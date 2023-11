Hamás sděluje, že nejmladší rukojmí, desetiměsíční Kfir Bibas, byl spolu se dvěma členy rodiny zabit izraelským bombardováním

29. 11. 2023

Ozbrojené křídlo Hamásu ve středu uvedlo, že desetiměsíční Kfir Bibas, jeho čtyřletý bratr a jejich matka, kteří byli drženi jako rukojmí, byli zabiti během izraelského bombardování pásma Gazy.



Izraelská armáda sdělila, že tvrzení brigád al-Kásam prověřuje. Agentura Reuters, která o tom informovala, nemohla toto tvrzení bezprostředně nezávisle ověřit.



Rodina Bibasových opakovaně vyzývala k jejich propuštění. Kfir byl unesen z kibucu Nir Oz spolu se svým starším bratrem Arielem, jejich matkou Širi a otcem Jardenem. Byl nejmladší z přibližně 30 dětí, které byly zajaty jako rukojmí.



- Světová zdravotnická organizace ve středu vyzvala k zabezpečení zranitelné zdravotnické infrastruktury v Gaze. Válkou zničené území čelí zvýšenému riziku epidemií a problémům při odhalování infekčních nemocí.



Generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus na tiskové konferenci v Ženevě uvedl, že z 36 nemocnic v Gaze jich stále funguje pouze 15 a jsou zcela přetížené.



"Z 25 nemocnic severně od Vádí Gaza (řeky) před začátkem konfliktu fungují na nejzákladnější úrovni pouze tři, kterým však chybí palivo, voda a potraviny," řekl Tedros a dodal, že "zbývající kapacity zdravotnického systému musí být chráněny, podporovány a rozšiřovány".



Agentura zaznamenala ohromující nárůst případů průjmů, zejména u kojenců a dětí, a zjistila v enklávě "velmi vážné signály kolem syndromu akutní žloutenky".



"S velkým přelidněním se zvyšuje riziko epidemií infekcí dýchacích cest, akutních vodnatých průjmů, hepatitidy, svrabu, vší a dalších onemocnění," uvedl Tedros.



Tedros, který uvedl, že v Gaze v současné době žije v přístřešcích 1,3 milionu lidí, uvedl, že od začátku konfliktu bylo v enklávě zaznamenáno 111 000 akutních respiračních infekcí, 24 000 případů kožní vyrážky a 12 000 případů svrabu.



Mike Ryan, vedoucí programu WHO pro mimořádné zdravotní situace, uvedl, že zjišťování infekčních nemocí v Gaze se zkomplikovalo vzhledem k tomu, že vzorky již nemohou být zasílány ke zpracování do Izraele nebo na Západní břeh Jordánu.



"Gaza nejenže přišla o své nemocniční kapacity, ale ztratila i schopnost potvrdit i ty nejzákladnější nemoci," řekl. "Vzniká tak slepá skvrna, kde máme obrovské riziko epidemických onemocnění."



WHO prodloužení příměří uvítala, ale uvedla, že vyhlídka na opětovné rozhoření konfliktu je velmi vysoká a mohla by dále poškodit zdravotnický systém.



"Jakékoli obnovení násilí by mohlo poškodit zdravotnická zařízení a znefunkčnit další zdravotnická zařízení," řekl Richard Peeperkorn, zástupce WHO na okupovaných palestinských územích, a dodal: "Gaza si rozhodně nemůže dovolit přijít o další nemocniční lůžka... Musíme zranitelný systém znovu zprovoznit."







- Jordánsko bude ve čtvrtek hostit mezinárodní konferenci, které se zúčastní hlavní orgány OSN a regionální a mezinárodní humanitární agentury, aby koordinovaly humanitární pomoc Gaze, uvedla agentura Reuters.



Konference se má zúčastnit šéf humanitární pomoci OSN Martin Griffiths, jakož i klíčové orgány OSN a neziskové organizace, které se podílejí na zvýšení přísunu pomoci do Gazy, a zástupci západních a arabských zemí.



