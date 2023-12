Protest před ministerstvem vnitra

5. 12. 2023

Před několika dny Magistrát hlavního města Prahy vydal rozhodnutí, kterým zakázal demonstraci, jejímž účelem bylo vyslovit se „na podporu hesla ‚From the River to the Sea, Palestine will be free‘ – ‚Od řeky k moři bude Palestina svobodná‘".





Legalita jeho veřejné prezentace byla opakovaně zpochybňována a policie dokonce kvůli jeho skandování zakročila proti demonstraci na Mezinárodní den solidarity s palestinským lidem ve středu 29. listopadu v Praze, píše Radek Mikula.