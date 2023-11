Přestřelky v severní Gaze, další výměny rukojmích

29. 11. 2023

čas čtení 4 minuty

Moderátorka, Channel 4 News, úterý 28. 11. 2023, 19 hodin: Příměří mezi Izraelem a Hamásem trvá již pátý den, ale zdá se, že je stále křehčí. Poté, co se obě strany vzájemně obvinily z porušování prodloužené dohody, Hamás, který Spojené království označuje za teroristickou skupinu, právě propustil dalších 12 rukojmích. Devět žen a sedmnáctiletého mladíka, kteří se nyní nacházejí v Egyptě, Katar doufá, že příměří bude pokračovat a vede o tom rozhovory s vedoucími představiteli CIA a Mossadu. A to v době, kdy OSN varuje, že pokud nebude zdravotnický systém v Gaze rychle opraven, může zemřít více lidí na nemoci než na bombardování. Náš zahraniční zpravodaj Paraic O'Brien je v Jeruzalémě.







Reportér: Kathy, jen pro připomenutí našim divákům, vzpomeňte si, že jsme měli první čtyřdenní příměří. A pak v něm byla zakomponována klauzule, že bude prodlouženo o 24 hodin za každých 10 propuštěných izraelských rukojmích. Takže jsme v prvním cyklu tohoto prodloužení, a můžeme vám přinést tyto obrázky z doby před několika hodinami, Hamás zveřejnil toto video a ukazuje 12 rukojmích, včetně deseti Izraelců, kteří byli opět předáni výměnou za 30 palestinských vězňů uvnitř Gazy. A opět je to totéž, co jsme viděli předtím. Jsou předáni Červenému kříži. Budou na cestě k přechodu Rafáh, možná už za ním. V Izraeli budou nejprve dopraveni na vojenskou základnu a poté letecky přepraveni do nemocnic v Izraeli, kde se jim dostane péče a samozřejmě se setkají se svou rodinou.





Další důležitý moment v tomto, protože všichni tajili dech, během dne došlo k zaváhání a výměně střelby mezi Izraelci a militanty uvnitř Gazy, což na chvíli vyvolalo obavy, zda to všechno neskončí. Sloupy kouře nad městem Gaza dnes ráno. IDF dnes odpoledne uvedly, že tři výbušná zařízení byla odpálena v sousedství jejich jednotek na dvou různých místech v severní části pásma Gazy. Jak Izraelci, tak Hamás uvedli, že došlo k přestřelce, která porušila podmínky dohodnuté v příměří. Je otázkou, zda by to ohrozilo výměnu dalších deseti rukojmích, která proběhla dnes ráno.





Dnes byl propuštěn první palestinský vězeň z Gazy a odvezen zpět do pásma. Ostatní propuštění palestinští vězni pocházeli ze Západního břehu Jordánu a z východního Jeruzaléma. Osmnáctiletý mladík byl ve vězení téměř rok a půl a měl v něm strávit dalších sedm měsíců. Loni byl zatčen za prolomení plotu u přechodu Rafáh na jihu Gazy ve snaze uprchnout do Izraele. Popsal nám, jak s ním bylo zacházeno v hodinách před jeho propuštěním.





"Nejprve mi oznámili, že budu převezen k jiné osobě. Neřekli mi, že budu propuštěn. Neřekli mi, že mě propouštějí. . Svázali mi ruce a řekli, abych si dal hlavu mezi kolena. Nemohl jsem skoro dýchat. Zavřeli mě do místnosti. A požádali mě, abych se svlékl a oblékl si oblečení ICRC."





Dnes se opakuje to, co se dělo večer co večer, izraelští rukojmí za palestinské zajatce. Včera večer Hamás zveřejnil toto video, které ukazuje výměnu rukojmích uvnitř Gazy. Jedenáctiletá Javal Engleová je posazena na invalidní vozík a převezena k Červenému kříži. Pak šestnáctiletá Sahara Calderonová a její dvanáctiletý bratr Erez. Scéna osvětlená světlomety, světlo na konci velmi temného tunelu. Dříve během dne, ve chvíli, kdy jejich matka požádala, se dozvěděla o propuštění svých dětí. Pozadí této reakce, 52 dní pekla, tento pořad s ní několikrát vedl rozhovor. Téměř nepřetržitě držela vigilii před izraelským ministerstvem obrany.To, co se teď děje, má určitý vzorec. Výměna, propuštění, shledání. Na této pravdě však není vůbec nic monotónního. Pro rodiny, které cítí její přínos.