- Šéf OSN: "Nesmíme odvrátit zrak" od "epické humanitární katastrofy" v Gaze



Generální tajemník OSN António Guterres ve středu prohlásil, že Gaza se nachází uprostřed "epické humanitární katastrofy".



V projevu na zasedání Rady bezpečnosti OSN, kterému předsedal čínský ministr zahraničí Wang Yi, Guterres uvedl, že "nesmíme odvracet zrak" od zhoršující se humanitární krize, která zachvátila Gazu, píše agentura Reuters.



Dodal, že:



"Probíhají intenzivní jednání o prodloužení příměří*, což velmi vítáme, ale jsme přesvědčeni, že potřebujeme skutečné humanitární příměří."



Přestože OSN v době příměří zvýšila objem humanitární pomoci dodávané do Gazy, Guterres uvedl, že úroveň pomoci "zůstává zcela nedostatečná k uspokojení obrovských potřeb".



Mezitím palestinský ministr zahraničí Rijád al-Málikí řekl radě, že "příměří se musí stát příměřím, trvalým příměřím", a dodal, že "nelze připustit obnovení masakrů".



Dodal:



"Náš lid čelí existenčnímu ohrožení. Nenechte se mýlit. Při všech těch řečech o zničení Izraele je to Palestina, která čelí plánu na své zničení, realizovanému za bílého dne."



Později ve středu mělo v Radě bezpečnosti vystoupit také několik arabských ministrů zahraničí, uvedla agentura Reuters.



- Dvaadvacetiletá Ahed Tamimiová, symbol odporu proti izraelské okupaci, je mezi padesáti vězněnými Palestinci, které Izrael zařadil na seznam k propuštění.





Dalších 50 palestinských vězňů a zadržených v izraelských věznicích bylo navrženo jako kandidáti na propuštění z vězení.



Dvaadvacetiletá Tamimiová byla na seznamu, který v úterý zveřejnilo izraelské ministerstvo spravedlnosti. Spisovatelka, pocházející z prominentní rodiny z vesnice Nabí Sálih na Západním břehu Jordánu, se stala symbolem odporu proti izraelské okupaci za protestní akce a konfrontaci s izraelskými vojáky již asi od svých 11 let.



Tamimi byla odsouzena k osmi měsícům vězení za to, že v roce 2017 udeřila a kopla izraelského vojáka poté, co byl její patnáctiletý bratranec během protestu střelen gumovým projektilem do hlavy. Incident byl natočen na video, což tehdy šestnáctiletou dívku proslavilo po celém světě.



Letos v listopadu byla znovu zatčena za údajné podněcování na sociálních sítích po útoku palestinské militantní skupiny Hamás ze 7. října, při němž zahynulo 1 200 Izraelců a který vyvolal novou válku v Gaze, jež si vyžádala téměř 14 000 mrtvých Palestinců a způsobila ničivou humanitární krizi.



- Izraelské obranné síly vydaly na Telegramu prohlášení týkající se desetiměsíčního Kfira Bibase, ale nepotvrdily, zda byl zabit:



"Během masakru Hamásu 7. října byla rodina Bibasových, včetně desetiměsíčního Kfira Bibase, jeho čtyřletého bratra Ariela Bibase a jejich matky Širi Bibasové, unesena zaživa do Gazy.



Barbarství a krutost Hamásu se naplno ukázala světu. Zástupci IDF po nedávných zprávách hovořili s rodinou Bibasových a jsou v této těžké chvíli s nimi. IDF nyní vyhodnocují přesnost informací.



Hamás je plně odpovědný za bezpečnost všech rukojmích v pásmu Gazy. Hamás musí být pohnán k odpovědnosti. Jednání Hamásu nadále ohrožuje rukojmí, mezi nimiž je devět dětí. Hamás musí naše rukojmí okamžitě propustit.



IDF spolu s dalšími bezpečnostními složkami budou nadále doprovázet rodinu Bibasových, stejně jako všechny rodiny rukojmích a pohřešovaných osob."



