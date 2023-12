Situácia v UniCredit banke

1. 12. 2023

čas čtení 3 minuty

V Bratislave 30.11.2023 Väčšina zamestnancov UniCreditu hlasovala za vyhlásenie štrajku, ktorý bude vyhlásený v najbližších dňoch. Vedenie s nimi normálne nekomunikuje. Niektorí zamestnanci UniCredit majú pocit, že je na nich vyvíjaný nátlak. Predsedníčka odborov im pripomína, že majú morálne právo bojovať proti svojmu ochudobňovaniu a na ich strane je aj zákon.



-Banke rastú zisky a jej zamestnancom klesajú reálne mzdy.

-Sú najviac platovo podhodnotení voči sesterským bankám skupiny UniCredit Bank, vrátane Chorvátska a Rumunska , ako aj voči iným bankám na Slovensku .

-Banka odmietla aj návrh sprostredkovateľa kolektívneho vyjednávania a vyhýba sa férovému sociálnemu dialógu.

- Zamestnanci sa nechcú zmieriť so svojím ďalším ochudobňovaním a rolou ľudí podradnej kategórie.

- Zbierajú podpisy na štrajk.

Vyše polovica slovenských zamestnancov UniCredit Bank Czech republic and Slovakia podpísala svoj súhlas so zapojením sa do celoslovenského štrajku. „Sme krok od jeho vyhlásenia a zamestnávateľ s nami stále normálne nekomunikuje,“ hovorí Jana Százsová, predsedníčka Základnej organizácie odborového zväzu spoločnosti. Kým s vedením banky naposledy osobne rokovali začiatkom novembra, množia sa znepokojujúce informácie o neoficiálnych aktivitách manažmentu. Od viacerých svojich kolegov, ktorí majú obavy zverejniť svoje meno, sa dozvedá o náznakoch odhovárania od štrajku zo strany nadriadených. Majú pocit, že je na nich vyvíjaný nátlak. „Samozrejme, zamestnanci o tom nechcú hovoriť verejne,“ podotýka J. Szászová.

Svojich kolegov však upokojuje a vysvetľuje im, že štrajkom neporušujú žiaden zákon a na túto akciu majú aj morálne právo. Podotýka, že nechcú nič iné, len nebyť ďalej ochudobňovaní aby na nich boli aplikované rovnaké pravidlá odmeňovania ako na kolegov z iných európskych pobočiek banky.

Podiel personálnych nákladov k výnosom je v rámci skupiny UniCredit Bank najnižší v Čechách aj na Slovensku. Lepšie sú na tom dokonca aj kolegovia v Chorvátsku, kde tento ukazovateľ predstavuje 22,16 percent, či v Rumunsku s 20,38 percentami. Na Slovensku a v Čechách sa pohybuje len na úrovni 18,74 percent.

Banke pritom druhý rok po sebe rastú zisky. Vlani stúpla jej ziskovosť medziročne o 32,6 percent a počas prvého polroka 2023 o 23,4 percent. Platy jej zamestnancov však nepokrývajú ani infláciu. Vlani sa pohybovala na úrovni 12,8 percent, no platy vzrástli len o 6,19 percenta. Tohtoročná inflácia je na úrovni 11 percent. Banka chce pritom budúcoročné platy plošne zvýšiť len o 7 percent. Individuálne zvýši platy o ďalšie 3 percentá zamestnancom, ktorí na rovnakých pozíciách zarábajú rozdielne výšky platov. Z platov všetkých zamestnancov chce zabezpečiť to, čo jej povinnosť zo zákona. Aby sa s rovnakými zamestnancami zaobchádzalo rovnako.

K navýšeniu platov, ktoré opäť nepokryje ani tohtoročnú infláciu, má dôjsť až od apríla budúceho roku. A namiesto navrhovaného dovolenkového príplatku vo výške 60 percent mesačnej mzdy chce banka vyplatiť len 35 percent mesačnej mzdy v podobe koncoročného bonusu. Do niekoľkomesačného rokovania vedenia banky s odborármi vstúpil pred niekoľkými týždňami aj sprostredkovateľ. Ani jeho návrh banka neakceptovala. A tak sa každým dňom očakáva štrajk jej zamestnancov.









