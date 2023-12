Transparency International: Blažek musí odstoupit

V pátek 20. ledna 2023 došlo na Slovensku k odvysílání pořadu „ABeceda života“, kde byl hostem tehdejší kandidát na prezidenta a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. V rozhovoru zazněly jednostranné politické názory směřující proti jeho volebnímu konkurentovi a později zvolenému prezidentovi Petru Pavlovi a dále české vládě.



Většinový majitel a moderátor televize Šlágr Karel Peterka poskytl expremiérovi Babišovi během kampaně volný prostor a v politických prohlášeních jej nekriticky podporoval. RPMS uvádí, že program byl tematicky spjatý se zpravodajstvím, a to bez jakéhokoliv úsilí o vyváženost, zpřesnění či zařazení uvedených názorů do širšího kontextu. Úřad zároveň zastavil správní řízení vedené v této souvislosti ve věci možného nezabezpečení všestrannosti informací a názorové plurality v rámci vysílání.



„Vítáme rozhodnutí slovenské Rady pro mediální služby, která na základě podnětu TI udělila vysílací společnosti nejvyšší možnou sankci v případě prvního porušení zákona. Šlágr TV na Slovensku jasně porušil pravidla, a to zveřejněním nevyváženého politického rozhovoru s Andrejem Babišem v době vrcholící české prezidentské kampaně,“ vysvětluje Ondřej Kopečný, ředitel české TI.



„Jedná se o signál nejen samotným médiím, ale především celé řadě politiků, kteří by mohli být v pokušení obcházet zákaz politické reklamy v televizi. Rozhodnutí je také precedentem pro další volby, mimo jiné ty nejbližší do Evropského parlamentu,” upozorňuje.