- Poslední výměna rukojmích v Gaze za palestinské vězně v izraelských věznicích proběhla v úterý večer. Dvanáct rukojmích - deset Izraelců a dva thajští občané - se nyní nachází v Izraeli. Mezi 30 Palestinci, kteří byli v úterý propuštěni z izraelských věznic, bylo 15 dětí a 15 žen. Izraelská vězeňská služba ve svém prohlášení uvedla, že 30 Palestinců bylo propuštěno z věznice Ofer poblíž Ramalláhu na okupovaném Západním břehu Jordánu a z vazební věznice v Jeruzalémě.



- Egyptské zdroje sdělily tiskovým agenturám, že jednání o propuštění dalších civilních rukojmích probíhají dobře a že příměří by mohlo být prodlouženo o dva dny. CNN však uvádí, že představitelé Mezinárodního výboru Červeného kříže zatím nemohli navštívit rukojmí v Gaze. Je to v rozporu s dohodou o příměří.



- Izraelská armáda prohlásila, že při operaci uvnitř okupovaného města zabila Muhammada Zubejdího, který byl podle ní velitelem dženinské pobočky palestinského Islámského džihádu. Palestinské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že izraelské síly zabily dvě palestinské děti. Videozáznamy a fotografie ukazují škody na domech, automobilech a silnicích během operace, které se údajně účastnily stovky vojáků Izraelských obranných sil (IDF) a která je poslední z řady konfrontací v okupovaném palestinském městě od 7. října.



- Jeden z představitelů Hamásu uvedl, že kromě propuštění v rámci dohody o příměří plánuje Hamás propustit i ruské rukojmí, a to jako projev "vděčnosti" Vladimiru Putinovi a ruskému postoji ke konfliktu v Gaze.



- OSN vyzvala mezinárodní společenství, aby směřovalo k dvoustátnímu řešení palestinsko-izraelského konfliktu, a uvedla, že Jeruzalém by měl sloužit jako hlavní město obou států. "Už dávno nastal čas, abychom se rozhodným a nezvratným způsobem posunuli k dvoustátnímu řešení na základě rezolucí OSN a mezinárodního práva," uvedla generální ředitelka úřadu OSN v Ženevě Taťána Valovaja v projevu, jehož autorem je generální tajemník OSN António Guterres.



- Recep Tayyip Erdogan označil Benjamina Netanjahua za "řezníka z Gazy" a obvinil izraelského premiéra z rozmnožování antisemitismu po celém světě





- Agentura Reuters přinesla rychlou informaci, že její egyptské zdroje uvedly, že jednání o propuštění dalších civilních rukojmích probíhají dobře a že příměří by mohlo být prodlouženo o dva dny.



- CNN informuje, že představitelé Mezinárodního výboru Červeného kříže zatím nemohli navštívit rukojmí v Gaze, což je v rozporu s dohodou o příměří.



Jeden ze zdrojů CNN uvedl, že je nepravděpodobné, že by to zmařilo jednání o dalším prodloužení. Červený kříž se však stal terčem kritiky ze strany rodin rukojmích. Rachel Goldbergová, jejíž syn Hersh Goldberg-Polin je zadržován, uvedla, že organizace "odvádí skvělou práci jako služba Uber" pro propuštěné rukojmí, ale neposkytuje zajatcům žádnou lékařskou pomoc.



CNN cituje mluvčího Červeného kříže Jasona Straziusa, který uvedl, že Červený kříž není přímo zapojen do vyjednávání, a dodal:



"Můžeme pouze provádět opatření, která nám obě strany sdělí, že s nimi souhlasí. Od prvního dne trváme v přímých rozhovorech s Hamásem na tom, aby rukojmí propustili, pokud to vyloučíme, aby nám bylo umožněno rukojmí navštívit a aby rukojmí mohli komunikovat se svými rodinami.



Jsme připraveni navštívit rukojmí držené Hamásem, abychom zkontrolovali jejich situaci a doručili jim léky, ale můžeme tak učinit pouze v případě, že budeme mít povolení. Nevíme, kde jsou rukojmí drženi, a nemohli a nechtěli bychom se vnutit na návštěvu, což by mohlo ohrozit kohokoli ze zadržovaných."



