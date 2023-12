Podle nejvyššího představitele OSN blokují humanitární pomoc "apokalyptické" podmínky na jihu Gazy

6. 12. 2023

"Je to nyní apokalyptická situace, protože jde o zbytky národa, který je zahnán do kapsy na jihu."

"Někteří rodiče v Gaze píší svým dětem na nohy jména, aby je bylo možné identifikovat, pokud budou ony nebo jejich rodiny zabity."

Martin Griffiths říká, že pokračující ofenziva ukončila jakoukoli možnost smysluplných humanitárních operací.



Nejvyšší představitel OSN pro pomoc uvedl, že izraelská vojenská kampaň na jihu Gazy je stejně ničivá jako na severu, vytváří "apokalyptické" podmínky a ukončuje jakoukoli možnost smysluplných humanitárních operací.



Martin Griffiths, koordinátor OSN pro nouzovou pomoc, uvedl, že mluví jménem celého mezinárodního humanitárního společenství, když říká, že pokračující ofenzíva připravila humanitární pracovníky o jakékoli významné prostředky pomoci 2,3 milionu obyvatel Gazy, kromě výzvy k okamžitému ukončení bojů.





Jeho výroky přišly v době, kdy izraelská armáda oznámila, že v dosud nejintenzivnějším dni bojů zaútočila na hlavní město na jihu Gazy, a kdy se nemocnice potýkaly s desítkami mrtvých a zraněných Palestinců.



"To, co dnes říkáme, je: už toho bylo dost. Musí to skončit," řekl Griffiths a dodal, že malé množství pomoci, které bylo do Gazy vpuštěno, již nelze distribuovat, protože izraelská pozemní ofenziva se rozšířila na jih Gazy a město Chán Júnis, čímž humanitární operace fakticky skončila.



"Ve skutečnosti se již nejedná o statisticky významnou operaci," řekl Griffiths, který je zároveň náměstkem generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti. "Je to tak trochu náplast na ránu, která neplní svou funkci, a bylo by iluzí, kdyby si svět myslel, že lidem v Gaze může humanitární operace za těchto podmínek pomoci.



Izraelské obranné síly (IDF) zahájily pozemní operaci v severní Gaze 27. října, 20 dní poté, co ozbrojenci Hamásu při přeshraničním útoku zabili 1 200 Izraelců, většinou civilistů. Izrael před pozemním útokem vyzval palestinské civilisty, aby se v zájmu vlastní bezpečnosti přesunuli na jih Gazy, ale jih zůstal rovněž pod bombardováním. Po přerušení týdenního příměří 1. prosince se na jih přesunuly tanky a pěchota, které se zaměřily na Chán Júnis. IDF uvedla, že její jednotky dosáhly centra města v úterý.



Joe Biden a jeho vrcholní představitelé vyzvali Izrael, aby vedl kampaň na jihu zásadně odlišným způsobem než na severu a věnoval mnohem větší pozornost tomu, aby nedocházelo k civilním obětem, neboť podle údajů zveřejněných mediální kanceláří Hamásu počet obětí v Gaze překročil 16 tisíc.



Americký poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan poukázal na plán IDF rozdělit Gazu na malé okrsky a varovat obyvatele před blížícími se vojenskými operacemi v jejich okrscích jako na "pro moderní armádu zcela neobvyklý krok", který má zabránit civilním obětem. Avšak uprostřed bojů, které byly podle IDF dosud nejintenzivnější z celé pozemní ofenzívy, zůstává počet civilních obětí velmi vysoký.



Američtí představitelé v pondělí uvedli, že je příliš brzy na vyvozování závěrů o vedení války v jižní Gaze, ale Griffiths řekl, že již nyní je jasné, že nedošlo k žádnému zlepšení a že diplomatické snahy USA ovlivnit IDF selhaly.



"Způsob, jakým jevojenská operace na jihu vedena, je velmi podobný tomu, co jsme viděli na severu," řekl. "Americká diplomacie se na to velmi soustředila a [ministr zahraničí] Tony Blinken o tom veřejně hovořil. Zdá se, že to vůbec nefungovalo, a tak je tempo ničení na jihu stejně neúprosné, jako to vidíme na severu.



"A tak nám zbývá udělat jen velmi, velmi málo a upřímně řečeno čelit nevyhnutelné pravdě, která zní, že toto už není humanitární operace, která se snaží zachránit životy lidí v Gaze. Zůstaneme. Neodcházíme... ale nemyslete si, prosím, že humanitární pracovníci mohou zachránit situaci. Nemohou."



V projevu v el-Aríši, nedaleko egyptských hranic s Gazou, správkyně americké Agentury pro mezinárodní rozvoj Samantha Powerová uvedla, že civilní oběti zůstávají pro Bidenovu administrativu hlavním zájmem.



"V první řadě je třeba s pokračujícími vojenskými operacemi Izraele chránit palestinské civilisty," řekla Powerová novinářům poté, co dohlížela na dodávku 16 330 kg amerických humanitárních dodávek.



"Bylo zabito příliš mnoho nevinných civilistů. Někteří rodiče v Gaze píší svým dětem na nohy jména, aby je bylo možné identifikovat, pokud budou ony nebo jejich rodiny zabity. Jiní rodiče nechávají své děti rozdělit, ukrývají je na různých místech, dávají je k různým příbuzným, aby zvýšili šanci, že alespoň některé z nich přežije. Žádný rodič by neměl být nucen činit taková rozhodnutí. Vojenské operace je třeba vést tak, aby se odlišili bojovníci od civilistů."



OSN zaslala IDF a Hamásu souřadnice škol OSN a dalších institucí, které označila za útočiště pro civilisty, ale Griffiths zopakoval slova dalších představitelů OSN z tohoto týdne, že Palestinci se již v Gaze nemohou nikde bezpečně ukrýt.



Griffiths uvedl: "Minulý týden jsem měl desetibodový plán - je mi trapně, když na to teď jen pomyslím -, jak budeme reagovat, když lidé přijdou na jih. Žádný desetibodový plán už neexistuje, protože je závislý na tom, zda bude určitý počet dekonfliktních institucí bezpečný pro lidi. Ty neexistují."



Řekl, že když neexistují bezpečná útočiště, kde by se mohli civilisté shromažďovat, není kam doručovat a distribuovat pomoc. Od víkendu projíždí do Gazy denně asi 100 nákladních aut s humanitárními dodávkami, ale podle Griffithse již není možné, aby se pracovníci dostali na přechod v Rafáhu a vyložili je nebo distribuovali pomoc kdekoli jinde v pásmu Gazy.





"Má to svou logiku, která je strašná, tragická a upřímně řečeno apokalyptická," řekl. "A nedokážu si představit lepší způsob, jak vytvořit generaci hněvu a extremismu, než je tento."



