Británie: Labouristé podstatně zesílili svou kritiku "nesnesitelného" zabíjení v Gaze

10. 12. 2023

Stínový labouristický ministr zahraničí David Lammy kritizuje izraelskou "smrt a ničení" a vyzývá k zákazu cestování násilných osadníků do Spojeného království



Labouristická strana v sobotu dosud nejostřeji kritizuje Izrael za jeho útoky na Palestince, označuje smrt a ničení v Gaze za poslední dva měsíce za "nepřijatelné" a napadá dva krajně pravicové ministry izraelské vlády za "naprosto nepřijatelnou" podporu nelegálních osad na Západním břehu Jordánu.



Stínový ministr zahraničí David Lammy s plnou podporou předsedy strany Keira Starmera ostře mění tón a kritizuje izraelské úřady za to, že "zavírají oči" před násilím osadníků na Západním břehu Jordánu, které od útoků Hamásu na Izrael 7. října "násilně vyhnalo" z domovů více než 1 000 Palestinců.

Lammy kritizuje krajně pravicové ministry za to, že do rozpočtu pumpují obrovské částky na osady, které ohrožují jakoukoli naději na politické řešení, a zároveň "odebírají finance palestinské samosprávě a podporují nebezpečnou a extrémní rétoriku o Palestincích".



Labouristé jsou rozděleni v názoru na to, zda vyzvat k příměří, či nikoli. Tím, že Lammy opakuje americké výzvy k zásahu proti extremistickým osadníkům, může tvrdit, že zaujímá silnější postoj k ochraně Palestinců, aniž by se posunul nad rámec postoje americké a britské vlády k tomu, zda by Izrael měl zastavit válku proti Hamásu v Gaze.



V článku v nedělním vydání Observeru Lammy požaduje, aby vláda Rishiho Sunaka okamžitě uložila zákaz cestování osobám odpovědným za osadnické násilí, a varuje, že labouristická vláda nebude tolerovat vyhánění Palestinců z jejich domovů.



Výzva labouristů navazuje na plány USA oznámené minulý týden, které chtějí uvalit zákaz cestování na extremistické židovské osadníky zapletené do útoků na Palestince na Západním břehu Jordánu, což je vzácný trestný krok Washingtonu vůči Izraeli.



"Obyvatelé Gazy, stejně jako obyvatelé Západního břehu, musí vědět, že labouristická vláda spolu s mezinárodním společenstvím nebude tolerovat jejich vyhánění," píše Lammy.



"Izrael musí jasně potvrdit, že Palestinci vysídlení od 7. října se budou moci vrátit do svých domovů. To musí být jádrem našeho úsilí."



Lammy píše o návštěvě beduínské komunity na Západním břehu Jordánu, která byla vyhnána ze své vesnice Wadi as-Seeq "ozbrojenou skupinou nelegálních osadníků".



Tato Lammyho kritika přichází v době, kdy počet obětí v Gaze stoupl k 18 000 a humanitární krize se prohloubila. Jeden z nejvyšších představitelů OSN varoval, že "lidé umírají hlady" a že omezení pro přísun pomoci do Gazy jsou tak extrémní a podmínky tak špatné, že její humanitární operace "již není únosná".



"S rozpadem práva a pořádku je jakákoli smysluplná humanitární operace nemožná," řekl Carl Skau, zástupce výkonného ředitele Světového potravinového programu, po páteční návštěvě Gazy. Uvedl, že v některých oblastech zůstává devět z deseti rodin celé dny bez jídla.



"Nic mě nepřipravilo na strach, chaos a zoufalství, se kterými jsme se setkali. Zmatek ve skladech, distribuční místa s tisíci zoufalých hladových lidí, supermarkety s prázdnými regály."



V době, kdy se celosvětové obavy z ohrožení civilního obyvatelstva Gazy vyostřily, USA v pátek vetovaly rezoluci OSN vyzývající k okamžitému příměří. Spojené království se zdrželo hlasování s tím, že by návrh podpořilo, kdyby obsahoval výslovnou kritiku Hamásu.



Mluvčí labouristů sice neřekl, že by rezoluci OSN podpořil, ale uvedl: "Kdybychom byli ve vládě, udělali bychom vše, co je v našich silách, abychom vyjednali text, který by mohla podpořit celá Rada, založený na zastavení nepřátelských akcí, abychom zmírnili utrpení palestinských civilistů, zajistili propuštění všech zbývajících rukojmích a využili jej jako odrazový můstek k trvalému ukončení tohoto konfliktu. Svět potřebuje OSN, která dokáže mluvit společným hlasem, a ne být omezována rozdělením."



Zatímco izraelské síly v sobotu bojovaly o upevnění své kontroly nad severní částí Gazy , a rozšířily svou kampaň na jihu, izraelský list Haaretz zveřejnil analýzu, z níž vyplývá, že letecká bombardovací kampaň je z hlediska civilních obětí v Gaze nejvražednější za celé dvacáté a jednadvacáté století.





V prvních třech týdnech současné izraelské vojenské operace v Gaze se podíl civilních obětí na celkovém počtu obětí vyšplhal na 61 %, což Haaretz označil za "bezprecedentní zabíjení". Tento poměr je také výrazně vyšší než počet civilních obětí ve všech konfliktech po celém světě během 20. století, v nichž civilisté tvořili přibližně polovinu mrtvých.