- Radnice v Oslu ve středu vyvěsila palestinskou vlajku na znamení solidarity s obyvateli Gazy.



"Když víme, že o život přišlo více než 5 000 dětí, což odpovídá více než 275 školním třídám, je přirozené si je dnes připomenout," řekla agentuře AFP starostka Osla Anne Lindboeová a citovala údaje o počtu obětí, které uvedlo ministerstvo zdravotnictví v Gaze.



"Je velmi důležité zdůraznit, že Oslo by mělo být městem pro všechny, kde by se jak naše malá židovská menšina, tak ti, kteří mají palestinské zázemí, měli cítit bezpečně, viděni a začleněni," dodala.



Iniciativa se shoduje s Mezinárodním dnem solidarity s palestinským lidem, který se slaví od roku 1978. Přítomna byla hrstka propalestinských demonstrantů.



V sobotu obec rovněž uspořádala vzpomínkovou akci na počest izraelských obětí útoku ze 7. října na území jižního Izraele.





- Deník Haaretz přináší podrobnou informaci od zdroje, který jej informoval, že při jednáních o prodloužení příměří a propuštění dalších rukojmích "Izrael v minulých dnech požádal, aby byla prozkoumána možnost propuštění dospělých mužských rukojmích, včetně starých lidí a otců dětí, kteří již byli propuštěni, namísto pouze žen, a dětí".



- OSN vyzvala mezinárodní společenství, aby směřovalo k dvoustátnímu řešení palestinsko-izraelského konfliktu, a uvedla, že Jeruzalém by měl sloužit jako hlavní město obou států.



- Deník Times of Israel uvádí, že Ayelet Katzirová, jedna z vůdčích osobností skupiny rodin, které 7. října přišly o své blízké, byla propuštěna z izraelské policejní vazby poté, co byla zatčena při demonstraci před Knesetem v Jeruzalémě.



K zatčení, které politička Strany práce Naama Lazimiová označila za "trapné a pobuřující", došlo poté, co se Katzirová předtím dnes zúčastnila demonstrace vyzývající k odstoupení vlády kvůli údajnému selhání zpravodajských služeb před útokem Hamásu.



-Starosta města Gazy, Yahya al-Sarraj, hovořil pro Al Jazeeru o škodách ve městě. Řekl:



Nyní zjišťujeme, jak velké škody byly způsobeny na infrastruktuře města - na kulturních centrech, knihovnách a hlavních veřejných náměstích.



Sídlo hlavního městského úřadu bylo těžce zasaženo dvěma útoky..., při nichž byly zničeny tisíce dokumentů důležité historické hodnoty.



Škody jsou po celém městě neuvěřitelné ... asi 60 % bytových jednotek a bytů ... tyto byty jsou v současné době neobyvatelné.



- Videozáznamy a fotografie ukazují škody na domech v Dženinu, na automobilech a silnicích v Dženinu během operace, na které se údajně podílely stovky vojáků Izraelských obranných sil (IDF) a která je poslední z řady konfrontací v okupovaném palestinském městě od 7. října.



Džanin je již dlouho centrem palestinského odporu proti Izraeli, kde od doby, kdy Hamás zahájil útok z Gazy, došlo k řadě smrtelných střetů. Na začátku tohoto měsíce bylo v bojích zabito čtrnáct lidí, zatímco tento týden bylo zabito pět lidí poté, co izraelské síly zahájily razii zaměřenou na zadržení podezřelého bojovníka.



Christos Christou, mezinárodní ředitel organizace Lékaři bez hranic, včera večer uvedl, že Izrael během náletu odřízl nemocnici Chalíla Sulejmana, což znamená, že "žádný ze zraněných pacientů neměl možnost se do nemocnice dostat a my nemáme možnost se k těmto lidem dostat".



