje listu Haaretz dohoda o prodloužení závisí na tom, zda Hamás dokáže denně propustit dalších 10 izraelských rukojmích.



Jak jsme již dříve informovali, vzhledem k menšímu počtu žen a dětí, které zůstávají v zajetí, může prodloužení příměří vyžadovat, aby Hamás poprvé propustil alespoň některé izraelské muže.



Pozornost se nyní obrací ke Kataru, který zprostředkoval nepřímé rozhovory mezi Hamásem a Izraelem, jež vyústily v příměří.



V úterý Katar hostil šéfy špionážních služeb izraelského Mosadu a americké CIA. Cílem setkání bylo "navázat na pokrok dosažený v rámci dohody o prodloužené humanitární přestávce a zahájit další diskuse o další fázi potenciální dohody", uvedl pro agenturu Reuters zdroj informovaný o návštěvách.







- Deník The Times of Israel uvádí, že lékaři zhodnotili některé z rukojmích, kteří se přes noc vrátili z Gazy, a shledali je v celkově dobrém zdravotním stavu.



Cituje profesora Davida Zeltsera, zástupce ředitele pohotovostní medicíny v Ichilově, podle něhož jsou dvě ženy převezené do tohoto zařízení v pořádku, a profesora Itaie Pessacha ze zařízení v Šebě, které přijalo osm navrátilců, podle něhož jsou osvobozené zajatkyně "skupinou výjimečných žen, které pozoruhodným způsobem snášely útrapy svého zajetí".



Dodal: "Jejich zdravotní stav je složitý a budou potřebovat průběžnou lékařskou péči a ošetření, ale žádné z nich nehrozí bezprostřední nebezpečí."



- Haaretz uvádí, že "podle úředníka obeznámeného s jednáním o příměří" Izrael naznačil, že není ochoten prodloužit příměří po neděli. Izrael již dříve uvedl, že prodlouží příměří o jeden den za každý případ, kdy Hamás propustí ze zajetí v Gaze 10 rukojmích.



- Ministři zahraničí zemí skupiny sedmi ve společném prohlášení uvedli, že podporují další prodloužení příměří a budoucí přestávky s cílem zvýšit pomoc a usnadnit propuštění všech rukojmích.



Skupina vyzvala Hamás, aby "okamžitě a bezpodmínečně" propustil všechna rukojmí.



Zdůraznila "právo Izraele bránit sebe a svůj lid", ale zdůraznila význam "ochrany civilistů a dodržování mezinárodního práva". Rovněž uvedla, že skupina G7 je odhodlána podporovat palestinský stát jako součást dvoustátního řešení.



Ministři zahraničí zemí G7 varovali před další eskalací konfliktu. Naléhavě vyzvali jemenské Hútíe podporované Íránem, aby přestali ohrožovat mezinárodní námořní cesty a obchodní plavidla a propustili obchodní loď Galaxy Leader a její posádku zadrženou 19. listopadu.



- Palestinské noviny Al-Kuds informují, že izraelský útok v Džanínu pokračuje.



V několika příspěvcích na Twitteru toto médium uvádí, že do města vstoupily další izraelské jednotky, a jsou hlášeny další střety.



Zpravodaj Al-Džazíry v Jeruzalémě uvedl, že boje sporadicky pokračují od úterních 21 hodin místního času. Zpravodaj uvádí, že svědci v Džanínu hlásí, že slyšeli hlasité výbuchy a že nad městem jsou ve vzduchu bezpilotní letouny.



Al-Džazíra rovněž informovala, že izraelské síly provedly nálet na uprchlický tábor al-Džalazone severně od Ramalláhu - a také na uprchlický tábor al-Askar ve městě Nábulus, které se rovněž nacházejí na Západním břehu Jordánu.





Palestinská média informovala, že při rozsáhlém vojenském vpádu do města Džanin na Západním břehu Jordánu a jeho uprchlického tábora byli izraelskými kulkami zraněni dva lidé včetně dítěte.



Tisková agentura Wafa tvrdí, že izraelští vojáci stříleli na obyvatele a jejich domy omračující granáty a slzné kanistry.



Mediální skupina cituje ředitele vládní nemocnice v Jeninu Wisama Bakera, který uvedl, že izraelské jednotky prohledaly zdravotnický personál a zaměstnance a rozmístily své vojáky v okolí nemocnice.



Citují také výkonného ředitele specializované nemocnice Ibn Sina Samera Atiyeha, který uvedl, že izraelské síly nemocnici obklíčily ze všech stran.





- Tisková agentura AFP uvedla, že později ve středu začne platit posledních 24 hodin prodloužené dohody o příměří, přičemž se očekává ještě jedna výměna rukojmích za vězně







Agentura AFP uvedla, že ve středu začne platit posledních 24 hodin prodloužené dohody o příměří, během nichž se očekává ještě jedna výměna rukojmích za zajatce, ale zprostředkovatel Katar doufá v trvalejší dohodu.



"Naším hlavním cílem a naší nadějí je nyní dosáhnout trvalého příměří, které povede k dalším jednáním a nakonec k ukončení ... této války," řekl na tiskové konferenci v Dauhá mluvčí katarského ministerstva zahraničí Majed Al Ansari.



"Pracujeme však s tím, co máme. A to, co máme právě teď, je ustanovení k dohodě, které nám umožňuje prodloužit dny, dokud bude Hamás schopen zaručit propuštění alespoň 10 rukojmích."



- Bidenova administrativa sdělila Izraeli, že se musí snažit zabránit "dalšímu významnému vysídlení" palestinských civilistů v jižní části Gazy, pokud po současné přestávce v bojích obnoví svou pozemní kampaň, uvedli v úterý podle agentury AP vysocí američtí představitelé.



Mluvčí Rady pro národní bezpečnost Bílého domu John Kirby odděleně uvedl, že Izraelci byli vstřícní, když američtí představitelé tuto otázku nadnesli.



Bílý dům ve snaze vyhnout se dalším rozsáhlým civilním obětem nebo masovému vysídlování obyvatelstva, jako tomu bylo před současným dočasným přerušením bojů, zdůraznil Izraelcům, že musí na jihu Gazy operovat s mnohem větší přesností než na severu, uvedli podle agentury AP představitelé, kteří informovali novináře pod podmínkou anonymity.



Bílý dům začal na Izrael vyvíjet větší tlak, že způsob nadcházející kampaně musí být "pečlivě promyšlen", napsala agentura AP.



Kirby, řekl novinářům odděleně: "Nyní máte na jihu další statisíce obyvatel, které jste předtím, než se (Izraelci) přesunuli do města Gazy, neměli."



"A tak je to pro Izrael ještě o to větší břemeno, aby se ujistil, ... že řádně zohlednil ... další nevinné životy, které jsou nyní na jihu Gazy."



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dal jasně najevo, že izraelské obranné síly nakonec po uzavření současného, dočasného příměří obnoví vojenské operace.



Prezident Joe Biden prohlásil, že by byl rád, kdyby pauza - která rovněž umožnila, aby se do Gazy dostala vlna tolik potřebné humanitární pomoci - pokračovala tak dlouho, jak to bude možné.







