Rodiny izraelských rukojmích nezajímá Netanjahův cíl zlikvidovat Hamás

29. 11. 2023

Foto: Sahar Mor, příbuzný rukojmích držených v Gaze

Moderátorka, Channel 4 News, 28. 11. 2023, 19 hodin: Rodiny, jejichž příbuzní jsou stále drženi v Gaze, říkají, že je prostě nezajímá deklarovaný cíl izraelské vlády, kterým je zlikvidovat Hamás. Chtějí jen rukojmí zpět a mír. Mluvilajsem s nimi těsně před vysíláním na izraelském velvyslanectví v Londýně. Začala jsem otázkou, zda se jejich rodinní příslušníci bojí o život, když jsou drženi v zajetí.



Sahar Mor: Ano, neustále slyšeli bombardování. A bombardování je děsilo. Bombardování je samozřejmě děsilo pořád, protože to má zřejmé důvody. Ale neustále slyšeli bombardování a další bombardování.



Ale také se báli o život svých věznitelů. Protože kdyby je zasáhli, kdo se pak bude o ně bude starat? Jsou přece zavření na nějakém neprostupném místě.

Moderátorka: Takže velmi těžké emoce.







Sahar Mor: Vyprávěli o tom, že pokaždé, když jejich věznitelé odešli. Báli se o život svých únosců, protože šlo o jejich vlastní život.

Byl to neustálý strach a byla to neustálá nejistota. Byli odděleni od ostatních členů rodiny, když byli agresivně unessni ze svých domovů. Báli se tedy o lidi, kteří zůstali naživu. Nevěděli, zda jejich příbuzní byli uneseni a jsou drženi někde jinde, nebo zda zemřeli při samotném útoku. Byl to masakr. Toho dne zemřelo 1400 lidí. Takže to je neustálý strach, který museli opravdu držet v tajnosti. Byly tam malé děti, zkuste si představit, že byste udrželi tříleté dítě v tichosti po dobu sedmi týdnů v kuse, kdy se naučíte tiše plakat. Jste v zoufalé situaci.





Moderátorka: Šahád, syn vašeho bratrance Ohada, strávil své deváté narozeniny v zajetí a po propuštění ho vidíte, jak běží otci do náruče. Jak jste reagoval, když jste to viděl?







Sahar Mor: Že to je skvělé. Bylo to skvělé. Bylo to celý den postupně veselejší a veselejší, když jste viděli, že Červený kříž je s nimi v kontaktu. Vidíte, jak autobus Červeného kříže přejíždí hranice, cítíte to. Ale jak jsme diskutovali, jak přišla radost, taky něco, co osobně, já jsem zadržoval a to byl smutek za jeho smrt, protože jsme nevěděli, jestli vědí, mysleli jsme, že nevědí o jeho smrti, jsme přemýšleli, jak jim to říct. Podle všeho ale o Rohitu Royovi věděli, protože měli občas během zajetí přístup k tranzistorovému rádiu a při jedné příležitosti se z něho dozvěděli, že byl v sobotu zavražděn. Takže si představte, že si uvědomíte, že váš vlastní syn, váš jediný syn, byl zavražděn, a dozvíte se to během zajetí, pár týdnů po zajetí, a pokračujete dál.





Moderátorka: Dnes se zdá, že to příměří trochu drhne. Jak se s tím vyrovnáte, když je stál v zajetí váš strýc?









Moderátorka: Takže si přejete, aby se mír prodloužil, i když to není slučitelné s touhou vlády zlikvidovat Hamás.





Sahar Mor: Mám jeden hlavní požadavek, přiveďte rukojmí zpět. To je jediná věc, která mě zajímá. Opravdu. Hamás mě nezajímá.











Sahar Mor: Já chci dlouhodobě mír. Chci mír ve střednědobém horizontu. Chci mír v krátkodobém horizontu.





Moderátorka: Je to pro vás totéž?





Limor Sella-Broyde: Jedinou prioritou je přivést je zpět domů. Je to humanitární záležitost.





Moderátorka: A tak když dnes slyšíte izraelského ministra obrany, že se boje obnoví s větší silou než předtím, co si o tom myslíte?





Limor Sella-Broyde: Láme mi to srdce. Jsme rodina, která usiluje o mír. Jsme rodina mírových aktivistů. A naše srdce byla 7. října zlomena. Máme přátele, spolupracujeme na obou stranách hranice a zlomilo nám to srdce. Roztříštilo to půdu, po které jsme kráčeli, protože jsme měli tolik naděje na mír a na společnou budoucnost. A myslím, že to zlomilo i naivní část mého já, protože pokud se tohle může stát, pokud 1400 lidí může být zmasakrováno a odvedeno ze svých domovů z bezpečného útočiště svých domovů. Co nám zbývá.





Moderátorka: Podporujete tedy snahu vlády zlikvidovat Hamás, nebo, jak říkáte, vám jde o rukojmí?





Limor Sella-Broyde: Je to teroristická organizace. Podle mého názoru, a opět, lidem to může připadat opět naivní, ale nemyslím si, že reprezentují vůli lidu Gazy.





Limor Sella-Broyde: Každý úder, který přeletí přes ploty, na stranu A nebo na stranu B nebo činí životy o hledačů míru na obou stranách mnohem těžší.





Moderátorka: Jaký je váš vzkaz Netanjahuovi a jeho vládě?





Limor Sella-Broyde: Přiveďte je domů. Ať to stojí, co to stojí, přiveďte je domů.





Moderátorka: Teď a pak se zabývejte Hamásem.





Sahar Mor: Hamas mě nezajímá. Hamás mě nezajímá. Je to teroristická organizace. Věci, které Hamás udělal, jsou odporné a měli by je, víte, odsoudit všichni. Ale jsou lidé v Gaze, jsou lidé na druhé straně Západního břehu Jordánu. Jsou tam lidé a jsou to lidé, Hamás je myšlenka. Musíme je od těchto myšlenek odklonit a myslím, že to samozřejmě bude vyžadovat určité změny v izraelské společnosti a tyto věci mohou trvat 40 let. Já chci, aby trvaly měsíc, týden, den. Ale tyto věci vyžadují čas.