Palestinská společnost Červeného půlměsíce oznámila, že izraelské síly na 40 minut zablokovaly vchod do vládní nemocnice v Jeninu a zabránily tak zdravotníkům převézt pacienta se střelným zraněním nohy do nemocnice. Společnost dodala, že pacient byl následně zatčen.



- Izraelské síly zabily na okupovaném Západním břehu Jordánu dvě palestinské děti



Dvě palestinské děti byly ve středu zabity izraelskými silami ve městě Dženin na okupovaném Západním břehu Jordánu, uvedlo podle agentury Reuters palestinské ministerstvo zdravotnictví.



Al-Džazíra s odvoláním na palestinskou tiskovou agenturu Wafa uvádí, že izraelské síly se zmocnily zraněného ze sanitky, když ho převáželi do nemocnice.



Palestinská společnost Červeného půlměsíce sdílela na sociálních sítích video, které podle ní ukazuje, jak "izraelské okupační síly brání zdravotníkům Palestinské společnosti Červeného půlměsíce dostat se do obléhané čtvrti v uprchlickém táboře Dženin, přestože se zde nacházejí zraněné osoby, které potřebují pomoc a jejichž život je ohrožen".



- Zde je několik citací z vystoupení amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena na dnešní tiskové konferenci NATO v Bruselu. Sdělil médiím: " Budeme s Izraelem diskutovat o tom, jak může dosáhnout svého cíle zajistit, aby se teroristické útoky ze 7. října již nikdy neopakovaly, a zároveň udržet rostoucí humanitární pomoc a minimalizovat další utrpení a oběti mezi palestinskými civilisty.



Budeme i nadále usilovat o to, aby se konflikt nerozšířil, a budeme se i nadále soustředit na umožnění bezpečného odchodu amerických občanů a dalších cizích státních příslušníků z Gazy.



Budeme se snažit vycházet ze zásad, které jsem před několika týdny stanovil v Tokiu pro "den poté" v Gaze, a hledat kroky, které můžeme my a naši partneři v regionu podniknout již nyní, abychom položili základy spravedlivého a trvalého míru."



Když Blinken začátkem tohoto měsíce hovořil v Tokiu, řekl: "Gaza nemůže ... být nadále řízena Hamásem; to by jen svádělo k opakování 7. října. Je také jasné, že Izrael nemůže Gazu okupovat."



- Izrael se domnívá, že v Gaze zůstává v zajetí 161 rukojmích, včetně čtyř dětí



Úřad Benjamina Netanjahua sdělil televizi CNN, že se domnívá, že v Gaze je stále drženo v zajetí 161 lidí, kteří byli 7. října zajati v Izraeli.



Úřad premiéra americké zpravodajské televizi sdělil, že čtyři z nich jsou děti mladší 18 let a čtyři ve věku 18 a 19 let. Předpokládá se, že je zadržováno deset osob ve věku 75 let a více.



Uvedla, že ze 161 osob je 15 cizinců a 146 Izraelců, z nichž někteří mají dvojí občanství.



- Americký ministr zahraničí Antony Blinken v úterý uvedl, že během své cesty do Izraele v nadcházejících dnech bude s Izraelci spolupracovat na tom, zda by bylo možné prodloužit dočasné příměří, které platilo a umožnilo propuštění rukojmích unesených Hamásem.



Při projevu na tiskové konferenci v Bruselu po zasedání NATO Blinken řekl, že pokračování pauz by znamenalo, že bude osvobozeno více rukojmích a do Gazy se dostane více pomoci.



"Je zřejmé, že to je něco, co chceme. Věřím, že je to také něco, co chce Izrael," řekl podle agentury Reuters.



- Palestinský prezident Mahmúd Abbás vyzývá k uspořádání mezinárodní konference k vyřešení blízkovýchodního konfliktu.



Agentura Associated Press ve středu uvedla, že Palestinci jsou připraveni spolupracovat s mezinárodním společenstvím na "seriózním politickém procesu", který povede k vytvoření nezávislého státu na Západním břehu Jordánu, v Gaze a ve východním Jeruzalémě. Znovu také vyzval k zastavení války v Gaze.







